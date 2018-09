Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","shortLead":"Pszichés problémák miatt vitték be, nagynénje szerint kérték is a dolgozókat, hogy figyeljenek oda rá.","id":"20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aade59-5db2-4116-bd10-57cc3ce29235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc846da-f00e-4739-aa49-a3bbc9bc42d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Mar_jobban_van_a_kisfiu_aki_kizuhant_a_kaposvari_korhaz_egyik_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:47","title":"Már jobban van a kisfiú, aki kizuhant a kaposvári kórház egyik ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ee2d3c-8aa6-43a8-9557-c321ce83ae5f","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:14","title":"Születése után rögtön majdnem belefulladt a tóba a kiszebra, gondozók mentették ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","shortLead":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","id":"20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a7386b-0cf6-4083-9f02-f03c70256c59","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:44","title":"Nem sokkal megmérgezése előtt a moszkvai maffiahálózat felderítésén dolgozott Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","shortLead":"Négy aranyat, négy ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a magyarok a Kirgizisztánban rendezett sporteseményen.","id":"20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27acac6c-feb6-4505-ac5c-4204c0e9e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202065ef-ca4f-4a5c-a109-6047a3c4d1f7","keywords":null,"link":"/sport/20180908_nomad_vilagjatekok_tizenket_magyar_erem","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:40","title":"Tucatnyi érmet hoztak el a magyarok a Nomád Világjátékokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társaság szólalkozott össze, tragédia lett belőle.","shortLead":"Két társaság szólalkozott össze, tragédia lett belőle.","id":"20180908_vegzetes_dulakodas_badacsonyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ede06941-038e-4a18-a0eb-373f6a12925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d196b616-0e1a-4166-8b22-a3ef8f143581","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_vegzetes_dulakodas_badacsonyban","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:27","title":"Végzetes dulakodás Badacsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol a lányokat fogdosta.","shortLead":"A Komlói Járásbíróság emellett végleg eltiltotta a pedagógusi foglalkozástól a férfit. Maga szervezte a táborokat, ahol...","id":"20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c74ba-083d-4ca1-9f35-5f7dabc0ce9f","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_hat_ev_borton_a_kislanyokat_molesztalo_pedagogusnak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:48","title":"Hat év börtön a kislányokat molesztáló pedagógusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]