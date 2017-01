[{"available":true,"c_guid":"6a105ba8-b0c6-41e4-8712-1170c196d7c5","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl az áfacsökkentésnél nagyobb mértékben csökkenti a baromfitermékek árát. ","shortLead":"Az Aldi és a Lidl az áfacsökkentésnél nagyobb mértékben csökkenti a baromfitermékek árát. ","id":"20161230_Igy_alkalmazzak_az_uzletlancok_baromfihusafa_csokkenteset","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a105ba8-b0c6-41e4-8712-1170c196d7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9f9503-a231-46f1-912e-572754fa61df","keywords":null,"link":"/kkv/20161230_Igy_alkalmazzak_az_uzletlancok_baromfihusafa_csokkenteset","timestamp":"2016. december. 30. 13:29","title":"Így alkalmazzák az üzletláncok baromfihús-áfa csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d48c1e-31c5-499d-b2ae-bac9577ad4b3","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"elet","description":"Ki mondja meg, ki nem való a többi közé? És mikor térhet vissza?","shortLead":"Ki mondja meg, ki nem való a többi közé? És mikor térhet vissza?","id":"20161231_Szegregaltan_integralni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20d48c1e-31c5-499d-b2ae-bac9577ad4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efde83c0-0ec5-4144-8a5c-94588886160d","keywords":null,"link":"/elet/20161231_Szegregaltan_integralni","timestamp":"2016. december. 31. 05:30","title":"Szegregáltan integrálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rövidített kereskedés volt pénteken, de így is csúcsot döntött az index.","shortLead":"Rövidített kereskedés volt pénteken, de így is csúcsot döntött az index.","id":"20161230_rekorddal_bucsuzik_az_oevtol_a_londoni_tozsde","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee54cab-3982-4772-8e86-837d1618cb8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161230_rekorddal_bucsuzik_az_oevtol_a_londoni_tozsde","timestamp":"2016. december. 30. 16:51","title":"Rekorddal búcsúzik az óévtől a londoni tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfa0e27-dc3a-4ad0-9dc4-7c3335ca37ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év végi best of videókba elég sok minden belefér, így az is, amikor a nem éppen versenypálya-kompatibilis autókról emlékeznek meg.



","shortLead":"Az év végi best of videókba elég sok minden belefér, így az is, amikor a nem éppen versenypálya-kompatibilis autókról...","id":"20161229_Nurburgring_best_of","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfa0e27-dc3a-4ad0-9dc4-7c3335ca37ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06a5b247-9bd1-4dd5-b3dc-d26f4dc4f78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20161229_Nurburgring_best_of","timestamp":"2016. december. 30. 13:22","title":"Az idei év legfurább nürburgringes összeállítása - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fcb5858-8b6e-4c0f-8632-7aa3a7bb9c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorizmus elleni harc jegyében Irakba utazik jövő héten a francia elnök.","shortLead":"A terrorizmus elleni harc jegyében Irakba utazik jövő héten a francia elnök.","id":"20161231_hollande_mar_hetfon_repulore_ul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fcb5858-8b6e-4c0f-8632-7aa3a7bb9c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e911e9bb-f003-45ce-98e2-a9247cc4677d","keywords":null,"link":"/vilag/20161231_hollande_mar_hetfon_repulore_ul","timestamp":"2016. december. 31. 21:50","title":"Hollande már hétfőn repülőre ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c5591c-42d4-418d-8b29-0c3f19395075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint egyesek a valóságot eltorzító képet festenek a parlamenti demokráciáról. ","shortLead":"A német kancellár szerint egyesek a valóságot eltorzító képet festenek a parlamenti demokráciáról. ","id":"20161231_Merkel_2016_a_nehez_probatetelek_eve_volt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86c5591c-42d4-418d-8b29-0c3f19395075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154ea07e-f497-468c-8d03-8398fd4c00ab","keywords":null,"link":"/vilag/20161231_Merkel_2016_a_nehez_probatetelek_eve_volt","timestamp":"2016. december. 31. 11:55","title":"Merkel 2016-ról: az iszlamista terror volt a legnagyobb próbatétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő megbízta a kormányalakítással Sorin Grindeanu volt távközlési minisztert, a december 11-i választások nyomán alakult PSD-ALDE szociálliberális parlamenti többség miniszterelnök-jelöltjét - közölte pénteken a román elnöki hivatal.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő megbízta a kormányalakítással Sorin Grindeanu volt távközlési minisztert, a december 11-i...","id":"20161230_romania_miniszterelnok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b546873-d86d-4aca-9bd7-243aabf3dfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9bc49-36af-4ca0-ac65-a7bccc982859","keywords":null,"link":"/vilag/20161230_romania_miniszterelnok","timestamp":"2016. december. 30. 10:15","title":"Bánsági informatikus lehet Románia új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7f546e-62ff-4f34-b310-d0971b4d1042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős a különbség az egyes állami intézmények által kiosztott év végi jutalmak között. ","shortLead":"Jelentős a különbség az egyes állami intézmények által kiosztott év végi jutalmak között. ","id":"20161230_ev_vegi_jutalmak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd7f546e-62ff-4f34-b310-d0971b4d1042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf834459-7ae3-443a-aded-e50c274d74f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20161230_ev_vegi_jutalmak","timestamp":"2016. december. 30. 06:16","title":"Matolcsyék titkolják, mennyi jutalmat osztottak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]