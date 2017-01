[{"available":true,"c_guid":"ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Január elsejétől, vagyis szombat éjféltől 27 helyett már csak 18 százalékos áfa terheli a meleg ételeket, és a helyben készített alkoholmentes italokat. Vagyis újévtől kevesebbet kell fizetni a vacsoráért, már ha a különbözetet nem nyelik le az éttermek, erre a Nógrád Megyei Kereskedelmi Kamara elnöke szerint ugyanis van esély. A kormány bízik abban, hogy érdemben csökkennek az árak – hangzott el a szombati RTL Híradóban.\r

\r

","shortLead":"Január elsejétől, vagyis szombat éjféltől 27 helyett már csak 18 százalékos áfa terheli a meleg ételeket, és a helyben...","id":"20161231_ejfel_utan_mar_olcsobb_a_vacsora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce969e2a-3d71-460c-a8e3-b87c6249a45e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9685f109-a27b-4be5-aee4-1e6d745d068b","keywords":null,"link":"/kkv/20161231_ejfel_utan_mar_olcsobb_a_vacsora","timestamp":"2016. december. 31. 18:36","title":"Éjfél után már olcsóbb a vacsora – elvileg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422f1402-2ad7-481a-a68c-722631dfb7bf","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Az újrafordítási lázban több új változata is megjelent Antoine de Saint-Exupéry filozofikus felnőttmeséjének, ám ezek csak árnyalatnyit változtattak az 1970-es klasszikus kiadáson. ","shortLead":"Az újrafordítási lázban több új változata is megjelent Antoine de Saint-Exupéry filozofikus felnőttmeséjének, ám ezek...","id":"201652__a_kis_herceg__ujraforditasok__magazasra_valtanak__viragnyelvi_fordulatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422f1402-2ad7-481a-a68c-722631dfb7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1b5855-4e9e-44cc-8d33-07391393e7b9","keywords":null,"link":"/kultura/201652__a_kis_herceg__ujraforditasok__magazasra_valtanak__viragnyelvi_fordulatok","timestamp":"2017. január. 01. 15:00","title":"A kis herceg és a csalóka látszat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04bc99a4-fbb7-4059-bb5e-c601f6e62809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tragédiába fulladt egy indiai család ünnepi vakációzása: 15 éves fiuk kezében felrobbant a telefon.","shortLead":"Tragédiába fulladt egy indiai család ünnepi vakációzása: 15 éves fiuk kezében felrobbant a telefon.","id":"20161231_15_eves_indiai_fiu_halala_felrobbant_okostelefon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04bc99a4-fbb7-4059-bb5e-c601f6e62809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6ccc8a-75c3-4406-8ff2-794a474abd2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20161231_15_eves_indiai_fiu_halala_felrobbant_okostelefon","timestamp":"2016. december. 31. 13:00","title":"Felrobbant egy okostelefon, meghalt egy 15 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c25f835-5d0d-4289-afb5-9452357499ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Továbbra sem tudni, hogy ki hamisította meg az interjút. ","shortLead":"Továbbra sem tudni, hogy ki hamisította meg az interjút. ","id":"20161231_Cafolja_a_Pannon_Lapok_hogy_az_Orbaninterju_miatt_rugtak_ki_az_egyik_ugyvezetot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c25f835-5d0d-4289-afb5-9452357499ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b362e2-1cfa-4f35-b97d-0526c4dcd5a4","keywords":null,"link":"/kkv/20161231_Cafolja_a_Pannon_Lapok_hogy_az_Orbaninterju_miatt_rugtak_ki_az_egyik_ugyvezetot","timestamp":"2016. december. 31. 12:40","title":"Tagadja a Pannon Lapok, hogy az Orbán-interjú miatt rúgták ki az egyik ügyvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d65cf60-66f3-43d3-87af-dbd303bfde60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfegyverzett őrök vigyáznak a rendre a világ nagyvárosainak forgalmas pontjain már a szombati óévbúcsúztató ünnepségek előtt is. Egyenruhások állnak egyebek mellett a párizsi Louvre múzeumnál, a milánói dómnál és a Colosseumnál Rómában. Az indiai Újdelhiben terrorellenes gyakorlatot tartottak, ahol egy esetleges buszeltérítés elhárítását gyakorolták a fegyveres erők.\r

","shortLead":"Felfegyverzett őrök vigyáznak a rendre a világ nagyvárosainak forgalmas pontjain már a szombati óévbúcsúztató...","id":"20161230_a_terror_arnyekaban_keszulnek_szilveszterre_a_nagyvarosokban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d65cf60-66f3-43d3-87af-dbd303bfde60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a498d06-1293-4f78-b637-dab5936365d8","keywords":null,"link":"/vilag/20161230_a_terror_arnyekaban_keszulnek_szilveszterre_a_nagyvarosokban","timestamp":"2016. december. 30. 21:32","title":"A terror árnyékában készülnek szilveszterre a nagyvárosokban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abb4500-9625-47cd-a561-be7f73096866","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Opel nem az a márka, amitől a szuperautók garmadáját várnánk, ez a koncepció viszont nagyon jól állna a márkának.","shortLead":"Az Opel nem az a márka, amitől a szuperautók garmadáját várnánk, ez a koncepció viszont nagyon jól állna a márkának.","id":"20170101_opel_inspira_koncepcio_latvanyterv","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1abb4500-9625-47cd-a561-be7f73096866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678167a7-ee72-4c13-b560-20c36954bbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20170101_opel_inspira_koncepcio_latvanyterv","timestamp":"2017. január. 01. 13:21","title":"Fehéroroszok álmodták meg a legszuperebb Opelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faababd8-64dd-4f4b-8344-4894fd6ed46a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A csendes-óceáni térségben milliók ünnepelték az újévet: közép-európai idő szerint szombat délután kettőkor csak Sydneyben több mint egy millió szilveszterező láthatott hatalmas tűzijátékot az ausztráliai kikötőváros egén.","shortLead":"A csendes-óceáni térségben milliók ünnepelték az újévet: közép-európai idő szerint szombat délután kettőkor csak...","id":"20161231_Ilyen_volt_a_szilveszter_a_vilag_masik_felen__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faababd8-64dd-4f4b-8344-4894fd6ed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ef83d8-d7d2-4ed8-be18-689512a5234e","keywords":null,"link":"/vilag/20161231_Ilyen_volt_a_szilveszter_a_vilag_masik_felen__foto","timestamp":"2016. december. 31. 16:15","title":"Ilyen volt a szilveszter a világ másik felén - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d670e94-6937-43b9-9bf7-581c4c0d1c28","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tűnhet, hogy a világ sokat tud Vlagyimir Putyinról. A valóság mégis az, hogy miközben Moszkva rendszeresen szállítja az orosz államfőt vadászat, sárkányrepülés vagy éppen tigrismentés közben mutató képeket, nagyon kevés a Kreml urának magánéletével kapcsolatos megbízható információ. Olyanok is akadnak, akik szerint még az sem biztos, hogy Putyin akkor és ott született, amit a jóváhagyott életrajzok állítanak.","shortLead":"Úgy tűnhet, hogy a világ sokat tud Vlagyimir Putyinról. A valóság mégis az, hogy miközben Moszkva rendszeresen...","id":"201652_vlagyimir_putyin_akreml_rejtelyes_ura","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d670e94-6937-43b9-9bf7-581c4c0d1c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcd7dad-e051-45a5-87e6-a4e2358ac984","keywords":null,"link":"/vilag/201652_vlagyimir_putyin_akreml_rejtelyes_ura","timestamp":"2017. január. 01. 11:00","title":"„Egy csekista mindig csekista marad” - a titokzatos Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]