1989 óta nem látott tömeg, több százezer ember ment ki az utcára Romániában az elmúlt hetekben, és úgy tűnik, egyelőre nem is akarják ezt abbahagyni. Mi ütötte ki ennyire a biztosítékot, hogy még azok is a kormány ellen tüntetnek, akik hatalomra juttatták? Miért elégedetlenek az erdélyi magyarok az RMDSZ hallgatásával? Románokat és romániai magyarokat kérdeztünk.

Hallo, hallo! – mennydörögte Nicolae Ceauşescu diktátor 1989. december 21-én a bukaresti Forradalom (azóta Győzelem) téren az előtt a több százezer ember előtt, akik kifütyülték. A Román Kommunista Párt vezetőjét egy nappal később a Securitate emberei menekítették ki a fővárosból egy helikopterrel. Ennyi ember soha nem volt azóta Bukarest főterén, egészen 2017. február 5-éig, amikor 300 ezer tüntető vonult oda, hogy a kormány ellen tüntessen, országszerte pedig legalább ugyanennyien mentek az utcára.

A tüntetéssorozat január 18-án, mindössze két héttel az után kezdődött, hogy a szociáldemokrata-liberális új kormány hivatalba lépett és hírek kezdtek terjedni a korrupciós bűncselekmények büntetésének enyhítéséről szóló törvénytervezetről, amely a kormányzat és a kormánypártok sok korrupció gyanújába keveredett vezetőjének jelenthet mentövet. Az első nap még “csak” négyezren mentek ki a térre Bukarestben és még ezren országszerte. Január 29-ére már 50 ezerre nőtt számuk a fővárosban és vidéken is több tízezren vonultak az utcára.

Román tüntetők február 12-én. © AFP / Daniel Mihailescu

A hírek igaznak bizonyultak, január 31-én a kormány egy sürgősségi rendeletben módosította a büntető törvénykönyvet és a perrendtartási szabályokat. Meglett az eredmény, másnap már 250-300 ezer ember ment utcára országszerte, és hiába vonták vissza a rendeletet február 4-én (a hatálytalanítást épp ma szavazta meg a szenátus is), már nem volt megállás. Február 5-én történelmi rekordot döntő tömeg vonult az utcára, hogy a kormány lemondását követelje. A tiltakozók nem vitatják ugyan a szociáldemokrata-liberális koalíció választási győzelmét, nem is kívánják kormányra a jobboldalt, a teljes politikustársadalom korruptsága ellen lázadtak fel, és tisztességes, átlátható kormányzást akarnak. A kormány mellett is szerveztek tüntetéseket, de ezek jóval kisebbek voltak.

A tiltakozó mozgalom már szlogent is kreált magának: #rezist, vagyis “ellenállok” hashtaggel futnak a közösségi médián a témával kapcsolatos megszólalások. Romániaiakat – románokat és magyarokat egyaránt – kérdeztük arról, mire számítanak és mit remélnek a tüntetésektől.

Marius, egy középkorú kolozsvári értékesítési menedzser szerint az emberek elkötelezettsége vitathatatlan, hiszen már két hete az utcán vannak, ezért ő arra számít, hogy a tömeg biztosan kitart, amíg a kormány a helyén marad. Szerinte az emberek úgy érzik, egyáltalán nem bízhatnak a kormányukban, ezért változásra van szükség. Ő a lapokból úgy értesült, hogy a tüntetők többsége fiatal, 22 és 39 év között van, iskolázott, túlnyomó részük már korábban is részt vett tüntetéseken, és magas szavazói aktivitást is mutatott. Szerinte a média nagy része objektíven, de legalábbis függetlenül tudósít az eseményekről, néhány a kormányhoz közel álló csatornát kivéve, de nem ezek vannak többségben.

© AFP / ANDREI PUNGOVSCHI

Ennyire tartják korruptnak a kormányt a románok A Gandul nevű román híroldal felmérése szerint az emberek 19,13 százaléka a tévéből és a Facebookról, 18,79 százaléka az online médiából értesül az eseményekről, az újabb tüntetésekről. A Centre for Studies in Political Ideas (CeSIP) felmérése szerint egy 1-6-ig terjedő korrupciós skálán a jelenlegi nagyobbik kormánypárt, a szociáldemokrata 5,77, a vele kormányzó Liberálisok és Demokraták Szövetsége pedig 5,54-es értékelést kapott a megkérdezettektől. A legkevésbé korruptnak az alig két éve alakult és most először parlamentbe jutó Mentsétek meg Romániát Szövetség, ez megúszta 2,27-es korrupciós indexszel.

Luxemburgban tüntettek, Magyarországon nem

Andrea erdélyi magyar, Sepsiszentgyörgyön született, de uniós tisztviselőként Luxemburgban él és dolgozik. Így is kiment tüntetni, mert míg a Romániával szomszédos Magyarországon nem volt – legalábbis a média ingerküszöbét megütő – tüntetés, addig az aprócska Luxemburgban 200 ember vonult a román konzulátus elé. “Laikus tüntető vagyok, aki legfőképp abbéli lelkesedésében ment ki az utcára, hogy végre az emberek nem hajlandók benyelni minden pofátlanságot, hogy végre – úgy tűnik – van elég ember, van elég akarat, hogy a kormány szégyenteljes intézkedéseit ellenezni tudja” – mondta a hvg.hu-nak. Szerinte az itt és a romániai tüntetésekből is átjött, hogy nagy a lelkesedés, jó a hangulat és nagyon kreatívak például a transzparensek is. Szerinte ez abból is látszik, hogy a barátai közül sokan törölték az esti programjaikat, és inkább teát, kávét vittek a tüntetőknek, akik a fagyos hidegben demonstráltak a bukaresti Győzelem téren vagy máshol az országban. Inkább minisztercserékre számít, mint arra, hogy maga a kormány is lemondjon (az ominózus rendeletet beterjesztő igazságügyminiszter, Florin Iordache a múlt héten már lemondott – a szerk.). Andrea szerint viszont bár elemi a felháborodás, a kormány döntése egyáltalán nem jött váratlanul, mert a PSD vezetőségében több olyan szereplő is van, akiről tudni lehetett, hogy finoman szólva sem makulátlan az előélete.

Ezzel együtt ő úgy véli, mivel legitim módon kerültek hatalomra, nem feltétlenül a kormányváltás az egyetlen megoldás, hanem az óriási tömeg jelentette üzenet: "Figyelünk titeket, ne gondoljátok, hogy bármit megtehettek csak azért, mert a hatalmon vagytok...Nem akarjuk, hogy a korrupció legyen a norma!". Ezt volt hivatott szimbolizálni a több százezer telefon, elemlámpa is, amelyet a tüntetéseken a magasba emeltek. Nem véletlenül nevezik a romániai tüntetéseket okostelefon-forradalomnak.

© MTI / AP / Darko Bandic

Andrea úgy gondolja, kisebb városokban viszont, ahol mindenki ismeri a másikat, könnyen megtörténhet, hogy a PSD akár a tüntetéseket is megakadályozza, mert az embereknek személyes hátrányuk is lehet, ha megjelennek a tömegben. A másik lehetőség, hogy az emberek tulajdonképpen nem is értik, mit hánynak a kormány szemére, annyira megszokták, hogy a dolgokat csak csúszópénzekkel lehet elintézni. Andrea romániai magyarként viszont kiábrándítónak és elkeserítőnek nevezte, hogy az RMDSZ hallgat az ügyben, amely végre magyarokat és románokat egyaránt lelkesít.

Népszavazás is lesz? A kétkamarás román parlament hétfői együttes ülésén kedvezően véleményezte Klaus Iohannis államfő kezdeményezését, aki a korrupcióellenes harc folytatásáról és a köztisztviselők feddhetetlenségi követelményéről akar kiírni népszavazást. Iohannis kezdeményezése csak a témát jelölte meg, de a referendumon megválaszolandó konkrét kérdést vagy kérdéseket még nem tette közzé. Romániában a választói névjegyzékben szereplő polgárok 30 százalékának részvétele szükséges egy referendum érvényességéhez, de a maga a népszavazás általában csak véleménynyilvánító jellegű, eredményének figyelembevételétől a parlament eltekinthet, kivéve, ha azt az alkotmány módosításáról, vagy a tisztségéből felfüggesztett államfő leváltásáról írják ki. Az elnök egyébként akkor is kiírhatta volna a referendumot, ha azzal a parlament nem ért egyet, vagy nem véleményezi a megadott határidőn belül.

Ioana szabadúszó újságíróként dolgozik Bukarestben már évek óta. Szerinte kiszámíthatatlan, meddig tartanak még a tüntetések, de az utcára özönlő hatalmas tömeg még a résztvevőket is megdöbbentette, ő sem hitte volna, hogy Romániában sor kerülhet ilyesmire. Hozzáteszi, hogy a tüntetők száma egyre csökken. Vasárnapra például egymillió embert hívtak csak Bukarestbe, ehhez képest a fővárosban 60 ezer, vidéken pedig további 40 ezer ember ment az utcára – igaz, a hétvégén szélsőségesen hideg időjárás volt Romániában. Az újságíró szerint a fő kérdés, hogy ki adja fel előbb, a tüntetők vagy a kormány.

A kormánypártokat, a szociáldemokratákat szerinte elsősorban a vidéki kistelepülések, elzártabb régiók lakossága támogatja, míg a tüntetések résztvevői többnyire iskolázott városi fiatalok. Ennek ellenére közülük is sokan szavaztak a pártra a 2016-os választásokon. A részvételi arány azonban elég alacsony, alig 40 százalékos volt, így vitte el a voksok 45 százalékát a PSD. Bár a kormány leváltására ő kevés esélyt lát, mivel az új kormányt is a győztes szociáldemokraták tagjai alakítanák, azt azért hozzáteszi, hogy az elmúlt napokban már repedezni látszik a kormánypárton belüli egység.

Mikor a média szerepéről kérdeztük, azt mondta, a kormánypárti tévécsatornákon keményen manipulálják a tüntetésekről szóló híreket, több cég is letiltotta már reklámjai sugárzását. A másik oldalon pedig többször előfordult, hogy a tüntetők számáról egyértelműen túlzó adatokat közöltek. Ezzel együtt nem érez politikai nyomást ezen a téren. Az újságírók többsége a kiegyensúlyozottságra törekszik, bemutatják a kormányellenes és a kormány melletti tüntetéseket is.

A Coruptia Ucide, vagyis a "Korrupció gyilkol"-nak elkeresztelt tüntetéssorozatok Facebook-oldalán már most szerepel a következő tüntetés időpontja. Február 19-re újra a bukaresti Győzelem térre várják az embereket. A térségben ilyen hosszú ideig utoljára a kijevi Majdanon tüntettek a kormány és az elnök politikájával elégedetlen emberek. Ők 93 napig küzdöttek az ukrán téllel és a belügy különleges alakulataival. Az az eseménysor egy végeláthatatlan polgárháborúba torkollott. Romániában ilyesmiről nincs szó, de az nem világos, mivel tudja majd meggyőzni egymást a kormány és a tüntető tömeg.