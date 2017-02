Alig lépett hivatalba az új amerikai adminisztráció, Vlagyimir Putyin Oroszországa máris teszteli Trumpék türelmét. Mint ugyanis arról a The New York Times beszámolt, amerikai szakértők jelezték: noha ez a lépés megsérti a fegyverkorlátozási egyezményeket, de Moszkva máris új robotrepülőgépeket telepített. Arról a szerződésről van szó, amely az Egyesült Államok és Oroszország számára is megtiltja a közép-hatótávolságú robotrepülőgépek alkalmazását. Az Egyesült Államok már 2014-ben arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország megsérti a földről indítható közép-hatótávolságú rakétákról 1987-ben kötött egyezményt, mivel akkor Washington szerint kísérletet hajtott végre új robotrepülőgépekkel. A The New York Times információi szerint most amerikai tisztségviselők megállapították: ezek az SSC-8-as típusú robotrepülőgépek már bevetésre készen állnak, titokban már telepítették őket.