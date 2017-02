[{"available":true,"c_guid":"6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új céggel gyarapodott Andy Vajna producer, filmügyi kormánybiztos társasági portfóliója.","shortLead":"Új céggel gyarapodott Andy Vajna producer, filmügyi kormánybiztos társasági portfóliója.","id":"20170220_vajna_cegbirodalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b7aec74-65d2-4eb6-bab0-adc330d927f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349b2fa-dcb4-4d45-bf76-e52dc24b9210","keywords":null,"link":"/kkv/20170220_vajna_cegbirodalom","timestamp":"2017. február. 20. 09:04","title":"Andy Vajna cégbirodalma új vállalkozással bővült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46208c4-0260-44f7-b72d-9bd7db7e161b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Facebook-oldalán posztolta az örömhírt. ","shortLead":"A Facebook-oldalán posztolta az örömhírt. ","id":"20170221_Csodalatos_fotoval_jelentette_be_Michelisz_Norbert_hogy_apa_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e46208c4-0260-44f7-b72d-9bd7db7e161b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e809ec36-ce07-4dd1-ab6f-83c1ff0c58cb","keywords":null,"link":"/elet/20170221_Csodalatos_fotoval_jelentette_be_Michelisz_Norbert_hogy_apa_lesz","timestamp":"2017. február. 21. 16:26","title":"Csodálatos fotóval jelentette be Michelisz Norbert, hogy apa lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 Cloud ugyanúgy nézne ki, mint a \"nagytestvér\", de egy igen lényeges különbség lenne köztük.","shortLead":"A Windows 10 Cloud ugyanúgy nézne ki, mint a \"nagytestvér\", de egy igen lényeges különbség lenne köztük.","id":"20170220_microsoft_windows_10_cloud","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388367d9-1f8b-432e-b974-e82318ba0a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_microsoft_windows_10_cloud","timestamp":"2017. február. 20. 09:01","title":"Jön az új Windows, amitől gyorsabb lesz a számítógépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b8bb6a-7cac-4209-a0d2-201f8417d13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotok miatt egyre több ember válik munkanélkülivé. A jelenség megállíthatatlannak tűnik, de Bill Gates szerint egy új adónem bevezetése jelenthetné a megoldást.","shortLead":"A robotok miatt egyre több ember válik munkanélkülivé. A jelenség megállíthatatlannak tűnik, de Bill Gates szerint...","id":"20170220_bill_gates_robotok_adoztatasa_robotado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b8bb6a-7cac-4209-a0d2-201f8417d13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cd9d0-70ed-45e8-8c45-6285edccfbc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20170220_bill_gates_robotok_adoztatasa_robotado","timestamp":"2017. február. 20. 06:03","title":"Egy új adó ötlete merült fel, de ennek most mindenki örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12311b99-b25f-483a-91d3-45455a3b2aea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több pótdíjat szed be a BKK, miközben kevesebb bliccelőt büntetnek.","shortLead":"Egyre több pótdíjat szed be a BKK, miközben kevesebb bliccelőt büntetnek.","id":"20170220_bkk_potdij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12311b99-b25f-483a-91d3-45455a3b2aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb8328d-ae76-4562-a396-2f90fa6e9567","keywords":null,"link":"/kkv/20170220_bkk_potdij","timestamp":"2017. február. 20. 16:47","title":"Túlléptek az egymilliós álomhatáron a BKK legnagyobb pótdíjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13da39d3-0c3b-4d26-ae9d-be3a0c225473","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harcos környezetvédővé avanzsáló Georg Spöttle megint leleplezte, hogyan döntik romba Európát a migránsok. ","shortLead":"A harcos környezetvédővé avanzsáló Georg Spöttle megint leleplezte, hogyan döntik romba Európát a migránsok. ","id":"20170220_georg_spottle_fakivagas_menekultek_nemetorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13da39d3-0c3b-4d26-ae9d-be3a0c225473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0dd8c6-e46f-470c-a7b1-e152b3ca68c9","keywords":null,"link":"/itthon/20170220_georg_spottle_fakivagas_menekultek_nemetorszag","timestamp":"2017. február. 20. 16:45","title":"Fakivágás miatt kesereg a kormány kedvenc terrorszakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a489211d-96cc-4c9b-b29c-681239092dcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Én rákkutató vagyok harminc éve, uram\" - mondta a kuruzslásért elítélt Dávid Tamás. Meg fogja támadni az ítéletet.","shortLead":"\"Én rákkutató vagyok harminc éve, uram\" - mondta a kuruzslásért elítélt Dávid Tamás. Meg fogja támadni az ítéletet.","id":"20170221_A_Mokkaban_beszelt_az_alorvos_aki_intravenas_Cvitaminnal_kezelte_betegeit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a489211d-96cc-4c9b-b29c-681239092dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3d00ff-3261-4509-8be1-59c771993f72","keywords":null,"link":"/elet/20170221_A_Mokkaban_beszelt_az_alorvos_aki_intravenas_Cvitaminnal_kezelte_betegeit","timestamp":"2017. február. 21. 15:28","title":"Megszólalt az álorvos, aki intravénás C-vitaminnal kezelte betegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bcec07-206a-4e10-9644-b78bc2fba85f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Gyilkos sorok című sorozat Jessica Fletcherjét alakító Angela Lansburyt újra láthatják filmen a rajongók, várhatóan jövő karácsonykor.","shortLead":"Gyilkos sorok című sorozat Jessica Fletcherjét alakító Angela Lansburyt újra láthatják filmen a rajongók, várhatóan...","id":"20170220_ujra_kamera_ele_all_a_91_eves_angela_lansbury","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84bcec07-206a-4e10-9644-b78bc2fba85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da82b788-3701-4c1a-a725-87d8aee81e52","keywords":null,"link":"/kultura/20170220_ujra_kamera_ele_all_a_91_eves_angela_lansbury","timestamp":"2017. február. 20. 11:34","title":"Újra kamera elé áll a 91 éves Angela Lansbury","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]