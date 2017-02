[{"available":true,"c_guid":"51c7eb18-42af-4903-bdb1-e2ac1d82baba","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Törölte belföldi és nemzetközi járatainak mintegy 60 százalékát az olasz Alitalia dolgozóinak 24 órás munkabeszüntetése miatt. ","shortLead":"Törölte belföldi és nemzetközi járatainak mintegy 60 százalékát az olasz Alitalia dolgozóinak 24 órás munkabeszüntetése...","id":"20170223_a_karnevalozni_keszulokkel_is_jol_kiszur_a_sztrajkolo_alitalia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51c7eb18-42af-4903-bdb1-e2ac1d82baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6c3c9b-1b10-4609-8d23-96df82b0cc29","keywords":null,"link":"/kkv/20170223_a_karnevalozni_keszulokkel_is_jol_kiszur_a_sztrajkolo_alitalia","timestamp":"2017. február. 23. 16:24","title":"A karneválozni készülőkkel is jól kiszúr a sztrájkoló Alitalia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40ed06d-982e-4c2d-8c63-9ecb3c49302b","c_author":"Mizsur András","category":"itthon","description":"A rendszerváltást akarja befejezni a Momentum Mozgalom, amely az olimpiai pályázat visszavonására reagált csütörtök délelőtti sajtótájékoztatóján. A szervezet vezetője elmondta: aki bennük ügynököket keres, az inkább nézzen körül a politikai elitben. És épp erre tervet is készítenek.","shortLead":"A rendszerváltást akarja befejezni a Momentum Mozgalom, amely az olimpiai pályázat visszavonására reagált csütörtök...","id":"20170223_Momentum_Mutassunk_erot_a_nemzetet_elarulo_politikai_elitnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40ed06d-982e-4c2d-8c63-9ecb3c49302b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e72bce-e585-4df4-9077-9232a7730fc5","keywords":null,"link":"/itthon/20170223_Momentum_Mutassunk_erot_a_nemzetet_elarulo_politikai_elitnek","timestamp":"2017. február. 23. 11:07","title":"Momentum: Mutassunk erőt a nemzetet eláruló politikai elitnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b0a52b-bb53-4217-99f5-0c6e1e7428ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök lényegében politikai hőssé vált, miután egy fontos ügyet vitatott meg egy középiskolában: az ananászos pizzát.","shortLead":"Az elnök lényegében politikai hőssé vált, miután egy fontos ügyet vitatott meg egy középiskolában: az ananászos pizzát.","id":"20170222_Izland_elnoke_betiltana_az_ananaszos_pizzat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b0a52b-bb53-4217-99f5-0c6e1e7428ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86f542-831b-4351-9ab3-d9849279b6c2","keywords":null,"link":"/elet/20170222_Izland_elnoke_betiltana_az_ananaszos_pizzat","timestamp":"2017. február. 22. 11:45","title":"Izland elnöke betiltaná az ananászos pizzát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba8a47c-6661-4d09-948f-fe3e04d0255c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A francia PSA autógyártó konszern egyik főrészvényese, a Peugeot család támogatja az Opel felvásárlását.","shortLead":"A francia PSA autógyártó konszern egyik főrészvényese, a Peugeot család támogatja az Opel felvásárlását.","id":"20170222_psa_opel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba8a47c-6661-4d09-948f-fe3e04d0255c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c110a40a-e740-4a42-8e76-038a84e791a4","keywords":null,"link":"/kkv/20170222_psa_opel","timestamp":"2017. február. 22. 15:23","title":"Nagyon tetszik a Peugeot családnak az Opel-felvásárlás terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a7c0a5-730d-4c05-a180-62e8c92794a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Meg akarták buktatni a kormányt egy NATO-szövetséges ország budapesti követségének segítségével, \"valakik\" a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) akarták felhasználni, hogy bankpánikot keltsenek az országban 2015 áprilisában - közölte Matolcsy György jegybankelnök. ","shortLead":"Meg akarták buktatni a kormányt egy NATO-szövetséges ország budapesti követségének segítségével, \"valakik\" a Magyar...","id":"20170222_matolcsy_bankpanik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34a7c0a5-730d-4c05-a180-62e8c92794a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca2c29d-42d5-41c9-a1fc-cdd25a292168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170222_matolcsy_bankpanik","timestamp":"2017. február. 22. 10:56","title":"Matolcsy: meg akarták buktatni a kormányt egy követségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ea627f-2273-4da3-a48d-4b1c6b62742a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha Nagy-Britanniának nem sikerül megállapodnia az EU-val, akkor Frankfurtba vagy Dublinba kell költözniük a Morgan Stanley dolgozóinak. ","shortLead":"Ha Nagy-Britanniának nem sikerül megállapodnia az EU-val, akkor Frankfurtba vagy Dublinba kell költözniük a Morgan...","id":"20170223_Brexit_Haromszaz_dolgozot_kotloztet_ki_Londonbol_a_Morgan_Stanley","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ea627f-2273-4da3-a48d-4b1c6b62742a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2fb1b8d-c2e6-4864-aa11-8c6bb8315baa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170223_Brexit_Haromszaz_dolgozot_kotloztet_ki_Londonbol_a_Morgan_Stanley","timestamp":"2017. február. 23. 16:04","title":"Brexit: Háromszáz dolgozót költöztet ki Londonból a Morgan Stanley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyors és kedvező eljárást kért a veronai buszbalesetben érintettek számára Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, amikor a Groupama Biztosító Zrt. vezérigazgatójával egyeztetett.","shortLead":"Gyors és kedvező eljárást kért a veronai buszbalesetben érintettek számára Balog Zoltán, az emberi erőforrások...","id":"20170222_veronai_buszbaleset_balog_miniszter_egyezetett_a_biztositoval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7e15b5-ac76-4cde-ba84-5965d4b73e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceebc265-5787-4d0f-8b45-f9750ac80816","keywords":null,"link":"/itthon/20170222_veronai_buszbaleset_balog_miniszter_egyezetett_a_biztositoval","timestamp":"2017. február. 22. 19:04","title":"Veronai buszbaleset: Balog miniszter egyeztetett a biztosítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46305e02-d209-4c16-a18e-60359f49f367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután januárban bejelentették, hogy takaréklángra állítják a politikai talk show-t, a műsor állandó szereplője most arról ír, hogy a Heti Hetes végleg megszűnik.","shortLead":"Miután januárban bejelentették, hogy takaréklángra állítják a politikai talk show-t, a műsor állandó szereplője most...","id":"20170222_vege_a_heti_hetesnek_para_kovacs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46305e02-d209-4c16-a18e-60359f49f367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce9b205-924d-4e90-be6d-95935259856a","keywords":null,"link":"/kultura/20170222_vege_a_heti_hetesnek_para_kovacs","timestamp":"2017. február. 22. 09:22","title":"Para-Kovács: Végleg kimúlt a Heti Hetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]