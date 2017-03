[{"available":true,"c_guid":"af58c8b9-ab65-46ea-a9c5-22ae0f9ca469","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megfellebbezi Magyarország az Emberi Jogok Európai Bíróságának közelmúltban hozott, nem jogerős döntését, amely szerint 2015-ben a déli határszakasz tranzitzónájában jogszerűtlenül tartottak fogva, majd utasítottak ki két bangladesi menedékkérőt.","shortLead":"Megfellebbezi Magyarország az Emberi Jogok Európai Bíróságának közelmúltban hozott, nem jogerős döntését, amely szerint...","id":"20170318_menekultugy_megfellebbezi_a_kormany_a_strasbourgi_dontest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af58c8b9-ab65-46ea-a9c5-22ae0f9ca469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b52f37-5aee-4245-ae77-3f25544fa2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20170318_menekultugy_megfellebbezi_a_kormany_a_strasbourgi_dontest","timestamp":"2017. március. 18. 12:02","title":"Menekültügy: megfellebbezi a kormány a strasbourgi döntést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak a kérdések felére tudta volna a választ, ezért inkább 4000 eurót fizetett Fábio Coentrao, a Real Madrid labdarúgója, hogy „súgjanak” neki a KRESZ-vizsgán.","shortLead":"Csak a kérdések felére tudta volna a választ, ezért inkább 4000 eurót fizetett Fábio Coentrao, a Real Madrid...","id":"20170318_Csalassal_ment_at_a_KRESZvizsgan_a_Real_Madrid_sztarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c314bcf7-a10a-498b-adbc-b68114ab5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a4fb24-1acf-4a3d-8daf-f8a068265418","keywords":null,"link":"/cegauto/20170318_Csalassal_ment_at_a_KRESZvizsgan_a_Real_Madrid_sztarja","timestamp":"2017. március. 18. 15:35","title":"Csalással ment át a KRESZ-vizsgán a Real Madrid sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9653a08-5aef-417b-9138-63ce3c2e8ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szolgálhatunk jó hírekkel azoknak, akik azt gondolták, a személyes megbeszélésen enyhül a feszültség Angela Merkel és Donald Trump, a világ két legbefolyásosabb vezetője között.\r

","shortLead":"Nem szolgálhatunk jó hírekkel azoknak, akik azt gondolták, a személyes megbeszélésen enyhül a feszültség Angela Merkel...","id":"20170317_merkel_trump","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9653a08-5aef-417b-9138-63ce3c2e8ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e23270b-e1f8-46cc-a59e-1c96101d3fd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170317_merkel_trump","timestamp":"2017. március. 17. 19:50","title":"A washingtoni csúcson sem melegedett össze Trump és Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0b9dd8-743f-4415-a2cb-46b370fdc3cf","c_author":"Mizsur András","category":"itthon","description":"A párt frissen kiadott alapszabálya alapján az MNB-elnökéhez hasonlóan Pintér Sándor belügyminiszter és Fónagy János államtitkár sem lehetne momentumos.","shortLead":"A párt frissen kiadott alapszabálya alapján az MNB-elnökéhez hasonlóan Pintér Sándor belügyminiszter és Fónagy János...","id":"20170317_momentum_mozgalom_part_mszmszp_nyilaskeresztes_part","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b0b9dd8-743f-4415-a2cb-46b370fdc3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef64b67-54bd-4037-9aa0-3f5a14d9dcb0","keywords":null,"link":"/itthon/20170317_momentum_mozgalom_part_mszmszp_nyilaskeresztes_part","timestamp":"2017. március. 17. 20:22","title":"Matolcsy György sem léphet be a Momentumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c3da55-2b50-4d23-8817-e6acfea55668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A maláj rendőrség vasárnap bejelentette, hogy további észak-koreai állampolgárokat köröz Kim Dzsong Un észak-koreai vezető féltestvére, Kim Dzsong Nam meggyilkolása ügyében.","shortLead":"A maláj rendőrség vasárnap bejelentette, hogy további észak-koreai állampolgárokat köröz Kim Dzsong Un észak-koreai...","id":"20170319_Kim_Dzsong_Nam_meggyilkolasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c3da55-2b50-4d23-8817-e6acfea55668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a0a56f-c16a-473f-96d8-0a6f02ba6505","keywords":null,"link":"/vilag/20170319_Kim_Dzsong_Nam_meggyilkolasa","timestamp":"2017. március. 19. 14:27","title":"Fontos személyiség is képbe került Kim Dzsong Nam meggyilkolása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3aa3a0-eb62-4add-80ee-48954009b96b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főpolgármester után az utasok is felavathatják.","shortLead":"A főpolgármester után az utasok is felavathatják.","id":"20170318_hetfon_forgalomba_all_az_elso_regiuj_metro_a_3as_vonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3aa3a0-eb62-4add-80ee-48954009b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b9af60-4834-48b5-b961-1212dc3067d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20170318_hetfon_forgalomba_all_az_elso_regiuj_metro_a_3as_vonalon","timestamp":"2017. március. 18. 08:32","title":"Hétfőn forgalomba áll az első régi-új metró a 3-as vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13374e05-839e-4a42-927e-00cca1e1885e","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Hogy adta el szállodáját a felcsúti polgármesternek? Miként zajlott a tárgyalás? Mi várhat a Balatonra? Miért jöhet áfacsökkentés? A hazai szállodaipar emblematikus alakja, Wossala György mesélt a HVG-nek.","shortLead":"Hogy adta el szállodáját a felcsúti polgármesternek? Miként zajlott a tárgyalás? Mi várhat a Balatonra? Miért jöhet...","id":"201711__wossala_gyorgy__aszallodabizniszrol_meszaros_lorincrol__a_szallascsinalo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13374e05-839e-4a42-927e-00cca1e1885e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c36bd11-4aee-4d62-895b-da4a616343bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/201711__wossala_gyorgy__aszallodabizniszrol_meszaros_lorincrol__a_szallascsinalo","timestamp":"2017. március. 18. 10:00","title":"Van, amit még Mészáros Lőrinc sem bírna el hosszabb távon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3df5a9-ed6c-40b6-af22-d0ee23f0ddb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1989-ben gyártott Mercedes 500SL minden bizonnyal a világ legkevesebbet hajtott Mercedese. A kocsi olyan patika állapotban van, mintha most gördült volna ki a szalonból.","shortLead":"Az 1989-ben gyártott Mercedes 500SL minden bizonnyal a világ legkevesebbet hajtott Mercedese. A kocsi olyan patika...","id":"20170318_mercedes_500sl_elado","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf3df5a9-ed6c-40b6-af22-d0ee23f0ddb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b0e1d-3b55-4efa-8428-8e72dc0a5de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20170318_mercedes_500sl_elado","timestamp":"2017. március. 18. 08:16","title":"34 milliót ér ez a 28 éves Merci, nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]