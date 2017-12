[{"available":true,"c_guid":"77f2181b-08c3-4a2a-a551-2123c2633043","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétségtelen, hogy a Jupiteren észlelt viharokról készültek az év legcsodásabb képei, de rendre csak egy-egy ilyen került elő. Most egy nagy putonnyal érkeztek újak.","shortLead":"Kétségtelen, hogy a Jupiteren észlelt viharokról készültek az év legcsodásabb képei, de rendre csak egy-egy ilyen...","id":"20171225_nasa_jupiter_vihar_fotok_kepek_juno_urszonda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f2181b-08c3-4a2a-a551-2123c2633043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd4287-09f5-41ab-bdbc-0c1bca601e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_nasa_jupiter_vihar_fotok_kepek_juno_urszonda","timestamp":"2017. december. 25. 08:03","title":"Itt van a NASA karácsonyi ajándéka: kiadtak egy rakás fotót 2017 egyik legszebb jelenségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69874957-1d2e-439f-836f-e5c608342e56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Doris Leuthard svájci államfő szerint egy nemzeti szintű népszavazással kellene meghatározni, milyen irányban haladjanak tovább a Svájc és az EU közötti kapcsolatok.","shortLead":"Doris Leuthard svájci államfő szerint egy nemzeti szintű népszavazással kellene meghatározni, milyen irányban...","id":"20171225_Svajc__nepszavazas_az_EUhoz_fuzodo_viszonyrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69874957-1d2e-439f-836f-e5c608342e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7da9f24-2203-485a-8539-ae8f559e928b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Svajc__nepszavazas_az_EUhoz_fuzodo_viszonyrol","timestamp":"2017. december. 25. 09:17","title":"Svájc – népszavazás az EU-hoz fűződő viszonyról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","shortLead":"Az amerikai teniszező alig négy hónapja adott életet első gyermekének.\r

","id":"20171224_visszater_serena_williams","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9951d3f4-62c6-459a-96df-ab21e6164f67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f3ba4-847c-4c1a-ac9a-17181acb400e","keywords":null,"link":"/sport/20171224_visszater_serena_williams","timestamp":"2017. december. 24. 18:34","title":"Máris visszatér Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89b1797-c28a-4d74-9e88-d7c85cc8d7a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég 1 milliárd dollárért vásárolták fel a tizenévesek kedvenc alkalmazását, amelynek üzemeltetői bőkezű adakozást jelentett be húzóembereinek: nem elkölthető zsebpénzhez jutnak, hanem tanulmányaikat támogatják.","shortLead":"Nemrég 1 milliárd dollárért vásárolták fel a tizenévesek kedvenc alkalmazását, amelynek üzemeltetői bőkezű adakozást...","id":"20171225_musically_sztarok_50_millio_dollar_tamogatas_oktatas_tanulas_jacob_sartorius","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e89b1797-c28a-4d74-9e88-d7c85cc8d7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ffca3b-c94b-4f02-a229-bc2d287d3142","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_musically_sztarok_50_millio_dollar_tamogatas_oktatas_tanulas_jacob_sartorius","timestamp":"2017. december. 25. 15:01","title":"Készpénz helyett ösztöndíjat ad felhasználóinak a fiatalok kedvenc alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db1a4e5-06f9-4a40-8178-e87f5cc92bb1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A különleges szövetkezeti kezdeményezés Amerikából indult világhódító útjára.","shortLead":"A különleges szövetkezeti kezdeményezés Amerikából indult világhódító útjára.","id":"201741_dolgozz_hogy_vasarolhass","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db1a4e5-06f9-4a40-8178-e87f5cc92bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33adb947-ffc5-4c71-b127-b757cb1a03c4","keywords":null,"link":"/kkv/201741_dolgozz_hogy_vasarolhass","timestamp":"2017. december. 24. 08:00","title":"A bolthálózat, ahol mindig minden akciós, de csak bennfenteseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család teljes jogú tagjává fogadták.","shortLead":"Harry herceg amerikai menyasszonya is a brit királyi családdal ünnepelte a karácsonyt, ami mutatja, máris a család...","id":"20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1df71b84-0810-485e-a121-3a6c3daba577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7a0731-9892-4c10-81b2-5811ce8811d7","keywords":null,"link":"/elet/20171225_Megszegtek_a_protokollt_Harry_herceg_menyasszonyanak_kedveert","timestamp":"2017. december. 25. 16:32","title":"Megszegték a protokollt Harry herceg menyasszonyának kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól alapos képzést és az elitnek kijáró ellátást kapnak.","shortLead":"A rezsim ellenségeinek támadása mellett már a pénzszerzés is céljuk az észak-koreai hackereknek, akik fiatalkoruktól...","id":"201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452d8203-0271-4ea9-bf13-f8a1c61e6a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73cb93a-56ee-4a47-9c71-c59b7f0ec4d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201743__eszakkoreai_hackerek__betores__elit_szakma__a_penzre_mennek","timestamp":"2017. december. 24. 08:30","title":"Az észak-koreai hackerek lassan az atombombánál is veszélyesebbek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6a5f33-c3b1-4ccb-8742-fa5f357236fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel egymillió embert telepítenek Vietnam déli részén, ahova hamarosan megérkezik a Dél-kínai tenger felől a Tembin tájfun. A vihar a Fülöp-szigeteken kétszáz ember halálát okozta, s 75 ezer ember otthonát rombolta le.\r

","shortLead":"Közel egymillió embert telepítenek Vietnam déli részén, ahova hamarosan megérkezik a Dél-kínai tenger felől a Tembin...","id":"20171225_Vietnam_gyilkos_tajfunra_keszul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b6a5f33-c3b1-4ccb-8742-fa5f357236fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba43aa9e-f0bd-4f56-9edf-6826f36b8992","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171225_Vietnam_gyilkos_tajfunra_keszul","timestamp":"2017. december. 25. 13:37","title":"Vietnam gyilkos tájfunra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]