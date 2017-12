[{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai eszközökkel.","shortLead":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai...","id":"20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5cd092-624d-4b14-897e-e6c0a18383e2","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","timestamp":"2017. december. 27. 14:47","title":"Videóban meséli el a rendőrség, miért veszélyes petárdázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Argentin tudósok egy óriás, húsevő tengeri hüllő maradványira bukkantak az Antarktiszon, ahol az állat 150 millió éve élhetett. A kontinensen még soha nem bukkantak ilyen ősi paleontológiai leletre.","shortLead":"Argentin tudósok egy óriás, húsevő tengeri hüllő maradványira bukkantak az Antarktiszon, ahol az állat 150 millió éve...","id":"20171227_150_millio_eves_orias_tengeri_hullo_maradvanyi_antarktisz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d02cc-3c74-4af8-aa28-980570488e8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20171227_150_millio_eves_orias_tengeri_hullo_maradvanyi_antarktisz","timestamp":"2017. december. 27. 08:03","title":"150 millió éves óriás tengeri hüllő maradványaira bukkantak az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől a politikai életben\".","shortLead":"Az EU külügyi szóvivője szerint \"nem szabadna valakit politikailag motivált vádak miatt eltiltani a részvételtől...","id":"20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31380bc9-49a0-491e-814a-9a5b47fc5d8b","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_az_eu_nak_nem_tetszik_hogy_navalnijt_kizartak_az_orosz_elnokvalasztasbol","timestamp":"2017. december. 26. 16:15","title":"Az EU-nak nem tetszik, hogy kizárták az orosz elnökválasztásból Putyin fő riválisát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választási szövetséget viszont nem köt senkivel. Beszélt arról is, miben érzi Simicska támogatását.","shortLead":"Választási szövetséget viszont nem köt senkivel. Beszélt arról is, miben érzi Simicska támogatását.","id":"20171227_Vona_koaliciora_lepne_az_LMPvel_es_a_Momentummal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd46e8b8-cc8b-4ada-9b42-c17dad56dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bb599a2-731f-4ad2-be35-c7c5cc57ddb2","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_Vona_koaliciora_lepne_az_LMPvel_es_a_Momentummal","timestamp":"2017. december. 27. 13:40","title":"Vona koalíciót kötne az LMP-vel és a Momentummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy orosz rakétakísérlet optikai hatását láttuk - a rakétát Budapesttől 2000 km-re lőtték fel.\r

