[{"available":true,"c_guid":"6d0a4652-69f0-43a1-8f5a-2c765b8f9906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérei már nagyon várták, hogy végre együtt tölthessék vele a karácsonyt.","shortLead":"A testvérei már nagyon várták, hogy végre együtt tölthessék vele a karácsonyt.","id":"20171226_otthon_karacsonyozhatott_a_kisfiu_aki_tavaly_teljesen_osszeegett_salyon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0a4652-69f0-43a1-8f5a-2c765b8f9906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f780640d-9e88-41a5-971c-d92aa5a9378d","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_otthon_karacsonyozhatott_a_kisfiu_aki_tavaly_teljesen_osszeegett_salyon","timestamp":"2017. december. 26. 21:53","title":"Otthon karácsonyozhatott a kisfiú, aki tavaly teljesen összeégett Sályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b30f18-fc6d-4f29-9c47-5cc780ff9d64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a napokban kézbesítik a miniszterelnök levelét a határontúli magyaroknak. \r

","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a napokban kézbesítik a miniszterelnök levelét a határontúli magyaroknak. \r

","id":"20171226_orban_megint_levelet_irt_es_szavazasra_buzdit_a_hataron_tul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51b30f18-fc6d-4f29-9c47-5cc780ff9d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2dbdcf-4a6e-4a04-8837-4a6e9985d9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_orban_megint_levelet_irt_es_szavazasra_buzdit_a_hataron_tul","timestamp":"2017. december. 26. 21:13","title":"Orbán megint levelet írt és szavazásra buzdít a határon túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedével csökkenti a világszervezet támogatását.","shortLead":"Negyedével csökkenti a világszervezet támogatását.","id":"20171226_Az_ENSZ_nem_ugy_szavazott_ahogy_szerette_volna_Trump_maris_buntet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dc835ad-7fe9-4cb6-8403-638907448dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b69185-37da-49aa-8037-b1f48ae5f0ea","keywords":null,"link":"/vilag/20171226_Az_ENSZ_nem_ugy_szavazott_ahogy_szerette_volna_Trump_maris_buntet","timestamp":"2017. december. 26. 12:11","title":"Az ENSZ nem úgy szavazott, ahogy szerette volna, Trump máris büntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Cinikusok direkt marketingnek neveznék talán Orbán Viktor kommunikációját a Facebookon, pedig ennél összetettebb a rajongói oldalon megjelenő „költői én”. A kormányfő nemcsak politikáját próbálja eladni, hanem igyekszik előnyös képet is kialakítani magáról, amelyen a hétköznapi magyar családapa látszik. Önkényesen kiválogattunk tíz eseményt, amely a Facebook-Orbánnal idén történt.","shortLead":"Cinikusok direkt marketingnek neveznék talán Orbán Viktor kommunikációját a Facebookon, pedig ennél összetettebb...","id":"20171226_Orban_Viktor_eve_a_Facebookon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85dbac-ed6f-422c-a5db-f2fb4aac30ed","keywords":null,"link":"/itthon/20171226_Orban_Viktor_eve_a_Facebookon","timestamp":"2017. december. 26. 17:00","title":"Orbán Viktor éve a Facebookon: a jós, a divatdiktátor, Bözsi néni kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1eeb03-8d2f-47bc-b065-c9da72635a1e","c_author":"Gergely Márton, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Mi az a tíz esemény, ami meghatározta 2017-ben a magyar közéletet? A hvg.hu igyekezett folyamatokra visszatekinteni, és megjósolni, velünk marad-e az adott téma az új évre is. Íme, kétrészes visszatekintésünk első fele.","shortLead":"Mi az a tíz esemény, ami meghatározta 2017-ben a magyar közéletet? A hvg.hu igyekezett folyamatokra visszatekinteni, és...","id":"20171225_Orban_elvesztette_allamferfi_jelleget_a_valogatott_pedig_a_becsuletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1eeb03-8d2f-47bc-b065-c9da72635a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fda2746-1303-45a7-a288-8de3ec07579f","keywords":null,"link":"/itthon/20171225_Orban_elvesztette_allamferfi_jelleget_a_valogatott_pedig_a_becsuletet","timestamp":"2017. december. 25. 11:00","title":"Orbán elvesztette államférfi jellegét, a válogatott pedig a becsületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn elutasította az ellenzéki politikus jelöltségének bejegyzését. Azzal érveltek, Navalnijt súlyos bűncselekmény miatt elítélték.

","shortLead":"Nem indulhat Alekszej Navalnij a 2018-as orosz elnökválasztáson, mert a központi választási bizottság hétfőn...","id":"20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a378f-6081-4268-a33a-7ae0f6b858bf","keywords":null,"link":"/vilag/20171225_Putyin_ellenlabasat_kizartak_a_valasztasbol","timestamp":"2017. december. 25. 16:54","title":"Putyin ellenlábasát kizárták a választásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89b1797-c28a-4d74-9e88-d7c85cc8d7a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég 1 milliárd dollárért vásárolták fel a tizenévesek kedvenc alkalmazását, amelynek üzemeltetői bőkezű adakozást jelentett be húzóembereinek: nem elkölthető zsebpénzhez jutnak, hanem tanulmányaikat támogatják.","shortLead":"Nemrég 1 milliárd dollárért vásárolták fel a tizenévesek kedvenc alkalmazását, amelynek üzemeltetői bőkezű adakozást...","id":"20171225_musically_sztarok_50_millio_dollar_tamogatas_oktatas_tanulas_jacob_sartorius","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e89b1797-c28a-4d74-9e88-d7c85cc8d7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ffca3b-c94b-4f02-a229-bc2d287d3142","keywords":null,"link":"/tudomany/20171225_musically_sztarok_50_millio_dollar_tamogatas_oktatas_tanulas_jacob_sartorius","timestamp":"2017. december. 25. 15:01","title":"Készpénz helyett ösztöndíjat ad felhasználóinak a fiatalok kedvenc alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76515ba3-0711-48e3-aeb9-225eee601f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Redditen tűnt fel egy átalakított Nissan 350Z, minek tulajdonosa joggal kaphatná meg a legnagyobb Csillagok háborúja-rajongó címét.","shortLead":"A Redditen tűnt fel egy átalakított Nissan 350Z, minek tulajdonosa joggal kaphatná meg a legnagyobb Csillagok...","id":"20171226_csillagok_haboruja_star_wars","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76515ba3-0711-48e3-aeb9-225eee601f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1b21fa-df66-4bae-855f-c14a0a9b32a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_csillagok_haboruja_star_wars","timestamp":"2017. december. 26. 08:21","title":"A nap képe: ez az autó minden Csillagok háborúja-rajongó álma lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]