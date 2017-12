[{"available":true,"c_guid":"77b43d36-224a-4adc-88bf-4aeb54938c91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert kórházba kellett szállítani.","shortLead":"Négy embert kórházba kellett szállítani.","id":"20171227_Hidnak_utkozott_egy_hajo_a_Rajnan_tobben_megserultek__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b43d36-224a-4adc-88bf-4aeb54938c91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269c6756-7c8e-4942-8198-9ba0261926f2","keywords":null,"link":"/vilag/20171227_Hidnak_utkozott_egy_hajo_a_Rajnan_tobben_megserultek__fotok","timestamp":"2017. december. 27. 12:01","title":"Hídnak ütközött egy hajó a Rajnán, többen megsérültek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d50d63c2-4e0e-4a1a-ac16-4021eaffb844","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Twitteren elnézést kért, az unokaöccsét alázó videót törölte.","shortLead":"A Twitteren elnézést kért, az unokaöccsét alázó videót törölte.","id":"20171227_Lewis_Hamilton_mar_sajnalja_a_hercegnos_megjegyzest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d50d63c2-4e0e-4a1a-ac16-4021eaffb844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24fd0e2-94bc-4380-a719-e9073d979218","keywords":null,"link":"/elet/20171227_Lewis_Hamilton_mar_sajnalja_a_hercegnos_megjegyzest","timestamp":"2017. december. 27. 09:36","title":"Lewis Hamilton már sajnálja a hercegnős megjegyzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás gyilkos kiadásakor érkezett.","shortLead":"Minden feljelentést elutasított az ügyészség, nem vizsgálják, mi történt azzal a 7,6 millió dollárral, ami a baltás...","id":"20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38eb1ee5-bb82-4b6a-acc7-a73db9936a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2929a9f6-3c0a-4589-bac1-dd84087fcc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Hiaba_erkeztek_gyanus_azeri_dollarmilliok_Magyarorszagra_nem_indul_nyomozas","timestamp":"2017. december. 28. 17:54","title":"Hiába érkeztek gyanús azeri dollármilliók Magyarországra, nem indul nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fdf6b6-98cf-46bb-81a4-c4a874881e01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, mitől borult fel a teherautó, a jármű azonban még egy oszlopot is kidöntött.","shortLead":"Azt nem tudni, mitől borult fel a teherautó, a jármű azonban még egy oszlopot is kidöntött.","id":"20171227_teherauto_baleset_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76fdf6b6-98cf-46bb-81a4-c4a874881e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9997c42-6761-40ad-92e8-6f4dcdca6a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_teherauto_baleset_video","timestamp":"2017. december. 27. 04:01","title":"Felszántotta a kereszteződést a teherautó, fedélzeti kamera rögzítette az esetet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c7eb18-42af-4903-bdb1-e2ac1d82baba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A német légitársaság ajánlata sajtóinformációk szerint jobb, mint a többi jelentkezőé. ","shortLead":"A német légitársaság ajánlata sajtóinformációk szerint jobb, mint a többi jelentkezőé. ","id":"20171228_A_Lufthansa_a_legeselyesebb_az_Alitalia_megvetelere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c7eb18-42af-4903-bdb1-e2ac1d82baba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ce0a5f-4f56-4494-88a9-75adeabcbdaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_A_Lufthansa_a_legeselyesebb_az_Alitalia_megvetelere","timestamp":"2017. december. 28. 17:44","title":"A Lufthansa a legesélyesebb az Alitalia megvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hogy a választások előtt lép-e az ügyben bármit a kormány, és megkezdhetik-e jövőre az átalakítást.","shortLead":"Kérdés, hogy a választások előtt lép-e az ügyben bármit a kormány, és megkezdhetik-e jövőre az átalakítást.","id":"20171228_csuszik_a_deli_palyaudvar_atepitese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b065de47-0cd0-4840-b16c-d34ce60af308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_csuszik_a_deli_palyaudvar_atepitese","timestamp":"2017. december. 28. 09:06","title":"Csúszik a Déli pályaudvar átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c80bd0-2545-4378-a9b9-436ed83a21f5","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az EXIM befektetése előtt egy hajszál választotta el őket attól, hogy lehúzzák a rolót, aztán a Nanushka újrakezdett mindent a nulláról, és bejött nekik. Az új üzleti modelljük mellett a teljes átalakulásról, tanulságokról és nehézségekről, emellett jövőbeni terveikről beszélgettünk.","shortLead":"Az EXIM befektetése előtt egy hajszál választotta el őket attól, hogy lehúzzák a rolót, aztán a Nanushka újrakezdett...","id":"20171228_nanushka_contemporary_luxus_divat_divatipar_cegportre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c80bd0-2545-4378-a9b9-436ed83a21f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b38f713-786d-4622-87f5-0994f67b7d6b","keywords":null,"link":"/kkv/20171228_nanushka_contemporary_luxus_divat_divatipar_cegportre","timestamp":"2017. december. 28. 11:05","title":"A romokból a LaFayette-ig: hogyan támadt fel a Nanushka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A TV2 váratlanul bejelentette, hogy a két ünnep között több adást is lead A Piramis című vetélkedőműsorból. Abból a produkcióból, amelyet korábban az RTL Klub vádolt meg másolással.","shortLead":"A TV2 váratlanul bejelentette, hogy a két ünnep között több adást is lead A Piramis című vetélkedőműsorból. Abból...","id":"20171228_tv2_stohl_andras_a_piramis_rtl_klub_a_fal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f660a20-6477-4c3c-a9a2-bb7dd413fff6","keywords":null,"link":"/kultura/20171228_tv2_stohl_andras_a_piramis_rtl_klub_a_fal","timestamp":"2017. december. 28. 15:53","title":"A TV2 a vártnál tovább küldi csatasorba Stohl Andrást az RTL elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]