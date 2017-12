[{"available":true,"c_guid":"df0bff24-b9f0-4438-9087-8988d24ac741","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A polgárdi iskola tornacsarnokában és az azzal egybeépített iskolarészben okozott a vihar több tízmillió, de az is lehet, hogy százmilliós nagyságrendű kárt. ","shortLead":"A polgárdi iskola tornacsarnokában és az azzal egybeépített iskolarészben okozott a vihar több tízmillió, de az is...","id":"20171229_annyi_megtepazta_a_vihar_a_polgardi_iskola_tetejet_hogy_nem_lesz_tanitas_jovo_heten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df0bff24-b9f0-4438-9087-8988d24ac741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67834113-d515-47f2-b1e0-e62d632a46da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_annyi_megtepazta_a_vihar_a_polgardi_iskola_tetejet_hogy_nem_lesz_tanitas_jovo_heten","timestamp":"2017. december. 29. 15:42","title":"Annyira megtépázta a vihar a polgárdi iskola tetejét, hogy nem lesz tanítás jövő héten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egy hagyományos életrajzi sztorira kell számítani, az már biztos.","shortLead":"Nem egy hagyományos életrajzi sztorira kell számítani, az már biztos.","id":"20171229_Egeszen_bizarr_tortenete_lesz_a_Zambo_Jimmyrol_keszulo_musicalnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5db7ee5-9dc8-4f98-a9b1-a903c83ed0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46384ad2-e032-42e2-aff2-d32e64afb945","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_Egeszen_bizarr_tortenete_lesz_a_Zambo_Jimmyrol_keszulo_musicalnek","timestamp":"2017. december. 29. 08:06","title":"Egészen bizarr története lesz a Zámbó Jimmyről készülő musicalnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b9ca6-071b-4c52-93d9-659aef9aae86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. Egy közúti ellenőrzésen bukott le végül.","shortLead":"Nemcsak árulta, fogyasztotta is a kábítószert. Egy közúti ellenőrzésen bukott le végül.","id":"20171228_kozepiskolasoknak_arult_kabitoszert_egy_ferfi_miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=644b9ca6-071b-4c52-93d9-659aef9aae86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe21aa2-7f63-4419-a90f-d404fcec8bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_kozepiskolasoknak_arult_kabitoszert_egy_ferfi_miskolcon","timestamp":"2017. december. 28. 10:26","title":"Középiskolásoknak árult kábítószert egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"3 millió forintot ígértek nekik még az idén, most jelent meg erről a kormányhatározat. ","shortLead":"3 millió forintot ígértek nekik még az idén, most jelent meg erről a kormányhatározat. ","id":"20171228_Most_jelent_meg_a_kormanyrendelet_a_fogorvosok_pluszmillioirol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5d70d-f4a4-48a8-98f2-44355fe63f33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_Most_jelent_meg_a_kormanyrendelet_a_fogorvosok_pluszmillioirol","timestamp":"2017. december. 28. 17:13","title":"Most jelent meg a kormányrendelet a fogorvosok pluszmillióiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lapok szerint sok az árulkodó jel.","shortLead":"A lapok szerint sok az árulkodó jel.","id":"20171229_A_bulvarlapok_szerint_valsagban_van_Hosszu_Katinka_hazassaga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8654afe3-b039-4902-9cc9-e60a0c5cafcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b937bb5-9f1e-4cbe-b967-343b6007a973","keywords":null,"link":"/elet/20171229_A_bulvarlapok_szerint_valsagban_van_Hosszu_Katinka_hazassaga","timestamp":"2017. december. 29. 06:58","title":"A bulvárlapok szerint válságban van Hosszú Katinka házassága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy színész nevét már nyilvánosságra is hozta stylistjuk.","shortLead":"Négy színész nevét már nyilvánosságra is hozta stylistjuk.","id":"20171228_Ferfiak_is_feketebe_oltoznek_majd_a_Golden_Globeon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26d32640-98fd-47e2-9278-42c94b64c550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d13ac21-1751-440e-88db-38d8d8540007","keywords":null,"link":"/elet/20171228_Ferfiak_is_feketebe_oltoznek_majd_a_Golden_Globeon","timestamp":"2017. december. 28. 15:55","title":"Férfiak is feketébe öltöznek majd a Golden Globe-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4cde5d-aaff-4132-b422-78db4946bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon erős az Európa jövője című konferencia fellépőinek listája.","shortLead":"Nagyon erős az Európa jövője című konferencia fellépőinek listája.","id":"20171228_milo_yiannopoulos_deutsch_tamas_konferencia_v4_europa_jovoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d4cde5d-aaff-4132-b422-78db4946bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3359f3eb-5dbc-40cb-a34b-0804f79866ac","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_milo_yiannopoulos_deutsch_tamas_konferencia_v4_europa_jovoje","timestamp":"2017. december. 28. 16:53","title":"Híres szélsőjobbos publicistával fejti meg Európa jövőjét Szijjártó és Deutsch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A látványos bővülésben szerepe lehet a kereskedői elfogadói hálózat növekedésének és az érintéses tranzakciók terjedésének.","shortLead":"A látványos bővülésben szerepe lehet a kereskedői elfogadói hálózat növekedésének és az érintéses tranzakciók...","id":"20171228_bankkartyahasznalat_folyamatos_bovules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d81cb2-9141-4477-8aae-5572b2617f61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_bankkartyahasznalat_folyamatos_bovules","timestamp":"2017. december. 28. 05:32","title":"Ha így folytatjuk, a végén le se tesszük majd a bankkártyánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]