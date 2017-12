[{"available":true,"c_guid":"cfba70a9-c6b9-4118-9c5e-100f8e0ee372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák oldal ki van világítva, a magyar nincsen. Pedig állnak ott kandeláberek, csak éppen nem működnek a lámpák.","shortLead":"Az osztrák oldal ki van világítva, a magyar nincsen. Pedig állnak ott kandeláberek, csak éppen nem működnek a lámpák.","id":"20171228_bucsu_hataratkelo_ausztria_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfba70a9-c6b9-4118-9c5e-100f8e0ee372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92308ae5-9f00-4a08-a875-3ebfd852c8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20171228_bucsu_hataratkelo_ausztria_magyarorszag","timestamp":"2017. december. 28. 06:03","title":"Vaksötét van a bucsui határátkelőnél, itt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993052a6-9334-48e4-9120-37efd18bb15e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Így szétdarabolták és elvitték a város karácsonyfáját.","shortLead":"Így szétdarabolták és elvitték a város karácsonyfáját.","id":"20171229_Feldontotte_a_szel_Szekesfehervar_karacsonyfajat__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993052a6-9334-48e4-9120-37efd18bb15e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef8d3c-9793-4923-ba1f-800fb683ef0e","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Feldontotte_a_szel_Szekesfehervar_karacsonyfajat__fotok","timestamp":"2017. december. 29. 12:33","title":"Feldöntötte a szél Székesfehérvár karácsonyfáját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfae9ef7-b4b7-4eb0-b97e-3a0bcc134042","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak ütött, köpött is. A 35 éves férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat.","shortLead":"Nem csak ütött, köpött is. A 35 éves férfival szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt emeltek vádat.","id":"20171228_kamillatea_miatt_utotte_meg_a_gyogyszereszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfae9ef7-b4b7-4eb0-b97e-3a0bcc134042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75402e2-dba7-419e-a1a0-147495c9dee1","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_kamillatea_miatt_utotte_meg_a_gyogyszereszt","timestamp":"2017. december. 28. 11:37","title":"Kamillatea miatt ütötte meg a gyógyszerészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88264172-875d-4f06-b2d4-1e5ba1a6742e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jó a régi, rozsdásodó stadion Nyíregyházán, kell egy új. ","shortLead":"Nem jó a régi, rozsdásodó stadion Nyíregyházán, kell egy új. ","id":"20171229_Ujabb_37_milliardot_kolt_a_kormany_a_focira","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88264172-875d-4f06-b2d4-1e5ba1a6742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c3492-6ab2-4e7e-99d6-394aff740e96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Ujabb_37_milliardot_kolt_a_kormany_a_focira","timestamp":"2017. december. 29. 05:14","title":"Újabb 37 milliárdot költ a kormány a focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Állami Számvevőszék jövő évi, első féléves ütemtervében több ellenzéki párt alapítvány is szerepel.","shortLead":"Az Állami Számvevőszék jövő évi, első féléves ütemtervében több ellenzéki párt alapítvány is szerepel.","id":"20171229_epp_a_kormanypartoknak_lesz_nyugtuk_az_asztol_a_kovetkezo_felevben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4667658b-7c74-4b38-9bd5-1a5069d0c8d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_epp_a_kormanypartoknak_lesz_nyugtuk_az_asztol_a_kovetkezo_felevben","timestamp":"2017. december. 29. 15:20","title":"Épp a kormánypártoknak lesz nyugtuk az ÁSZ-tól a következő félévben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e600b-6e2b-4543-99f2-7a4c5869a9e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Belépett a wifis légikikötők sorába a phenjani reptér. Pontosabban, ajánlanak ilyen szolgáltatást a vámkezelésen átesett utasoknak, de az AP hírügynökség tudósítója szerint az már egészen más kérdés, hogy valóban használható-e.

","shortLead":"Belépett a wifis légikikötők sorába a phenjani reptér. Pontosabban, ajánlanak ilyen szolgáltatást a vámkezelésen...","id":"20171228_hova_jut_ez_a_vilag_ha_mar_a_phenjani_repteren_is_van_wifi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e600b-6e2b-4543-99f2-7a4c5869a9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff71b8e-bd6f-4016-b588-d88b45f7579f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_hova_jut_ez_a_vilag_ha_mar_a_phenjani_repteren_is_van_wifi","timestamp":"2017. december. 28. 11:17","title":"Hova jut ez a világ, ha már a phenjani reptéren is van wifi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb Airbus-repülőkről írtak alá szerződést. ","shortLead":"Újabb Airbus-repülőkről írtak alá szerződést. ","id":"20171229_Bevasarol_Airbusokbol_a_Wizz_Air","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6970b596-2b4f-4513-ac48-e750e4361a47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_Bevasarol_Airbusokbol_a_Wizz_Air","timestamp":"2017. december. 29. 11:48","title":"Bevásárol Airbusokból a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a76455-c363-4aec-b2f1-c8960b9c1af9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester korábban megtiltotta volna, hogy 14 éven felüli gyerekek használják a játszótereket. Ebből végül visszakozott, de egy mostani fénykép szerint még ennél is szigorúbb lett a tiltás.","shortLead":"A polgármester korábban megtiltotta volna, hogy 14 éven felüli gyerekek használják a játszótereket. Ebből végül...","id":"20171229_Arulkodo_tabla_Jozsefvarosban_tilos_a_jatszoterezes_12_even_felul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a76455-c363-4aec-b2f1-c8960b9c1af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac262e59-7cce-45a1-b9a6-69a7bae6f0c2","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Arulkodo_tabla_Jozsefvarosban_tilos_a_jatszoterezes_12_even_felul","timestamp":"2017. december. 29. 13:07","title":"Árulkodó tábla Józsefvárosban: tilos a játszóterezés 12 éven felül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]