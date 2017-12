[{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly befektetéssel készülnek időjárást megfigyelő műholdak Oroszországban, de sorozatos bakik kísérik a projektet, itt a legnagyobb: teljesen rossz koordináták miatt hiúsult meg egy kilövés.","shortLead":"Komoly befektetéssel készülnek időjárást megfigyelő műholdak Oroszországban, de sorozatos bakik kísérik a projektet...","id":"20171228_oroszorszag_muhold_baki_koordinata_meteor_m","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a371a24-99ce-4af2-8d85-3ec950f04ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20171228_oroszorszag_muhold_baki_koordinata_meteor_m","timestamp":"2017. december. 29. 09:01","title":"Ilyen bakit 2017-ben?! Oroszországban rossz koordináták miatt fuccsolt be egy 15,2 milliárd forintos műhold kilövése
"category":"tudomany","description":"Hangos a netes sajtó az Apple iPhone-lassítási botrányától, és érthető, ha a konkurensek ezt megpróbálják a maguk javára fordítani.","shortLead":"Hangos a netes sajtó az Apple iPhone-lassítási botrányától, és érthető, ha a konkurensek ezt megpróbálják a maguk...","timestamp":"2017. december. 29. 17:00","title":"Sorra csapják le az Apple magas labdáját az androidos okostelefonok gyártói"
"category":"gazdasag","description":"Több mint 200 milliárdot osztott szét a kormány év végén – ebből 37 milliárd jut a focira –, volt azonban más intézkedése is. ","shortLead":"Több mint 200 milliárdot osztott szét a kormány év végén – ebből 37 milliárd jut a focira –, volt azonban más...","timestamp":"2017. december. 29. 10:39","title":"Nagyot ment a kormány: a pénzszórás mellett másra is figyelt"
"category":"itthon","description":"Az utasszállító csak azután vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással, hogy belépett a magyar légtérbe.","shortLead":"Az utasszállító csak azután vette fel a kapcsolatot a polgári légi irányítással, hogy belépett a magyar légtérbe.","timestamp":"2017. december. 30. 12:51","title":"Egy Bahreinbe tartó utasszállító miatt riasztották itthon a Gripeneket"
"category":"gazdasag","description":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok szinte a magukénak tekintik. Kivételezett helyzetük a kormányzásának 13. évére készülő Orbán Viktor kegyétől függ, így alattvalói áhítattal tekintenek rá, közben a helyieknek bizonygatják, hogy ennek az udvari kapcsolatnak a révén tudnak sok mindent kijárni. A HVG összeállításának első része. ","shortLead":"A magyar társadalom feudalizálódását jelzi, hogy egyre több vidéki térség hűbérbirtokká válik: fideszes politikusok...","timestamp":"2017. december. 29. 10:00","title":"Vazallusnak való vidék? – Tállaitól Mészárosig"
"category":"cegauto","description":"2017-ben az egyik legnagyobb oldtimeres aukciósház bevételei meghaladták a félmilliárd dollárt.","shortLead":"2017-ben az egyik legnagyobb oldtimeres aukciósház bevételei meghaladták a félmilliárd dollárt.","timestamp":"2017. december. 30. 14:26","title":"Közel 6 milliárd forintot ért idén a legdrágább régi autó"
"category":"gazdasag","description":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által megkérdezett mesterek. A legtöbben mégsem irigykednek Mészáros Lőrincre, sőt a bukását is elképzelhetőnek tartják.","shortLead":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által...","timestamp":"2017. december. 30. 07:00","title":"Csöves kezdet: kéne még pár gázszerelő ebbe az országba"
"category":"vilag","description":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","shortLead":"Egy ötemeletes ház gyulladt ki. ","timestamp":"2017. december. 29. 05:27","title":"Egy csecsemő is meghalt egy háztűzben New Yorkban"