[{"available":true,"c_guid":"2cfffe11-ae6a-4759-adfd-d9e0fe2de933","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz főváros több pontján számíthatnak ellenőrzésekre a szilveszterezők. A belvárosba nem engedik be a teherautókat, a Piazza Navonára pedig legfeljebb 12 ezer embert engednek be egyszerre.","shortLead":"Az olasz főváros több pontján számíthatnak ellenőrzésekre a szilveszterezők. A belvárosba nem engedik be...","id":"20171230_bekemenyitenek_a_hatosagok_szilveszterre_romaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cfffe11-ae6a-4759-adfd-d9e0fe2de933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8089ed4-0efb-42ea-b907-e3ee1f8cadec","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_bekemenyitenek_a_hatosagok_szilveszterre_romaban","timestamp":"2017. december. 30. 11:40","title":"Bekeményítenek a hatóságok szilveszterre Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion az árokba borult","shortLead":"Egy Franciaországból Angliába tartó kamion rakterében tartózkodott az eritreai férfi. Az után halt meg, hogy a kamion...","id":"20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a96d5da3-d1ee-41f4-93bf-2df1201b0e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e7bb9b-6d0c-452a-a05c-08dae98b7a5d","keywords":null,"link":"/vilag/20171229_Most_a_francia_partoknal_halt_meg_egy_kamionban_megbujo_menekult","timestamp":"2017. december. 29. 14:59","title":"Most a francia partoknál halt meg egy kamionban megbújó menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d0a220-9447-4180-8b01-887389f117f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmben az októberben, az A38 Hajón tartott koncertjük legjobb pillanatait egészítették ki interjúrészletekkel, jammelésekkel, egyéb különleges, kulisszák mögötti felvételekkel.","shortLead":"A filmben az októberben, az A38 Hajón tartott koncertjük legjobb pillanatait egészítették ki interjúrészletekkel...","id":"20171229_konyha_koncertfilm","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d0a220-9447-4180-8b01-887389f117f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42b912-d54c-4ed8-a295-4c403e9aefd2","keywords":null,"link":"/kultura/20171229_konyha_koncertfilm","timestamp":"2017. december. 29. 11:01","title":"Koncertfilmmel lepi meg rajongóit a Konyha zenekar – premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7757bf39-f47f-4828-bc7c-4f31e69adc27","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az év utolsó napján éjfélkor lejár a 10 millió dolláros nyomravezetői díj minden idők egyik legnagyobb műkincsrablási ügyében. 1990. március 18-án ismeretlen tettesek csaknem félmilliárd dollár értékben loptak el festményeket a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumból, az alkotásokat, köztük Rembrandt egyetlen ismert tengeri képét a mai napig nem találják, helyük azóta is üresen áll.","shortLead":"Az év utolsó napján éjfélkor lejár a 10 millió dolláros nyomravezetői díj minden idők egyik legnagyobb műkincsrablási...","id":"20171230_Lejar_a_10_millio_dollaros_jutalom_a_vilag_egyik_legnagyobb_mukincsrablasaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7757bf39-f47f-4828-bc7c-4f31e69adc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4193b15-d0bc-472f-b2dd-9961a9e4fe26","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Lejar_a_10_millio_dollaros_jutalom_a_vilag_egyik_legnagyobb_mukincsrablasaban","timestamp":"2017. december. 30. 15:27","title":"Lejár a 10 millió dolláros jutalom a világ egyik legnagyobb műkincsrablásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","shortLead":"Aki ebbe az autóba beül, az könnyen úgy érezheti magát, mintha 25 esztendőt visszarepülne az időben.","id":"20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f138e623-f72f-43b3-a7ec-7fc9b1ddf3f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dce80-cbb9-421a-8594-45404973ec32","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_hihetetlennek_tuno_25_eves_uj_autot_arulnak_kisvardan_idoutazasra_vagyok_elonyben","timestamp":"2017. december. 30. 08:26","title":"Hihetetlennek tűnő 25 éves új autót árulnak Kisvárdán, időutazásra vágyók előnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba között. ","shortLead":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba...","id":"20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9d3b2a-4652-4757-9518-ccff4434d144","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","timestamp":"2017. december. 30. 08:36","title":"Tévét akartak lopni, áttörték a falat – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta ott azokat.","shortLead":"Kutyasétáltatás közben talált kézbesítetlen leveleket egy fiatal pár Sopron bánfalvi részén. Kiderült végül, ki hagyta...","id":"20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c337a818-49d7-4874-b353-0dcec0f85b93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_probaidos_postas_hajitott_el_kezbesitetlen_leveleket_a_soproni_erdoszelen","timestamp":"2017. december. 30. 11:17","title":"Próbaidős postás hajított el kézbesítetlen leveleket a soproni erdőszélen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rekordhideg van Amerikában, az nem lehet, hogy nem neki van igaza.","shortLead":"Rekordhideg van Amerikában, az nem lehet, hogy nem neki van igaza.","id":"20171229_Megszolalt_Trump_a_klimaszakerto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dab65464-f529-4cb4-9cf4-a2e43c4ce876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805decdd-7b9b-4cf6-aa25-c302e0bf326e","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Megszolalt_Trump_a_klimaszakerto","timestamp":"2017. december. 29. 10:08","title":"Megszólalt Trump, a klímaszakértő: \"Jól jönne egy kis globális felmelegedés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]