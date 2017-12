[{"available":true,"c_guid":"06c4350c-7d0d-4a04-afab-9867454438d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit délben megígért a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az estére meg is jelent a Magyar Közlönyben.","shortLead":"Amit délben megígért a Miniszterelnöki Kabinetiroda, az estére meg is jelent a Magyar Közlönyben.","id":"20171229_mar_meg_is_jelent_a_kormanyrendelet_a_czegledy_ugy_karrendezeserol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06c4350c-7d0d-4a04-afab-9867454438d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108d3f23-3c70-4d77-b54f-b3acadca7a0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171229_mar_meg_is_jelent_a_kormanyrendelet_a_czegledy_ugy_karrendezeserol","timestamp":"2017. december. 29. 21:31","title":"Már meg is jelent a kormányrendelet a Czeglédy-ügy kárrendezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de81d61f-73bb-431c-a766-558b42901a77","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Indítsa tudatosan 2018-at! Pálinkás-Panyi Anna pszichológus hat tippje. Ha meg szeretné tartani újévi fogadalmait, szánjon rájuk egy délutánt
2017. december. 30. 20:15
Nem feltétlenül az autóipari óriások a jövő önvezető autóinak letéteményesei, s ezt a Qualcomm erőfeszítései is alátámasztják.
Önvezető autók? Most már a Qualcomm nevet is megjegyezheti
2017. december. 30. 08:03
Carmen Francót a spanyol sajtó szerint apja a spanyol katolikus fasiszta ifjúság arcává formálta a nyilvánosság előtt. Magányos gyermekkora volt, de kiváltságos élete volt mindig is. Apja halála után hercegnői címet is kapott.
Meghalt a néhai spanyol diktátor egyetlen gyermeke
2017. december. 29. 17:22
A Manchester City belga válogatott sztárja üzleti adminisztráció szakon szerzett egyetemi mesterfokozatot.
A Manchester City sztárja ebben sokkal jobb, mint Messi és Ronaldo
2017. december. 29. 21:25
Komoly befektetéssel készülnek időjárást megfigyelő műholdak Oroszországban, de sorozatos bakik kísérik a projektet, itt a legnagyobb: teljesen rossz koordináták miatt hiúsult meg egy kilövés.
Ilyen bakit 2017-ben?! Oroszországban rossz koordináták miatt fuccsolt be egy 15,2 milliárd forintos műhold kilövése
2017. december. 29. 09:01
Egy bértollnok szürreális kálváriája, két testvér ambivalens viszonya, az alkotó ember kudarctól rettegésének mozgóképes allegóriája, egy kétezerötszáz oldalas könyv története - többek között e történeteket eleveníti meg a HVG Extra Business filmajánlója. Hét emlékezetes film a kreativitási krízisről
2017. december. 30. 19:15
A Bitcoin fellendülése annyira lelkesítő néhány ország számára, hogy saját kriptovalután dolgozik, Izrael a harmadik ilyen nemzet lehet.
Most Izrael következik: saját kriptopénz bevezetését tervezi, de nem akárhogy
2017. december. 29. 08:03