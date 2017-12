[{"available":true,"c_guid":"eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","shortLead":"A körözött férfi megpróbált elmenekülni az igazoltató rendőrök elől - írja a police.hu.","id":"20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb78be5b-d4aa-49eb-b28b-89f242951eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fbffa2-a3aa-479f-821f-3c73e6cf8aec","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20171231_Hetszeresen_korozott_embert_fogtak_Ujpalotan","timestamp":"2017. december. 31. 09:50","title":"Hétszeresen körözött embert fogtak Újpalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba között. ","shortLead":"Két férfi úgy lopott el két televíziót egy mosonmagyaróvári munkásszállón, hogy áttörték a gipszkarton falat két szoba...","id":"20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84af37d9-9311-4152-946c-36e4910a6713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9d3b2a-4652-4757-9518-ccff4434d144","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_tevet_akartak_lopni_attortek_a_falat","timestamp":"2017. december. 30. 08:36","title":"Tévét akartak lopni, áttörték a falat – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Scotland Yard bejelentette, hogy London belvárosi térségeit már vasárnap kora délutántól elkezdi lezárni a közúti közlekedés elől, és kérte, hogy csak azok induljanak el a nagyszabású szabadtéri rendezvények helyszíneire, akiknek érvényes belépőjegyük van.","shortLead":"A Scotland Yard bejelentette, hogy London belvárosi térségeit már vasárnap kora délutántól elkezdi lezárni a közúti...","id":"20171230_Fokozott_biztonsagi_intezkedesek_NagyBritanniaban_a_szilveszter_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7879dcf8-2c10-4c77-a02d-63ab75e36722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a679780-66ba-4720-b3c2-24af84d0f417","keywords":null,"link":"/vilag/20171230_Fokozott_biztonsagi_intezkedesek_NagyBritanniaban_a_szilveszter_miatt","timestamp":"2017. december. 30. 16:18","title":"Fokozott biztonsági intézkedések Nagy-Britanniában a szilveszter miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bd12e2-97c0-46d3-a3b0-852da0230b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a digitalizáció éllovasává kell változtatni Németországot, és a lehető legjobb oktatással felkészíteni mindenkit a digitális továbbhaladásra.","shortLead":"A német kancellár szerint a digitalizáció éllovasává kell változtatni Németországot, és a lehető legjobb oktatással...","id":"20171231_merkel_gyors_kormanyalakitast_iger_nemetorszagnak_az_ujevre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16bd12e2-97c0-46d3-a3b0-852da0230b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0222a911-ed5b-460c-874f-0aa93a30bf81","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_merkel_gyors_kormanyalakitast_iger_nemetorszagnak_az_ujevre","timestamp":"2017. december. 31. 14:32","title":"Merkel gyors kormányalakítást ígér Németországnak az újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell-e a társaság tulajdonos ügyvezetőinek minimum járulékokat fizetniük, ha munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban látják el feladatukat? ","shortLead":"Kell-e a társaság tulajdonos ügyvezetőinek minimum járulékokat fizetniük, ha munkaviszonyban, illetve megbízási...","id":"20171231_Meg_egy_fontos_kerdes_es_valasz_ev_vegere_a_cegvezetoknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924d6d66-b2e4-4d19-bd1d-516e9de5927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Meg_egy_fontos_kerdes_es_valasz_ev_vegere_a_cegvezetoknek","timestamp":"2017. december. 31. 11:06","title":"Még egy fontos kérdés és válasz év végére vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint vasárnap este 8 órakor a világ több pontjáról is jelezték a felhasználók, hogy nem működik náluk a WhatsApp. ","shortLead":"Magyar idő szerint vasárnap este 8 órakor a világ több pontjáról is jelezték a felhasználók, hogy nem működik náluk...","id":"20171231_pont_szilveszterkor_akadozik_vilagszerte_a_whatsapp","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbe6d12-7745-4b32-8fff-dc57a9cb09d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20171231_pont_szilveszterkor_akadozik_vilagszerte_a_whatsapp","timestamp":"2017. december. 31. 21:41","title":"Pont szilveszterkor akadozik világszerte a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fda66a-9487-41e6-944f-0332470b4afe","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Az enoturisták (azaz a borturisták) az újévi ünnepek alatt egy különleges helyszínen is kóstolhatják az egyik legismertebb borvidék nedűit Spanyolországban: a laguardiai borok templomában.\r

\r

","shortLead":"Az enoturisták (azaz a borturisták) az újévi ünnepek alatt egy különleges helyszínen is kóstolhatják az egyik...","id":"20171229_Koccintas_a_katedralisban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23fda66a-9487-41e6-944f-0332470b4afe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b1f715-9866-453e-8774-f3747c409566","keywords":null,"link":"/elet/20171229_Koccintas_a_katedralisban","timestamp":"2017. december. 30. 10:23","title":"Így is lehet szilveszterezni: egy katedrálisban.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7757bf39-f47f-4828-bc7c-4f31e69adc27","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az év utolsó napján éjfélkor lejár a 10 millió dolláros nyomravezetői díj minden idők egyik legnagyobb műkincsrablási ügyében. 1990. március 18-án ismeretlen tettesek csaknem félmilliárd dollár értékben loptak el festményeket a bostoni Isabella Stewart Gardner Múzeumból, az alkotásokat, köztük Rembrandt egyetlen ismert tengeri képét a mai napig nem találják, helyük azóta is üresen áll.","shortLead":"Az év utolsó napján éjfélkor lejár a 10 millió dolláros nyomravezetői díj minden idők egyik legnagyobb műkincsrablási...","id":"20171230_Lejar_a_10_millio_dollaros_jutalom_a_vilag_egyik_legnagyobb_mukincsrablasaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7757bf39-f47f-4828-bc7c-4f31e69adc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4193b15-d0bc-472f-b2dd-9961a9e4fe26","keywords":null,"link":"/kultura/20171230_Lejar_a_10_millio_dollaros_jutalom_a_vilag_egyik_legnagyobb_mukincsrablasaban","timestamp":"2017. december. 30. 15:27","title":"Lejár a 10 millió dolláros jutalom a világ egyik legnagyobb műkincsrablásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]