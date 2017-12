[{"available":true,"c_guid":"ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Lehet azt mondani, hogy ebben az országban mindenki ért a focihoz, és mindenki csak a rosszat látja, pedig előttünk valósult meg a csoda. De hát nem. Nem kommentálunk, csak számokat mutatunk. A teljes és pontos képhez ennél több nem is kell.","shortLead":"Lehet azt mondani, hogy ebben az országban mindenki ért a focihoz, és mindenki csak a rosszat látja, pedig előttünk...","id":"20171230_Luftot_rugtak_a_magyar_foci_gyalazatos_esztendeje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f43145-ad3f-40c3-adb7-d92e306a435b","keywords":null,"link":"/sport/20171230_Luftot_rugtak_a_magyar_foci_gyalazatos_esztendeje","timestamp":"2017. december. 30. 09:30","title":"Luftot rúgtak: a magyar foci gyalázatos esztendeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által megkérdezett mesterek. A legtöbben mégsem irigykednek Mészáros Lőrincre, sőt a bukását is elképzelhetőnek tartják.","shortLead":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által...","id":"201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b25e66-bf5b-4cc8-862e-61af0928e05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","timestamp":"2017. december. 30. 07:00","title":"Csöves kezdet: kéne még pár gázszerelő ebbe az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2017 nem lett a béke éve, sőt, tovább mélyültek a konfliktusok a világban, és a klímaváltozás sem lassult, az ENSZ főtitkára ezért egységre szólított fel, hogy megvédhessük közös értékeinket.","shortLead":"2017 nem lett a béke éve, sőt, tovább mélyültek a konfliktusok a világban, és a klímaváltozás sem lassult, az ENSZ...","id":"20171231_ensz_fotitkar_a_hideghaboru_ota_nem_volt_olyan_nagy_az_atomveszely_mint_iden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9893c211-7b3a-4233-ab4a-1f91af582fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403f74d5-b86d-4bd3-91dc-5db8fc252e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_ensz_fotitkar_a_hideghaboru_ota_nem_volt_olyan_nagy_az_atomveszely_mint_iden","timestamp":"2017. december. 31. 21:10","title":"ENSZ-főtitkár: a hidegháború óta nem volt olyan nagy az atomveszély, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bd12e2-97c0-46d3-a3b0-852da0230b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a digitalizáció éllovasává kell változtatni Németországot, és a lehető legjobb oktatással felkészíteni mindenkit a digitális továbbhaladásra.","shortLead":"A német kancellár szerint a digitalizáció éllovasává kell változtatni Németországot, és a lehető legjobb oktatással...","id":"20171231_merkel_gyors_kormanyalakitast_iger_nemetorszagnak_az_ujevre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bd12e2-97c0-46d3-a3b0-852da0230b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0222a911-ed5b-460c-874f-0aa93a30bf81","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_merkel_gyors_kormanyalakitast_iger_nemetorszagnak_az_ujevre","timestamp":"2017. december. 31. 14:32","title":"Merkel gyors kormányalakítást ígér Németországnak az újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c476f74a-421e-4a6e-be47-4a90bfd7d1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20171231_kekesteto_kabinos_felvono_lanovka_sifelvono","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c476f74a-421e-4a6e-be47-4a90bfd7d1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b54a075-1bba-4f6f-840b-b1be122d2c22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_kekesteto_kabinos_felvono_lanovka_sifelvono","timestamp":"2017. december. 31. 13:35","title":"Lanovka épülhet a Kékestetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44822d83-b0cb-4aa4-9adb-98097b46fdfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek voltak a hét legolvasottabb autós hírei.","shortLead":"Ezek voltak a hét legolvasottabb autós hírei.","id":"20171231_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44822d83-b0cb-4aa4-9adb-98097b46fdfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d3eee9-5cfa-4b55-8c25-2a0c7326824e","keywords":null,"link":"/cegauto/20171231_top_autos_hirek","timestamp":"2017. december. 31. 18:31","title":"Tolatóradar: 5,1 millió km-en és 885 olajcserén van túl ez a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb176867-ac97-4849-b174-09f67397b61b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"2017 jó év volt a magyar popzenében. Na, nem a rádiók által kínált, és a fesztiválok kiemelt időpontjaiban látható és hallható, néhány kivételtől eltekintve izgalom-, és invenciómentes fősodor miatt, hanem mindattól, amit azon kívül van. Azon kívül pedig szinte minden eddiginél szélesebb és színesebb a paletta. Sok mindent hallottam a hazai felhozatalból, de nem hallottam mindent, ez itt egy szubjektív válogatás. ","shortLead":"2017 jó év volt a magyar popzenében. Na, nem a rádiók által kínált, és a fesztiválok kiemelt időpontjaiban látható és...","id":"20171231_magyar_popzene_2017_Szabo_Benedek_Elefant_Blahalouisiana_Orias_Bajdazo_Unknown_Child_Barkoczi_Noemi_Ju_Sommersault_Boy_Belga_Frenk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb176867-ac97-4849-b174-09f67397b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55f07ac-8419-4c33-bd2e-d605d7483c90","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_magyar_popzene_2017_Szabo_Benedek_Elefant_Blahalouisiana_Orias_Bajdazo_Unknown_Child_Barkoczi_Noemi_Ju_Sommersault_Boy_Belga_Frenk","timestamp":"2017. december. 31. 09:09","title":"Dolgok, amiket nagyon szerettem 2017-ben, a magyar popzenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7880de-ac9b-4496-b526-625a6faa7d6a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Reuters forrásai szerint a tengeren töltöttek át kőolajat vagy olajtermékeket orosz tankerekből észak-koreaiakba. Lehet, hogy minderről az orosz állam nem is tudott.","shortLead":"A Reuters forrásai szerint a tengeren töltöttek át kőolajat vagy olajtermékeket orosz tankerekből észak-koreaiakba...","id":"20171230_reuters_az_oroszok_besegitenek_a_megbuntetett_eszak_koreanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb7880de-ac9b-4496-b526-625a6faa7d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d6c54e-a5ca-4b6a-90a0-97dd91e33068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171230_reuters_az_oroszok_besegitenek_a_megbuntetett_eszak_koreanak","timestamp":"2017. december. 30. 09:13","title":"Reuters: oroszok segíthették ki olajjal a megbüntetett Észak-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]