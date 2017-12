[{"available":true,"c_guid":"8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek a leginkább és a legkevésbé biztonságos járművek. Először kapott egy kocsi nulla csillagot a törésteszten, viszont rengeteg modellnek jött össze az ötcsillagos értékelés. És nagyon nem mindegy, hogy az alap biztonsági rendszert, vagy a kiegészítő biztonsági csomagot választjuk.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek...","id":"20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e4461e-d27a-461b-98a9-a02f53cb8424","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","timestamp":"2017. december. 30. 20:00","title":"Sorra törték az autókat, de legalább kiderült, melyek a legbiztonságosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f1b1e2-9dab-48b9-8e64-caa81154ebdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen világosság! - hirdette idén a HVG, címlapjai pedig valóban rávilágítottak mindarra, ami ebben az országban történt. De melyik sikerült a legjobban? Mi kiválasztottunk az idei termésből nyolcat, önök pedig eldönthetik, melyik volt a legütősebb. Szavazzanak!","shortLead":"Legyen világosság! - hirdette idén a HVG, címlapjai pedig valóban rávilágítottak mindarra, ami ebben az országban...","id":"20171230_hvg_cimlap_2017_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15f1b1e2-9dab-48b9-8e64-caa81154ebdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd11974-1a66-4b95-a2f8-09bba730d9aa","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_hvg_cimlap_2017_szavazas","timestamp":"2017. december. 30. 09:00","title":"Melyik volt a HVG legütősebb címlapja 2017-ben? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","shortLead":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","id":"20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03349284-ae17-426c-b311-6f51e53d4667","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","timestamp":"2017. december. 30. 14:35","title":"Putyin most sem felejtette el Orbánt, küldött neki újévi üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által megkérdezett mesterek. A legtöbben mégsem irigykednek Mészáros Lőrincre, sőt a bukását is elképzelhetőnek tartják.","shortLead":"Politikai kapcsolatok nélkül aligha vár fényes pálya a gázszerelőkre, pedig most hiányszakma – mondják a HVG által...","id":"201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f56001a-fca8-4f36-b89a-0232798a21ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b25e66-bf5b-4cc8-862e-61af0928e05f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__gazszerelokarrierek__meszaros_rivalisai__hianyszakma__csoves_kezdet","timestamp":"2017. december. 30. 07:00","title":"Csöves kezdet: kéne még pár gázszerelő ebbe az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olimpiai népszavazás elől megfutamodott a kormány, helyette a vizes vb-n láthattunk, milyen a hétről hétre dráguló sportesemény. Az élelmiszerháborúban nincs győztes, az óriásplakátos harcban annál inkább. Ez a hvg.hu éves gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az olimpiai népszavazás elől megfutamodott a kormány, helyette a vizes vb-n láthattunk, milyen a hétről hétre dráguló...","id":"20171231_Es_akkor_2017_olimpia_trump_metro_ceu_plakat_vb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8c766c-aafb-45d7-97ab-732e85dff04d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Es_akkor_2017_olimpia_trump_metro_ceu_plakat_vb","timestamp":"2017. december. 31. 10:00","title":"És akkor az olimpia elúszott, de kaptunk ugrótonyot, fakockát és Soros-plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda megfenyegette a tüntetőket.","shortLead":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda...","id":"20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1211ee-2c9a-4b5e-b3cb-e1975660c187","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","timestamp":"2017. december. 31. 08:22","title":"Halottjai is vannak az iráni kormányellenes tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601fe4b8-e091-4c12-990d-d00841894230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20171231_Eltunt_egy_lany_Jozsefvarosban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601fe4b8-e091-4c12-990d-d00841894230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516075b1-b4ad-41ac-8608-fd0aefd5d87f","keywords":null,"link":"/itthon/20171231_Eltunt_egy_lany_Jozsefvarosban","timestamp":"2017. december. 31. 15:30","title":"Eltűnt egy lány Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első perceiben, amelyben az apró élőlényekre is gondolnak. Sőt, nem kell búslakodnia annak sem, aki le szeretne feküdni éjfél előtt. Már most meghallgathatóak ugyanis a köztársasági elnök gondolatai. Igaz, hogy van CEU-ügy és migráció, de eközben elfeledkezett az ország például a házsártos szúnyogkancavirágokról, és csendben pusztulásnak indul a hegyhátai tujaróka-populáció is. Hála azonban az elnöknek, 2018-ban kellő figyelem irányulhat majd ezekre a létformákra is.","shortLead":"Annyi sok formális elnöki köszöntő után most végre egy igazán szívhez szóló beszéd hangzik majd el az újév első...","id":"20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=714353cd-14c1-4b7f-8ad1-5f00c03d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beeddb8-50f0-4d69-a258-ddbcaeedad51","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_baj_van_a_duplazsakos_eldoradobogarakkal_ader_helyett_bodocs_beszel","timestamp":"2017. december. 31. 15:20","title":"Baj van a duplazsákos eldorádóbogarakkal, Áder helyett Bődöcs beszél ezért – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]