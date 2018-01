[{"available":true,"c_guid":"01275d33-5e0f-40ad-b07d-be2c4d5dbcdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerbiai Fehér Norbert a vád szerint két embert gyilkolt meg Olaszországban, azután kettőt Spanyolországban, ahol végül elfogták. A bolognai rendőrség egyik rémtettéről adott ki videót.","shortLead":"A szerbiai Fehér Norbert a vád szerint két embert gyilkolt meg Olaszországban, azután kettőt Spanyolországban, ahol...","id":"20171231_Lehoztak_az_olasz_egy_videot_Feher_Norbert_egyik_gyilkossagarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01275d33-5e0f-40ad-b07d-be2c4d5dbcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceceff8c-349e-4ddc-b659-4b694052b76b","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_Lehoztak_az_olasz_egy_videot_Feher_Norbert_egyik_gyilkossagarol","timestamp":"2017. december. 31. 12:29","title":"Lehoztak egy videót arról, ahogyan a bátor bártulajdonos szembeszáll gyilkosával, Fehér Norberttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek a leginkább és a legkevésbé biztonságos járművek. Először kapott egy kocsi nulla csillagot a törésteszten, viszont rengeteg modellnek jött össze az ötcsillagos értékelés. És nagyon nem mindegy, hogy az alap biztonsági rendszert, vagy a kiegészítő biztonsági csomagot választjuk.","shortLead":"A független európai szervezetként működő EuroNCAP idén is szorgosan törte az új autókat, hogy kiderüljön, melyek...","id":"20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8457de2f-ab22-46dd-b694-678582770d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e4461e-d27a-461b-98a9-a02f53cb8424","keywords":null,"link":"/cegauto/20171230_legbiztonsagosabb_autok_2017_euroncap_toresteszt","timestamp":"2017. december. 30. 20:00","title":"Sorra törték az autókat, de legalább kiderült, melyek a legbiztonságosabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ee0021-7f2d-45e7-84ba-68f3a9b0fb3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több embert őrizetbe vettek.","shortLead":"Több embert őrizetbe vettek.","id":"20180101_Berlinben_es_Kolnben_is_tortent_szexualis_zaklatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7ee0021-7f2d-45e7-84ba-68f3a9b0fb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9f4a1-a012-424a-ae83-33fe8b445194","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Berlinben_es_Kolnben_is_tortent_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 01. 13:53","title":"Berlinben és Kölnben is történt szexuális zaklatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 30 bedrogozott vagy részeg kiskorút is kórházba kellett vinni.","shortLead":"Több mint 30 bedrogozott vagy részeg kiskorút is kórházba kellett vinni.","id":"20180101_Egy_ferfinek_a_kezeben_robbant_fel_a_petarda_masnak_a_szeme_serult_sulyosan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845b1e3-4cd0-4fe7-82d6-b09f091d40fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_Egy_ferfinek_a_kezeben_robbant_fel_a_petarda_masnak_a_szeme_serult_sulyosan","timestamp":"2018. január. 01. 09:35","title":"Egy férfinek a kezében robbant fel a petárda, másnak a szeme sérült súlyosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","shortLead":"Putyin örül, hogy még ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is jól megértették egymást Orbánnal.","id":"20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03349284-ae17-426c-b311-6f51e53d4667","keywords":null,"link":"/itthon/20171230_putyin_most_sem_felejtette_el_orbant_kuldott_neki_ujevi_uzenetet","timestamp":"2017. december. 30. 14:35","title":"Putyin most sem felejtette el Orbánt, küldött neki újévi üzenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda megfenyegette a tüntetőket.","shortLead":"Az elején még az áremelések miatti tiltakozások már kormányellenes tüntetésbe csaptak át. A Forradalmi Gárda...","id":"20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8934e57-6316-40af-9d12-12ddfc3c14d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1211ee-2c9a-4b5e-b3cb-e1975660c187","keywords":null,"link":"/vilag/20171231_Halottjai_is_vannak_az_irani_kormanyellenes_tunteteseknek","timestamp":"2017. december. 31. 08:22","title":"Halottjai is vannak az iráni kormányellenes tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kell-e a társaság tulajdonos ügyvezetőinek minimum járulékokat fizetniük, ha munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban látják el feladatukat? ","shortLead":"Kell-e a társaság tulajdonos ügyvezetőinek minimum járulékokat fizetniük, ha munkaviszonyban, illetve megbízási...","id":"20171231_Meg_egy_fontos_kerdes_es_valasz_ev_vegere_a_cegvezetoknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea861bd6-1ada-4ad2-bc07-a98dd15555d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924d6d66-b2e4-4d19-bd1d-516e9de5927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171231_Meg_egy_fontos_kerdes_es_valasz_ev_vegere_a_cegvezetoknek","timestamp":"2017. december. 31. 11:06","title":"Még egy fontos kérdés és válasz év végére vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ahogyan tavaly, úgy idén is elkészült a hvg.hu szilveszteri zenemixe. Idei slágerek, jó zenék az elmúlt évekből, és klasszikusok vegyesen. Boldog új évet!","shortLead":"Ahogyan tavaly, úgy idén is elkészült a hvg.hu szilveszteri zenemixe. Idei slágerek, jó zenék az elmúlt évekből, és...","id":"20171231_szilveszteri_zenei_valogatas_2017","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff4bab8-b794-4fd0-a3a1-73dd04e78643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ad7246-782e-4d8e-b798-b22b572a61a3","keywords":null,"link":"/kultura/20171231_szilveszteri_zenei_valogatas_2017","timestamp":"2017. december. 31. 19:00","title":"Csomó jó zene szilveszterre - bulizzon a hvg.hu válogatására!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]