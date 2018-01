[{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern technológiát látja az európai országokban élők intelligenciaszintjének látványos csökkenése mögött egy új kutatás. Jöjjenek a nem túl fényes jövőt elénk táró számok. Mutatunk egy hiteles tesztet is, amellyel megmérheti saját IQ-ját.","shortLead":"A modern technológiát látja az európai országokban élők intelligenciaszintjének látványos csökkenése mögött egy új...","id":"20180102_europa_iq_intelligencia_hanyados_szint_modern_technika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2839f4d7-98bd-4413-95c7-cc7484cb395b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180102_europa_iq_intelligencia_hanyados_szint_modern_technika","timestamp":"2018. január. 02. 08:03","title":"Van egy kis baj: egyre jobban csökken az európaiak IQ-ja, és az is kiderült, hogy miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Január végén tarthatnak munkabeszüntetést a szakdolgozók.","shortLead":"Január végén tarthatnak munkabeszüntetést a szakdolgozók.","id":"20180102_sztrajk_johet_az_egeszsegugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06c7b00-4890-4345-807a-85407cc73a77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180102_sztrajk_johet_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. január. 02. 21:20","title":"Sztrájk jöhet az egészségügyben, ha nem lesz plusz béremelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek voltak többségben a mentők szilveszteri, újévi riasztásai között.","shortLead":"Az alkoholfogyasztással összefüggő balesetek voltak többségben a mentők szilveszteri, újévi riasztásai között.","id":"20180101_mentok_alkoholfogyasztas_szilveszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c17117-f48e-4c9e-9d6d-a59e193d8ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760fe462-9c3e-4f71-82cb-1200deac9c85","keywords":null,"link":"/itthon/20180101_mentok_alkoholfogyasztas_szilveszter","timestamp":"2018. január. 01. 19:37","title":"A pia okozta a legtöbb bajt szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b48e31-ec6b-491a-a279-e29c4c70dc5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés megakadályozhatja, hogy egy béketerv keretében lemondjanak a város bármelyik részéről.","shortLead":"A lépés megakadályozhatja, hogy egy béketerv keretében lemondjanak a város bármelyik részéről.","id":"20180102_jeruzsalem_izraeli_parlament","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b48e31-ec6b-491a-a279-e29c4c70dc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e46a0-e396-4212-95aa-71dd751c2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20180102_jeruzsalem_izraeli_parlament","timestamp":"2018. január. 02. 12:08","title":"Az izraeli parlament törvénnyel akadályozná meg Jeruzsálem felosztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Csillagok háborúja univerzumának egyik legnagyobb legendája is visszatér idén: John Williams komponálja majd az űrzsivány Han Solo kalandjait feldolgozó önálló mozi zenéjét. ","shortLead":"A Csillagok háborúja univerzumának egyik legnagyobb legendája is visszatér idén: John Williams komponálja majd...","id":"20180102_Itt_egy_jo_hir_minden_Star_Warsrajongo_szamara_igazi_legenda_csatlakozott_a_kovetkezo_filmhez","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6a0656-67a2-42b4-ac67-453cc81cbbca","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Itt_egy_jo_hir_minden_Star_Warsrajongo_szamara_igazi_legenda_csatlakozott_a_kovetkezo_filmhez","timestamp":"2018. január. 02. 12:27","title":"Itt egy jó hír minden Star Wars-rajongó számára: igazi legenda csatlakozott a következő filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több újévi ünnepséget is le kellett mondani a rendkívüli időjárás miatt. ","shortLead":"Csontig hatoló hideg idővel kezdődött az újév az Egyesült Államok középső területein, hidegrekordok dőlnek meg, és több...","id":"20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08a05cdf-445c-4c4f-bc84-e9b8a24cccf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fe534d-588f-4669-b899-e86cd1cde3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_133_eves_hidegrekord_dolt_meg_amerikaban","timestamp":"2018. január. 01. 16:45","title":"133 éves hidegrekord dőlt meg Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába próbálkoztak, de lehet, hogy a téli átigazolási időszakban nyélbe ütik az üzletet.","shortLead":"A katalán sztárcsapat Neymar távozása óta szeretné leigazolni a brazilt a Liverpool csapatától, a nyáron hiába...","id":"20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863a668f-716e-4e25-a7f6-88771f816a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb1d9acd-c9b8-4113-b00a-419505c20e1d","keywords":null,"link":"/sport/20180102_150_milliot_fizethet_a_Barca_Coutinhoert","timestamp":"2018. január. 02. 13:43","title":"150 milliót fizethet a Barca Coutinhóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most persze találgathatnak a rajongók, hogy ki és mi van a megosztott képen.","shortLead":"Most persze találgathatnak a rajongók, hogy ki és mi van a megosztott képen.","id":"20180102_Egy_talanyos_keppel_inditotta_az_evet_a_Han_Solo_film_rendezoje__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d08de57-2b7f-41f0-b2df-6d6c0afac0cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180102_Egy_talanyos_keppel_inditotta_az_evet_a_Han_Solo_film_rendezoje__foto","timestamp":"2018. január. 02. 13:52","title":"Egy talányos képpel indította az évet a Han Solo-film rendezője – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]