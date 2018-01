[{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","shortLead":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","id":"20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e8ccdd-bb2d-493f-8c94-30270705b882","keywords":null,"link":"/cegauto/20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","timestamp":"2018. január. 05. 11:26","title":"Sokan kérik, így hát jön az elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ad243b-3f8b-43ec-939c-7b90b25c5f02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a kiállás ideje jött el.","shortLead":"Most a kiállás ideje jött el.","id":"20180105_Tavaly_meg_elesen_biralta_a_kormanyt_most_penzt_kuld_Orban_felhivasara_a_Professzorok_Batthyany_Korenek_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ad243b-3f8b-43ec-939c-7b90b25c5f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c7aa0-f649-45cc-a879-606e7eb9331d","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Tavaly_meg_elesen_biralta_a_kormanyt_most_penzt_kuld_Orban_felhivasara_a_Professzorok_Batthyany_Korenek_elnoke","timestamp":"2018. január. 05. 06:07","title":"Tavaly még élesen bírálta a kormányt, most pénzt küld Orbán felhívására a Professzorok Batthyány Körének elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d330f2b-a804-438b-9c5c-dae14d70dc7f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cate Blanchett komoly feladatot kapott: a kétszeres Oscar-díjas színésznő a május 8. és 19. között zajló 71. 