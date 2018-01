[{"available":true,"c_guid":"a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtöki hatállyal nevezték ki.","shortLead":"Csütörtöki hatállyal nevezték ki.","id":"20180105_Uj_helyettes_allamtitkara_van_Lazarnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a89c7f2a-2aef-45e0-ad2b-31ed4a6aa3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6953bc-a496-486c-a3e7-dc8a70d42f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Uj_helyettes_allamtitkara_van_Lazarnak","timestamp":"2018. január. 05. 06:38","title":"Új helyettes államtitkára van Lázárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a német autóval villámgyorsan hasíthatunk, miközben a komplett családunk és rengeteg csomag is velünk utazik.","shortLead":"Ezzel a német autóval villámgyorsan hasíthatunk, miközben a komplett családunk és rengeteg csomag is velünk utazik.","id":"20180104_csaladapak_alma_ime_a_vilag_leggyorsabb_kombija","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb3ed8-edd0-4450-bb00-9463db92d466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f84003a4-2e5a-4bbe-a9a7-5eb4210ed770","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_csaladapak_alma_ime_a_vilag_leggyorsabb_kombija","timestamp":"2018. január. 04. 11:22","title":"Családapák álma, íme a világ leggyorsabb kombija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart az enyhe idő.","shortLead":"Tovább tart az enyhe idő.","id":"20180104_idojaras_januar_4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a28abed-0ac3-4a95-b96d-3b83a2ea98bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_idojaras_januar_4","timestamp":"2018. január. 04. 05:05","title":"Még nem látszik, mikor lesz igazi tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidvéghi Balázs szerint nincs elvárás, mindenki annyival segíti a Soros György elleni harcot, amennyivel akarja.","shortLead":"Hidvéghi Balázs szerint nincs elvárás, mindenki annyival segíti a Soros György elleni harcot, amennyivel akarja.","id":"20180105_szazezres_nagysagrend_hidveghi_balazs_tamogatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893829f6-f767-4239-bba3-c319f42ed27e","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_szazezres_nagysagrend_hidveghi_balazs_tamogatas","timestamp":"2018. január. 05. 22:19","title":"Legalább százezret dob Orbán kalapjába a Fidesz kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak indult holttestéhez bújva találtak egy kutyát. Az állat hetek óta így élt, borzalmas állapotban volt, de még akkor sem akart tágítani tulajdonosa mellől, mikor a rendőrség feltörte a lakást és riasztotta hozzá az állatvédőket.","shortLead":"Még a tapasztalt állatmentőket is megrázta a látvány, ami egy újpesti lakásban fogadta őket: gazdája már oszlásnak...","id":"20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf0bf9b-6d32-4e86-acc5-71eb71eab261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7503156-ce3d-4612-9d0f-f9121efe620b","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_18_Nem_akart_tagitani_gazdija_tobb_hetes_holttestetol_a_kutya","timestamp":"2018. január. 04. 09:32","title":"18+: Több hétig élt gazdija holttestéhez bújva egy kutya Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","shortLead":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","id":"20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0f601-f0bc-4082-82c7-56c48180e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","timestamp":"2018. január. 04. 12:24","title":"Megmutatta látványos luxusautóját az Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém helyett Budapestre ment a levél, de azért eljutott Simicskához.","shortLead":"Veszprém helyett Budapestre ment a levél, de azért eljutott Simicskához.","id":"20180105_Simicskatol_is_penzt_kert_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eab3c3d6-7e06-4408-9b58-2fbcf8005c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6e0a17-1498-4b79-9924-8615fe90dc76","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Simicskatol_is_penzt_kert_Orban","timestamp":"2018. január. 05. 08:46","title":"Simicskától is pénzt kért Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88287f95-ac39-43b2-8128-0e47abfaebc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És ha esetleg azt gondolná, hogy ez az \"olyan rossz, hogy az már jó\" kategória, akkor előre mondjuk: ez egyszerűen csak bombajó!","shortLead":"És ha esetleg azt gondolná, hogy ez az \"olyan rossz, hogy az már jó\" kategória, akkor előre mondjuk: ez egyszerűen csak...","id":"20180104_Ket_angol_nagypapa_olyat_rappel_hogy_el_sem_hiszi_Sindhuworld_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88287f95-ac39-43b2-8128-0e47abfaebc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da9a8d5-1b79-4506-bde4-b6242bb16471","keywords":null,"link":"/kultura/20180104_Ket_angol_nagypapa_olyat_rappel_hogy_el_sem_hiszi_Sindhuworld_video","timestamp":"2018. január. 04. 14:07","title":"Két angol nagypapa olyat rappel, hogy el sem hiszi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]