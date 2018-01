[{"available":true,"c_guid":"7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A méregdrága luxuskupé egy svájci aukción talált új gazdára.","shortLead":"A méregdrága luxuskupé egy svájci aukción talált új gazdára.","id":"20180105_Arveresen_kelt_el_David_Bowie_luxusautoja_Volvo_foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec3b046-c228-4360-b5a9-67c035e5c02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3de499f-7524-41af-bd0e-589699133d69","keywords":null,"link":"/kultura/20180105_Arveresen_kelt_el_David_Bowie_luxusautoja_Volvo_foto","timestamp":"2018. január. 05. 10:46","title":"Árverésen kelt el David Bowie luxusautója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e30cae-1167-46ec-ac4e-6fa436606ee0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután az Országházban fogadja Leo Varadkar ír kormányfőt. Ez nem egyedi eset, van benne rendszer.","shortLead":"Egy ideig nem lesz elnöke a Fővárosi Törvényszéknek, mert Handó Tünde OBH-elnöknek első körben nem sikerült megtalálnia...","id":"20180104_Hando_Tunde_kiutotte_a_Fovarosi_Torvenyszek_elnoket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99b0631e-aacf-420e-b567-ab0d0e77aee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92456271-db82-4e72-9469-5fb5f49c9e60","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Hando_Tunde_kiutotte_a_Fovarosi_Torvenyszek_elnoket","timestamp":"2018. január. 04. 11:44","title":"Handó Tünde kiütötte a Fővárosi Törvényszék elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","shortLead":"Hamarosan élőben is látható lesz az Infiniti Q Inspiration.","id":"20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48bec2f5-790c-4cad-b054-bdb65685e393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0f601-f0bc-4082-82c7-56c48180e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_luxusautojat_az_Infiniti_Q_Inspiration","timestamp":"2018. január. 04. 12:24","title":"Megmutatta látványos luxusautóját az Infiniti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az MNB elszámolásaiban megjelent egy 2826 milliárd forintos tétel, amellyel az állam a nyugdíjpénztári átlépések miatt tartozik, Matolcsy György most elmagyarázta, hogy valójában miért nincs tartozás.","shortLead":"Ugyan az MNB elszámolásaiban megjelent egy 2826 milliárd forintos tétel, amellyel az állam a nyugdíjpénztári átlépések...","id":"20180104_Matolcsy_a_kormany_nem_tartozik_semmivel_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aecbeb6-1e61-49bf-b425-d6f4fedce1b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180104_Matolcsy_a_kormany_nem_tartozik_semmivel_a_volt_magannyugdijpenztari_tagoknak","timestamp":"2018. január. 04. 09:50","title":"Matolcsy: A kormány nem tartozik semmivel a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]