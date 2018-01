[{"available":true,"c_guid":"c2e9aefd-acdc-4bbb-8b19-8186a9be784c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Javában teszteli a technológiát a Nissan, amivel \"kiválthatják\" az önvezető autókat. A héten be is mutatják az első prototípust.","shortLead":"Javában teszteli a technológiát a Nissan, amivel \"kiválthatják\" az önvezető autókat. A héten be is mutatják az első...
2018. január. 04. 09:21
Elég lesz gondolni a fékezésre – gondolatolvasó autót épít a Nissan

Új szabályok jönnek idén arról, hogyan kell kezelni az adatokat.
Új szabályok jönnek idén arról, hogyan kell kezelni az adatokat.
2018. január. 04. 13:22
Akkor is kezelhetik az adatait, ha nem járult hozzá

Akik a gyógyíthatatlan degeneratív idegrendszeri betegségben szenvednek, azoknak a vérében jelentősen alacsonyabb a koffein koncentrációja, mint azokéban, akiknél nem alakult ki a kór. Ez akkor is így van, ha a betegek ugyanannyi koffeint fogyasztanak – állapították meg a Neurology című szaklapban megjelent tanulmány szerzői.
Ez akkor is így van, ha a betegek ugyanannyi koffeint fogyasztanak – állapították meg a Neurology című szaklapban megjelent tanulmány szerzői.
2018. január. 04. 16:56
Egy új módszerrel korán fel lehetne ismerni a Parkinson-kórt

Videós összefoglalóval jelentkezett a szerdai magyar-lengyel miniszterelnök között zajlott találkozó után Orbán Viktor.
Videós összefoglalóval jelentkezett a szerdai magyar-lengyel miniszterelnök között zajlott találkozó után Orbán Viktor.
2018. január. 04. 11:09
Orbán: Nincs még veszve Lengyelország, amíg mi élünk

Miután nagyon durva szennyeződés kerül a ruhájukra, van olyan mosoda, ahonnan már kitiltották őket. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezzel szemben azt állítja, nem okoz gondot egy fővárosi laktanyában sem a ruhák tisztítása.
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezzel szemben azt állítja, nem okoz gondot egy fővárosi laktanyában sem a ruhák tisztítása. A Fővárosi...
2018. január. 05. 12:52
Saját pénzükből mosatják a bekoszolódott egyenruhájukat a tűzoltók, a vezetés cáfol

A BKV 2018-ra 12 százalékos béremelést ajánlott, ezt két munkavállalói szervezet elfogadta és a harmadik is kész aláírni azt – így cafeteriával együtt akár 400 ezer forintra növekedhet a villamos- vagy buszvezetők fizetése a fővárosban.
A BKV 2018-ra 12 százalékos béremelést ajánlott, ezt két munkavállalói szervezet elfogadta és a harmadik is kész aláírni azt – így cafeteriával együtt akár 400 ezer forintra növekedhet a villamos- vagy buszvezetők fizetése a fővárosban.
2018. január. 04. 05:47
Mégis elfogadják az ajánlott béremelést a BKV-s szakszervezetek

Torlódásra kell számítani az I. kerületben.
Torlódásra kell számítani az I. kerületben.
2018. január. 03. 19:28
Baleset történt az Erzsébet hídon

Vissza nem térítendő támogatást kaptak.
Vissza nem térítendő támogatást kaptak.
2018. január. 05. 07:15
Százmilliós állami támogatást kapott Kósa anyjának cége