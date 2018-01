[{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soha annyit nem költött propagandára az Orbán-kormány, mint tavaly. Az állami intézmények kommunikációját csak egy szervezeten, a minisztérium alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon lehet lebonyolítani.","shortLead":"Soha annyit nem költött propagandára az Orbán-kormány, mint tavaly. Az állami intézmények kommunikációját csak...","id":"20180106_66_milliardot_szortak_el_Roganek_kommunikaciora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a3a13f-2021-48cd-b315-46ff56d945f6","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_66_milliardot_szortak_el_Roganek_kommunikaciora","timestamp":"2018. január. 06. 11:27","title":"66 milliárdot szórtak el Rogánék kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb96b64-6830-4819-b090-a0fcce000522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB kártyás visszaélésekről közzétett adatai szerint az ügyfelek két év alatt összesen 200 millió forint kárt voltak kénytelenek állni. Ennek most vége, ráadásul más kedvező változások is életbe lépnek jövő héten.","shortLead":"Az MNB kártyás visszaélésekről közzétett adatai szerint az ügyfelek két év alatt összesen 200 millió forint kárt voltak...","id":"20180105_Van_bankkartyaja_Jovo_hettol_minden_jobb_lesz_de_legalabbis_olcsobb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb96b64-6830-4819-b090-a0fcce000522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d204de-9b62-43eb-b29f-2fb00de4761b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_Van_bankkartyaja_Jovo_hettol_minden_jobb_lesz_de_legalabbis_olcsobb","timestamp":"2018. január. 05. 11:34","title":"Van bankkártyája? Jövő héttől minden jobb lesz (de legalábbis olcsóbb)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5378c5-98df-4312-9c13-4aa4e67d34fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földházi Dávid nyugodt körülmények között akarta megkezdeni az évet.","shortLead":"Földházi Dávid nyugodt körülmények között akarta megkezdeni az évet.","id":"20180105_Megszolalt_a_Hosszuektol_kilepett_uszo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd5378c5-98df-4312-9c13-4aa4e67d34fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba99dc4-c736-4223-b72d-ea8fc8824d68","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Megszolalt_a_Hosszuektol_kilepett_uszo","timestamp":"2018. január. 05. 11:54","title":"Megszólalt a Hosszúéktól kilépett úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8d37f4-64d4-4717-abb6-4de40cbfdaea","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Meddig köteles tűrni egy közszereplő a magánéletét is boncolgató cikkek megjelenését? A kérdés megválaszolása az itthon is kipattanó botrányok kapcsán most különösen időszerű. Dr. Molnár Hellát, az ELTE ÁJK adjunktusát kérdeztük. ","shortLead":"Meddig köteles tűrni egy közszereplő a magánéletét is boncolgató cikkek megjelenését? A kérdés megválaszolása az itthon...","id":"elteajk_20171025_Tenyleg_mindent_megirhatnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8d37f4-64d4-4717-abb6-4de40cbfdaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfa2c64-41c4-44d3-9b1d-123889a02cfc","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20171025_Tenyleg_mindent_megirhatnak","timestamp":"2018. január. 05. 18:05","title":"Tényleg mindent megírhatnak az újságok egy közszereplőről? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"2c432b0f-824f-4c6f-a840-c09732256110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél éve bérel úgy irodát a magyar nagykövetség Sydney-ben, hogy a beígért konzuli irodát még mindig nem nyitotta meg. Ez 26 millió forintba került. ","shortLead":"Fél éve bérel úgy irodát a magyar nagykövetség Sydney-ben, hogy a beígért konzuli irodát még mindig nem nyitotta meg...","id":"20180104_Van_felesleges_26_millioja_Szijjarto_Peter_epp_most_dobta_ki_az_ablakon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c432b0f-824f-4c6f-a840-c09732256110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4678a1b4-a992-42cd-be97-36b5f1519f74","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Van_felesleges_26_millioja_Szijjarto_Peter_epp_most_dobta_ki_az_ablakon","timestamp":"2018. január. 04. 16:01","title":"Fél éve egy üres irodát bérel a külügy Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6715da3a-2eb9-43ad-b647-21927df8cc7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jobbikos polgármester a saját képviselő-testülete ellen osztogat szórólapokat a településen, csütörtök este tüntetés is volt, ami lökdösődésbe fajult, a fideszes képviselő azt mondta, a házának kerítését rugdosta a tömeg, a feleségét is megfenyegették. A polgármester máshogy emlékszik.","shortLead":"A jobbikos polgármester a saját képviselő-testülete ellen osztogat szórólapokat a településen, csütörtök este tüntetés...","id":"20180105_Eldurvult_a_tuntetes_Vegegyhazan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6715da3a-2eb9-43ad-b647-21927df8cc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433a7332-bd07-48b3-b60a-c117b4d17207","keywords":null,"link":"/itthon/20180105_Eldurvult_a_tuntetes_Vegegyhazan","timestamp":"2018. január. 05. 09:36","title":"Eldurvult a helyzet a jobbikos polgármester és a képviselő-testület között Végegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","shortLead":"A kékvérű brit márka is elő fog rukkolni első villanyautójával, és jön a gyártó első teljesen önvezető kocsija is.","id":"20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e8ccdd-bb2d-493f-8c94-30270705b882","keywords":null,"link":"/cegauto/20180105_sokan_kerik_igy_hat_jon_az_elektromos_rollsroyce","timestamp":"2018. január. 05. 11:26","title":"Sokan kérik, így hát jön az elektromos Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezető útjával hasonlította össze Ferenc pápa a római Szent Péter-székesegyházban vízkereszt ünnepén szombaton bemutatott szentmisén, amelyen számos nyelv mellett magyarul is fohászkodtak. ","shortLead":"A mai emberiség életútját a napkeleti bölcsek Betlehembe vezető útjával hasonlította össze Ferenc pápa a római Szent...","id":"20180106_Magyarul_is_imadkoztak_a_Szent_Peterszekesegyhazban_Vizkeresztkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc56e02-4c28-44ac-bbe6-356b609238b4","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Magyarul_is_imadkoztak_a_Szent_Peterszekesegyhazban_Vizkeresztkor","timestamp":"2018. január. 06. 14:56","title":"Magyarul is imádkoztak a Szent Péter-székesegyházban Vízkeresztkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]