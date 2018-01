[{"available":true,"c_guid":"3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha ezen múlik az Orbán-kormány kétharmada, nem félünk feladni saját pozíciónkat sem\" - ígéri a Momentum új kampányfőnöke.","shortLead":"\"Ha ezen múlik az Orbán-kormány kétharmada, nem félünk feladni saját pozíciónkat sem\" - ígéri a Momentum új...","id":"20180107_A_Momentum_kampanynyitoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3388115a-5ecf-4b6f-843f-5bc2f3feecdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4628ef-b663-46e1-a602-9b3418fde3d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180107_A_Momentum_kampanynyitoja","timestamp":"2018. január. 07. 08:59","title":"A Momentum legfontosabb kampánynyitó üzenete a többi ellenzéki pártnak szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","shortLead":"A helyiek megszerették a hányatott sorsú karácsonyfát. ","id":"20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b66d1e-0333-446f-a640-774e98180a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c56e62d-a0fb-4cd1-9eb6-5e0140d09647","keywords":null,"link":"/vilag/20180107_Muzeumba_vinnek_Roma_orias_vecekefejet","timestamp":"2018. január. 07. 16:25","title":"Múzeumba vinnék Róma \"óriás vécékeféjét\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A panelben élők tipikusan érettségizettek, de ma már nem csak baloldaliak.","shortLead":"A panelben élők tipikusan érettségizettek, de ma már nem csak baloldaliak.","id":"201750_lakotelepek_nepe_magas_akozepfoku_vegzettseguek_aranya_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845ae35d-bd68-4fa5-a31b-1e7ce389cafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090854f0-e001-40d4-b3d1-6e6da8611086","keywords":null,"link":"/itthon/201750_lakotelepek_nepe_magas_akozepfoku_vegzettseguek_aranya_budapesten","timestamp":"2018. január. 07. 07:30","title":"Lakótelepek népe: a politikus, aki hozzájuk szól, 1,7 millió emberhez beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb","c_author":"Muck Tibor","category":"elet","description":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától értetődő módja a hajós körutazás. Nem olcsó mulatság, furcsaságai is vannak, de ha valaki teheti, egyszer érdemes kipróbálni.","shortLead":"A világ felfedezésének magyar szemmel nézve talán szokatlan, tengerparti országok lakói számára viszont magától...","id":"20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4de0d1af-ef12-4d7c-bada-5576aa7d13cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532e313b-6b50-4531-9a5e-f87a654f4920","keywords":null,"link":"/elet/20180106_Hajos_korutazasok_divatja_miert_vonzo_mennyire_draga","timestamp":"2018. január. 06. 13:00","title":"Hajós körutazások divatja: miért vonzó, mennyire drága?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem a sportág ugyancsak „korosabb” két klasszisa, Cseh László és Gyurta Dániel elképzeléseit is meg akarja ismerni.","shortLead":"Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya tisztán szeretne látni, ezért nem csupán Hosszú Katinka, hanem...","id":"20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9729274-baab-4330-bf26-405d229b3908","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Felkeresi_Hosszu_Katinkat_az_uszok_kapitanya","timestamp":"2018. január. 06. 12:45","title":"Beszélni akar a jövőről Hosszú Katinkával az úszók kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot Hegedüs Éva tette.","shortLead":"Nem sok választása maradt az államnak a Gránit Bank részvényeinek eladásakor, mivel az egyetlen érvényes ajánlatot...","id":"201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b197a0-703c-4813-85e5-9bdd2b60f1fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"567ace7f-3f78-4554-901c-7c0b61a91eec","keywords":null,"link":"/gazdasag/201801__granit_bank__hegedus_eva__videos_ugyfelek__araranyok","timestamp":"2018. január. 07. 12:30","title":"Drágán vette vagy olcsón adta el a Gránit Bankot az állam?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a78f34-c2ea-4a50-9a85-21f4c2652eae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság a Politico című lap adatigénylésére sem vitte túlzásba a nyilvánosság tájékoztatását, mindenesetre a levél bizonyítja, hogy a Moszkvával jóban lévő német üzletember, Klaus Mangold segített az orosz kapcsolattartásban az uniós biztosnak, Günther Oettingernek.","shortLead":"Az Európai Bizottság a Politico című lap adatigénylésére sem vitte túlzásba a nyilvánosság tájékoztatását, mindenesetre...","id":"20180106_Nyilvanossagra_kerult_egy_levelvaltas_a_paksi_bovitest_egyengetok_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a78f34-c2ea-4a50-9a85-21f4c2652eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd4e1c6-ce93-4418-a4a1-5dcc13904898","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Nyilvanossagra_kerult_egy_levelvaltas_a_paksi_bovitest_egyengetok_kozott","timestamp":"2018. január. 06. 18:15","title":"Nyilvánosságra került egy levélváltás a paksi bővítést egyengetők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","shortLead":"A párt elnökségi tagja, Ungár Péter azt mondta, abszurd lenne kifizetni a büntetést.","id":"20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3275f87c-2bdf-41b7-882a-09dd7497f2ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_LMP_nem_fizeti_be_az_Allami_Szamvevoszek_bunteteset","timestamp":"2018. január. 06. 08:24","title":"Az LMP nem fizeti be az Állami Számvevőszék büntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]