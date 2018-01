[{"available":true,"c_guid":"e722efde-5354-40a1-ade6-929b1f0c2dd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradója szerint október óta küzdenek a kellemetlen tüneteket és csúnya fertőzést okozó atkával.","shortLead":"Az RTL Klub Híradója szerint október óta küzdenek a kellemetlen tüneteket és csúnya fertőzést okozó atkával.","id":"20180108_Betegek_es_apolok_is_ruhesek_lettek_a_Margit_korhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e722efde-5354-40a1-ade6-929b1f0c2dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684e1fcb-46d1-4317-b01e-6359da89bd53","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Betegek_es_apolok_is_ruhesek_lettek_a_Margit_korhazban","timestamp":"2018. január. 08. 19:36","title":"Betegek és ápolók is rühesek lettek a Margit-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e53470ea-a34a-4cee-a1b1-808f698b5455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a05904-2271-48ed-bd7f-2e4bb5b33c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Ennel_tisztabban_meg_sosem_latta_hogy_hazudott_a_kormany_a_magannyugdijpenztarakrol","timestamp":"2018. január. 09. 11:18","title":"Ennél tisztábban még sosem látta, hogy hazudott a kormány a nyugdíjak \"megvédéséről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191918ad-10df-4c7a-8ad1-dee2b7dba937","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megduplázódott a lakberendezők forgalma Budapesten az utóbbi két-három évben felpörgő lakáspiacnak köszönhetően.","shortLead":"Megduplázódott a lakberendezők forgalma Budapesten az utóbbi két-három évben felpörgő lakáspiacnak köszönhetően.","id":"20180108_Soha_ennyi_ember_nem_volt_meg_tanacstalan_mit_vegyen_a_lakasaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=191918ad-10df-4c7a-8ad1-dee2b7dba937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aae44fc-300b-4f44-8135-9b4b687c2f52","keywords":null,"link":"/kkv/20180108_Soha_ennyi_ember_nem_volt_meg_tanacstalan_mit_vegyen_a_lakasaba","timestamp":"2018. január. 08. 10:23","title":"Soha ennyi ember nem volt még tanácstalan, mit vegyen a lakásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3548af9-0cfd-486f-9bdd-7800e2243821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Energizer azon területen próbál kitűnni a sorból, ahol a legtöbb kritika éri ma a telefonokat. Új, androidos telefonjuknál azt helyezték középpontba, amit az elemeiknél is: a hosszú üzemidőt.","shortLead":"Az Energizer azon területen próbál kitűnni a sorból, ahol a legtöbb kritika éri ma a telefonokat. Új, androidos...","id":"20180108_energizer_power_max_p600s_android_telefon_hosszu_uzemido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3548af9-0cfd-486f-9bdd-7800e2243821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb14ab8-5d8d-4ba8-9c90-54faa495e1c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_energizer_power_max_p600s_android_telefon_hosszu_uzemido","timestamp":"2018. január. 08. 08:03","title":"Nem akármilyen telefont dobott piacra az Energizer: 16 napon át bírja egy töltéssel, 12 órán át lehet nyomogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec4d20c-3fb0-4c66-ae53-0ab9d92044b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kell hozzá törvényt módosítani.","shortLead":"Nem kell hozzá törvényt módosítani.","id":"20180108_Megtilthatjak_a_tarsashazban_az_Airbnbt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec4d20c-3fb0-4c66-ae53-0ab9d92044b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908ed30-ef87-4134-9e98-cb422cceb0da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180108_Megtilthatjak_a_tarsashazban_az_Airbnbt","timestamp":"2018. január. 08. 18:43","title":"Megtilthatják a társasházban az Airbnb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több utas is rosszul lett a Dubajból Bostonba tartó repülőn.","shortLead":"Több utas is rosszul lett a Dubajból Bostonba tartó repülőn.","id":"20180108_budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_emirates_jarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa017d4-0255-4725-b812-00398cecfb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418500e2-2270-43b1-b7de-ff5703dc1089","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_budapesten_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_emirates_jarat","timestamp":"2018. január. 08. 15:55","title":"Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy Emirates-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nagyhalat vadászott le zenei fronton a Facebook: sikerült megállapodni a Sonyval. Az üzletből a végén persze a vállalatok profitálnak, de közben a felhasználók is jól járnak.","shortLead":"Újabb nagyhalat vadászott le zenei fronton a Facebook: sikerült megállapodni a Sonyval. Az üzletből a végén persze...","id":"20180108_facebook_insagram_sony_music_publishing_atv_megallapodas_videok_jogdijak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96caf91-b76e-46aa-a93b-0329aa358a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b4aea5-00a5-4864-8038-b8e2c0a46552","keywords":null,"link":"/tudomany/20180108_facebook_insagram_sony_music_publishing_atv_megallapodas_videok_jogdijak","timestamp":"2018. január. 08. 19:33","title":"Megállapodott a Facebook és a Sony, mehetnek fel a zenék a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész országban mindössze 178 kutyának van vakvezető tanúsítványa. ","shortLead":"Az egész országban mindössze 178 kutyának van vakvezető tanúsítványa. ","id":"20180108_Tizszer_annyi_vakvezeto_kutya_kellene_mint_ahany_most_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75c5fd62-b943-4682-b2e2-8931d04c9c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97cc58fd-c5be-4dfb-b0f1-4847f35187c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180108_Tizszer_annyi_vakvezeto_kutya_kellene_mint_ahany_most_van","timestamp":"2018. január. 08. 09:22","title":"Tízszer annyi vakvezető kutya kellene, mint ahány most van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]