[{"available":true,"c_guid":"a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magazin úgy tudja, ezúttal a miniszterelnök tavaly férjhez ment lánya, Sára vár gyermeket.","shortLead":"A magazin úgy tudja, ezúttal a miniszterelnök tavaly férjhez ment lánya, Sára vár gyermeket.","id":"20180111_story_jon_a_masodik_orban_unoka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03d379a-843c-4ec2-ba55-4e2b10f95af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b291721-13a4-47b1-92ef-09e807366ebe","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_story_jon_a_masodik_orban_unoka","timestamp":"2018. január. 11. 07:29","title":"Story: Jön a második Orbán-unoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el, mikor is jelentik be a Galaxy S9-et.","shortLead":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el...","id":"20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855fef0-9726-4304-8431-c3824053f346","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","timestamp":"2018. január. 10. 13:03","title":"Hivatalos a dátum: meddig kell még várni, mikor jön a Samsung Galaxy S9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff0bdcc-c866-4df7-8d26-bb28dcacba55","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201802_pavel_grugyinyin_milliardos_orosz_kommunista_elnokjelolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff0bdcc-c866-4df7-8d26-bb28dcacba55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9dbaae7-1bde-4bfd-9d8f-ea89397e6b0d","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.02/201802_pavel_grugyinyin_milliardos_orosz_kommunista_elnokjelolt","timestamp":"2018. január. 10. 00:00","title":"Pavel Grugyinyin: milliárdos orosz kommunista elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180110_Szojasszabadsag_Nogradi_Gyorgy_a_Szoja_Road_Shown_migransozhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ca27e-a293-4858-ae36-828cac18a1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Szojasszabadsag_Nogradi_Gyorgy_a_Szoja_Road_Shown_migransozhat","timestamp":"2018. január. 10. 09:33","title":"Szójásszabadság: Nógrádi György a Szója Road Show-n migránsozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6eb1cf-03b9-41eb-ad14-730be74f5413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Williams gyakran készít babafotókat az Instagramra, de most elkészült az első hivatalos kép is. A 28 éves szabályozást pont tavaly ősszel változtatták meg. ","shortLead":"A párttörvény nem szabályozta, mit kell tenni egy olyan Állami Számvevőszéki büntetéssel, amit nem tiltott vagyoni...","id":"20180109_Jobbik_buntetes_az_NGM_pont_osszel_szabalyozta_a_behajtasi_szabalyokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437d15b5-5fcc-4ee8-8549-784a33bc1dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb68733-c833-44e7-b842-793ffcc571cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180109_Jobbik_buntetes_az_NGM_pont_osszel_szabalyozta_a_behajtasi_szabalyokat","timestamp":"2018. január. 09. 18:50","title":"A Jobbikot egy olyan szabály fojtogatja, amit alig pár hónapja hoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8385d81-3d5e-4e6d-9272-692f2bd99512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt emelt az ügyészség abban az ügyben, hogy egy hajléktalan a társára gyújtotta a matracot Buda egyik legfrekventáltabb részén, a Márvány utcában egy bérházban. 