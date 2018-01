[{"available":true,"c_guid":"48f0f6ee-a2cc-4c1e-9105-b03b88200733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most egy Hirosimában született sportolóról talált \"vicceset\" mondani a brutális költségvetéséről híres közszolgálati televízió. Puszta nyelvbotlás esetén még talán megbocsátható bűnről lenne szó, ám a két monológ között tapasztalható szünet miatt inkább a szándékosság jegyei fedezhetők fel.","shortLead":"Most egy Hirosimában született sportolóról talált \"vicceset\" mondani a brutális költségvetéséről híres közszolgálati...","id":"20180110_Itt_az_ujabb_epikus_koztevebaki_ez_a_pityokas_riportert_is_kenterbe_veri","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48f0f6ee-a2cc-4c1e-9105-b03b88200733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29210404-48f1-4cf3-9660-c8ab98b59230","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Itt_az_ujabb_epikus_koztevebaki_ez_a_pityokas_riportert_is_kenterbe_veri","timestamp":"2018. január. 10. 18:18","title":"Itt az újabb epikus köztévés baki: ez a pityókás riportert is kenterbe veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári tagoknak. Az MNB most egy közleményben kérte ki magának a „pártpolitikai nyomásgyakorlást”.","shortLead":"Sokan háborodtak fel, miután Matolcsy György leírta, semmivel nem tartozik az állam a volt magánnyugdíjpénztári...","id":"20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75abe127-476e-4638-ac27-642a9444ebfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674393-2600-4568-bf19-4cf22484afda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180110_Magyaraz_az_MNB_miert_kellett_elvenni_a_magannyugdijpenztarak_ezermilliardjait","timestamp":"2018. január. 10. 16:49","title":"Magyaráz az MNB: miért kellett elvenni a magánnyugdíjpénztárak ezermilliárdjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valóban felszabadultabbak és jobban végzik munkájukat azok, akik önmaguk főnökei? Vagy épp ellenkezőleg: a bizonytalanságból adódó stressz felemészti az összes kreatív energiát?","shortLead":"Valóban felszabadultabbak és jobban végzik munkájukat azok, akik önmaguk főnökei? Vagy épp ellenkezőleg...","id":"20180111_szabaduszo_munka_kreativitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d483bb-f6bb-4df7-bfd3-95fe5ed465e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e956f506-45d1-4ec8-aa2c-32f6bd362fa0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180111_szabaduszo_munka_kreativitas","timestamp":"2018. január. 11. 13:15","title":" „Az első pocsék melód lesz az utolsó megbízásod” - kinek való és kinek nem a szabadúszó életforma? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95921323-1bf8-44ad-bf65-1111991d504a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több száz mentő továbbra is kutat a dél-kaliforniai áradás és földcsuszamlások esetleges túlélői és áldozatai után. ","shortLead":"Több száz mentő továbbra is kutat a dél-kaliforniai áradás és földcsuszamlások esetleges túlélői és áldozatai után. ","id":"20180111_sarlavina_kaliforniaban_nott_a_halalos_aldozatok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95921323-1bf8-44ad-bf65-1111991d504a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70741eaa-ddfb-4a98-a7f0-a940ce5d841e","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_sarlavina_kaliforniaban_nott_a_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2018. január. 11. 11:17","title":"Sárlavina Kaliforniában: nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"A színész négy korábbi tanítványa, és egy őt mentorának tekintő nő beszélt a Los Angeles Times-nak.","shortLead":"A színész négy korábbi tanítványa, és egy őt mentorának tekintő nő beszélt a Los Angeles Times-nak.","id":"20180111_james_franco_szexualis_zaklatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e95879fa-8135-4b03-9fab-d33e7170f4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2a483e9-cdb3-4514-b9bd-de24eae31fd8","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_james_franco_szexualis_zaklatas","timestamp":"2018. január. 11. 16:39","title":"Ugrott az Oscar? Öt nő vádolja James Francót szexuális visszaéléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII. kerületben. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az elítélt fellebbezett, így másodfokon folytatódik az ügy.","shortLead":"Három év letöltendő szabadságvesztésre ítélték azt a fiatalt, aki még 2016-ban felgyújtott egy sündisznót a XIII...","id":"20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=395fafa7-0e78-4ff7-9b12-fc167295a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a03ddbe-0d5c-43f4-9a82-b4d6ef29b9cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Harom_ev_letoltendo_bortonre_iteltek_a_sunt_felgyujto_fiatalt","timestamp":"2018. január. 11. 13:55","title":"3 év állatkínzásért: Letöltendő börtönt kapott a sünt felgyújtó fiatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065ea573-419f-466c-8e83-2c210c518f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elsősorban a játékosok körében jól csengő Razer legújabb fejlesztése ötletes módon terjesztené ki a vállalat androidos telefonjának képességeit: a mobilból egy kiegészítővel komplett, teljes méretű laptop varázsolható.","shortLead":"Az elsősorban a játékosok körében jól csengő Razer legújabb fejlesztése ötletes módon terjesztené ki a vállalat...","id":"20180110_razer_project_linda_laptop_ces_2018","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065ea573-419f-466c-8e83-2c210c518f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7fee95-ee40-4466-be35-e1b5dbbbc50d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_razer_project_linda_laptop_ces_2018","timestamp":"2018. január. 10. 19:03","title":"Egy ilyenhez mit szólna? Csak beleteszi a telefonját a laptopba, és már indul is a gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök arról biztosította Szöult, hogy amíg Dél- és Észak-Korea párbeszédet folytat egymással, nem indít katonai akciót a kommunista rezsim ellen.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök arról biztosította Szöult, hogy amíg Dél- és Észak-Korea párbeszédet folytat egymással, nem...","id":"20180110_trump_eszak_korea_szoul_parbeszed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b60112c-c180-47a8-94db-8659e8b99be5","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_trump_eszak_korea_szoul_parbeszed","timestamp":"2018. január. 10. 17:31","title":"Kiderült, meddig nem lesz amerikai támadás Észak-Korea ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]