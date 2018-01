[{"available":true,"c_guid":"5739b669-d866-4863-8dc5-0354feaca52c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Április 8-án lesz a voksolás.","shortLead":"Április 8-án lesz a voksolás.","id":"20180111_aprilis_8an_lesz_az_orszaggyulesi_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5739b669-d866-4863-8dc5-0354feaca52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff74502-bf15-4175-9cbb-0694e304aeb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_aprilis_8an_lesz_az_orszaggyulesi_valasztas","timestamp":"2018. január. 11. 10:00","title":"Áder János kitűzte a választás időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72211d6-0325-4584-87a4-bb91cd251416","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy friss tanulmány eredményei cáfolják, hogy a kerékpározás negatívan hat a férfiak szexuális és húgyúti egészségére.","shortLead":"Egy friss tanulmány eredményei cáfolják, hogy a kerékpározás negatívan hat a férfiak szexuális és húgyúti egészségére.","id":"20180112_megnyugodhatunk_semmit_sem_befolyasol_az_agyban_ha_kerekparozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c72211d6-0325-4584-87a4-bb91cd251416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c2fe11-7ac1-4f74-910e-2a09e7a7cbeb","keywords":null,"link":"/elet/20180112_megnyugodhatunk_semmit_sem_befolyasol_az_agyban_ha_kerekparozunk","timestamp":"2018. január. 12. 14:45","title":"Megnyugodhatunk, semmit sem befolyásol az ágyban, ha kerékpározunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pilisi Parkerdő szakemberei több önkormányzatnak nyújtanak segítséget a vaddisznók létszámának szabályozásban. 