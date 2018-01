[{"available":true,"c_guid":"c22a1df0-74d5-4de1-afd6-257dc92b7101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügy sokáig hitegette Demetert, aztán végül jogi kifogást emelt az iratbetekintés ellen. Az LMP-s képviselő azt próbálja megtudni, mivel indokolta a Fidesz 1999-ben, hogy épp Zaid Naffát szerették volna a jordániai konzuli székben látni.\r

","shortLead":"A külügy sokáig hitegette Demetert, aztán végül jogi kifogást emelt az iratbetekintés ellen. Az LMP-s képviselő azt...","id":"20180110_Nem_ismerhetoek_meg_a_Pharaonugy_kulcsfigurajaval_kapcsolatos_iratok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22a1df0-74d5-4de1-afd6-257dc92b7101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b973a0-0162-461b-999e-4da5328d4135","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Nem_ismerhetoek_meg_a_Pharaonugy_kulcsfigurajaval_kapcsolatos_iratok","timestamp":"2018. január. 10. 09:19","title":"Nem ismerhetőek meg a Pharaon-ügy kulcsfigurájával kapcsolatos iratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164ace6-c048-4846-a6b2-e9cc4f5393bd","c_author":"Bicsérdi Ádám","category":"kultura","description":"Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a produkció címe, amelyben együtt szerepeltek: A világ összes pénze.","shortLead":"Az már csak tényleg hab a tortán, hogy a produkció címe, amelyben együtt szerepeltek: A világ összes pénze.","id":"20180110_michelle_williams_mark_wahlberg_a_vilag_osszes_penze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1164ace6-c048-4846-a6b2-e9cc4f5393bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529ad4ab-2b8a-4215-bf6e-7ef1e06e9983","keywords":null,"link":"/kultura/20180110_michelle_williams_mark_wahlberg_a_vilag_osszes_penze","timestamp":"2018. január. 10. 10:53","title":"Egyenjogúság Hollywoodban: Michelle Williams nevetséges összeget kapott Mark Wahlberg fizetéséhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a974bd3c-9fad-4d04-9384-0cc35d20d281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új buszmegállót szerettek volna a Baranya megyei Nyugotszenterzsébet lakói, de annak építésére nem lehetett pályázni, csak kilátóéra. Így hát az önkormányzat leleményesen oldotta meg a dolgot. ","shortLead":"Új buszmegállót szerettek volna a Baranya megyei Nyugotszenterzsébet lakói, de annak építésére nem lehetett pályázni...","id":"20180111_magyar_lelemeny_kilatoba_oltott_buszmegallo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a974bd3c-9fad-4d04-9384-0cc35d20d281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bab25ad-7fc7-4f84-b98d-d6ee24f4018a","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_magyar_lelemeny_kilatoba_oltott_buszmegallo","timestamp":"2018. január. 11. 06:28","title":"Magyar lelemény: kilátóba oltott buszmegálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki (alaptalanul) fél, annak a biztonságérzetét lehet nyújtani (erőfeszítés nélkül). Ezt a stratégiát elemezte a csütörtökön megjelenő HVG-ben Dobszay János és Riba István.","shortLead":"Rettegj, félj és borzadj – ezt kívánja Orbán Viktor és a propagandagépezet. Teszi ezt puszta kalkulációból: aki...","id":"20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30b984c-40cb-4607-bd99-95cfaa72f9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b7f01b-8e42-4033-bc1b-9fc47f3d6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Orban_szamara_egyertelmu_ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2018. január. 10. 16:00","title":"Orbán számára egyértelmű: ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62184940-7311-452e-b7e4-c3993f14b9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak semmi meggondolatlan nyilatkozgatás sajtómegkeresés esetén – szól lényegében a szakképző iskolák után most egy fővárosi felsőoktatási intézményben is bevezetett intézkedés egy most nyilvánosságra került levél szerint.","shortLead":"Csak semmi meggondolatlan nyilatkozgatás sajtómegkeresés esetén – szól lényegében a szakképző iskolák után most...","id":"20180110_Szajkosarat_raknak_az_egyetemekre_is_mostantol_csak_engedellyel_nyilatkozhatnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62184940-7311-452e-b7e4-c3993f14b9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25139667-3d18-46a4-a982-eef69ba99240","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Szajkosarat_raknak_az_egyetemekre_is_mostantol_csak_engedellyel_nyilatkozhatnak","timestamp":"2018. január. 10. 14:08","title":"Szájkosarat raknak az egyetemekre is, mostantól csak engedéllyel nyilatkozhatnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem kéne a tagállamokat folyton a vádlottak padjára ültetnie az EU-nak, ez nem tesz jót az európai összetartozásnak, mondja Trócsányi László a Die Presse osztrák napilapnak. Az EU akadályozza a tagállamokat a szabad cselekvésben, ez felháborító.\r

","shortLead":"Nem kéne a tagállamokat folyton a vádlottak padjára ültetnie az EU-nak, ez nem tesz jót az európai összetartozásnak...","id":"20180110_A_magyar_igazsagugyminiszter_felti_a_jogallamisagot_Brusszeltol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384841f2-4cd2-4fa5-8401-e019192790eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_A_magyar_igazsagugyminiszter_felti_a_jogallamisagot_Brusszeltol","timestamp":"2018. január. 10. 07:44","title":"A magyar igazságügy-miniszter félti a jogállamiságot Brüsszeltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz közönség a Bolero, valamint a Carmina Burana és a Rómeó és Júlia című darabokat láthatja.","shortLead":"Az olasz közönség a Bolero, valamint a Carmina Burana és a Rómeó és Júlia című darabokat láthatja.","id":"20180111_Olasz_turnera_indul_a_Gyori_Balett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd7ffd-8c9f-412a-9151-7a5ad0a9ac5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Olasz_turnera_indul_a_Gyori_Balett","timestamp":"2018. január. 11. 07:23","title":"Olasz turnéra indul a Győri Balett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc6e4d7-a6ab-4138-963b-d321e97e301f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életbe lépett Nagy-Britanniában az a törvény, amely tiltja a műanyag mikroszemcsés kozmetikumok gyártását.","shortLead":"Életbe lépett Nagy-Britanniában az a törvény, amely tiltja a műanyag mikroszemcsés kozmetikumok gyártását.","id":"20180110_mikroszemcses_kozmetikumok_tilalma_nagy_britannia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cc6e4d7-a6ab-4138-963b-d321e97e301f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9e20be-d04e-4e59-9765-352921bfacc0","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_mikroszemcses_kozmetikumok_tilalma_nagy_britannia","timestamp":"2018. január. 10. 16:59","title":"A briteknél lőttek az óceánpusztító mikroszemcséknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]