[{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint nincs anyagi fedezetük a metró teljes körű akadálymentesítésére, de megvizsgálják még egy állomáson a lift beépítésének lehetőségét. Tarlós István elmondta pénteken azt is, pontosan hány új troli és villamos érkezik Budapestre, illetve felvetette, hogy a Római-partra épített védmű a patakok bevédése után akár okafogyottá is válhat.","shortLead":"A főpolgármester szerint nincs anyagi fedezetük a metró teljes körű akadálymentesítésére, de megvizsgálják még...","id":"20180112_Tarlos_3as_metro_Romaipart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7d1bb-70f7-4018-9402-dd61d5b7c2f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Tarlos_3as_metro_Romaipart","timestamp":"2018. január. 12. 11:42","title":"Tarlós: mi több liftet építünk a metróba, mint az örökösen handabandázó szájhősök tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Friderikusz új szerepben lesz hallható hosszabb szünet után.","shortLead":"Friderikusz új szerepben lesz hallható hosszabb szünet után.","id":"20180111_Visszater_a_mediaba_Friderikusz_Sandor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54523c28-3c0f-4a98-b07f-da3284e732eb","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Visszater_a_mediaba_Friderikusz_Sandor","timestamp":"2018. január. 11. 12:10","title":"Visszatér a médiába Friderikusz Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar származású amerikai milliárdos családja megmentőjére, Brandeisz Elzára emlékezik, aki 111 évesen hunyt el. Sokat köszönhet neki, de megdöbbentette, amikor megmentője a cigányságról kérdezte.","shortLead":"A magyar származású amerikai milliárdos családja megmentőjére, Brandeisz Elzára emlékezik, aki 111 évesen hunyt el...","id":"20180112_Soros_szerint_a_propaganda_meg_a_tisztesseges_embereket_is_megrontja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893acbc-47ab-4a94-976b-aa4297dea816","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Soros_szerint_a_propaganda_meg_a_tisztesseges_embereket_is_megrontja","timestamp":"2018. január. 12. 08:19","title":"Soros szerint a propaganda még a tisztességes embereket is megrontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34df760-14fc-45d6-b0ad-79300a8d6e87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kincses Gyula egészségpolitikus, korábbi államtitkár nagy fantáziát látott abban, hogy a gyógyvizekhez orvosi szolgáltatást kapcsoljanak, de ezt \"elbénáztuk\". A friss HVG Portré rovatában kérdeztük a szakembert.","shortLead":"Kincses Gyula egészségpolitikus, korábbi államtitkár nagy fantáziát látott abban, hogy a gyógyvizekhez orvosi...","id":"20180111_Kincses_Ez_a_kormany_tette_fizetosse_az_egeszsegugyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34df760-14fc-45d6-b0ad-79300a8d6e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea623a1-7400-4ae5-acc3-f189027b0323","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Kincses_Ez_a_kormany_tette_fizetosse_az_egeszsegugyet","timestamp":"2018. január. 11. 16:06","title":"Kincses: Ez a kormány tette fizetőssé az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdae392-7be5-464c-ad28-281aa0731e2a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 47 hektárnyi területet kutattak át a múzeum régészei. Az MTI több képet is közölt a megelőző feltárások eredményéről. ","shortLead":"Összesen 47 hektárnyi területet kutattak át a múzeum régészei. Az MTI több képet is közölt a megelőző feltárások...","id":"20180111_Feldragakovekre_es_egy_otodik_szazadi_harcos_koponyajara_bukkantak_regeszek_az_uj_Mercedesgyar_teruleten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cdae392-7be5-464c-ad28-281aa0731e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477c7fb3-6995-4338-a750-29075b1c085c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Feldragakovekre_es_egy_otodik_szazadi_harcos_koponyajara_bukkantak_regeszek_az_uj_Mercedesgyar_teruleten","timestamp":"2018. január. 11. 18:42","title":"Féldrágakövekre és egy ötödik századi harcos koponyájára bukkantak régészek az új Mercedes-gyár területén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március közepén születhet ítélet Ahmed H. ügyében a Szegedi Törvényszéken. Nincs kizárva, hogy egész más fordulatot vesz majd az ügy, a tárgyalóteremben levetített videofelvételek tanúsága szerint ugyanis nem az első fokon tíz évre ítélt férfi hergelte a röszkei tömeget. ","shortLead":"Március közepén születhet ítélet Ahmed H. ügyében a Szegedi Törvényszéken. Nincs kizárva, hogy egész más fordulatot...","id":"20180112_Marcius_kozepen_szulethet_itelet_Ahmed_H_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fc1a34-f73b-4c52-9530-715daf72f24c","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Marcius_kozepen_szulethet_itelet_Ahmed_H_ugyeben","timestamp":"2018. január. 12. 13:25","title":"Március közepén születhet ítélet Ahmed H. ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c59e420-c134-495b-8776-0d693ef47f4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Negyven éve tért haza a Szent Korona, 2001-ben koronaúsztatás is volt. Idén ez nem lesz, de a választási kampányt alakíthatja az emlékév – írja a csütörtökön megjelent HVG.","shortLead":"Negyven éve tért haza a Szent Korona, 2001-ben koronaúsztatás is volt. Idén ez nem lesz, de a választási kampányt...","id":"20180111_A_kampanyba_is_beleszolhat_a_Szent_Koronaev","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c59e420-c134-495b-8776-0d693ef47f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee87c8e-cca5-49c9-9a99-7e82655eeecb","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_A_kampanyba_is_beleszolhat_a_Szent_Koronaev","timestamp":"2018. január. 11. 11:21","title":"A kampányba is beleszólhat a Szent Korona-év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután, hogy felszólalt egy pécsi tüntetésen, amelynek résztvevői a városvezetést kritizálták.","shortLead":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután...","id":"20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bc5463-2930-48df-b3d9-b6ff6bdc7181","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. január. 11. 13:23","title":"Munkát kapott a férfi, akit kirúgtak, mert részt vett egy pécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]