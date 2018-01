[{"available":true,"c_guid":"d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök lett a Figyelő szerint az év embere. De volt olyan nyilatkozó is, aki szerint több évtized emberének kellett volna Matolcsyt választani.","shortLead":"A jegybankelnök lett a Figyelő szerint az év embere. De volt olyan nyilatkozó is, aki szerint több évtized emberének...","id":"20180111_Matolcsy_lett_az_Ev_embere_a_Figyelonel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5dda711-6002-459f-9aaa-e13db0ec72d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20e35fc-7de4-4d91-b8d8-328787622d38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180111_Matolcsy_lett_az_Ev_embere_a_Figyelonel","timestamp":"2018. január. 11. 10:31","title":"Matolcsy lett az Év embere a Figyelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e6fa5-a413-4292-b595-6bc470b52187","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motors hosszú várakozás után lerántotta a leplet a legújabb koncepcióautójának terveiről, ami már egyértelműen a jövőnek készült.","shortLead":"A General Motors hosszú várakozás után lerántotta a leplet a legújabb koncepcióautójának terveiről, ami már...","id":"20180112_general_motors_onvezeto_auto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e6fa5-a413-4292-b595-6bc470b52187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd315b6-6bbb-4685-87f1-0b01b8a023e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180112_general_motors_onvezeto_auto","timestamp":"2018. január. 12. 08:41","title":"Így néz ki a jövő autója, amit soha nem fogunk vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel szejm elutasította szerda éjjel a magzatvédő törvény liberalizálását célzó polgári kezdeményezést, és további vitára bocsátotta a beteg magzatok művi vetélését tiltó törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"A lengyel szejm elutasította szerda éjjel a magzatvédő törvény liberalizálását célzó polgári kezdeményezést, és további...","id":"20180111_nem_enged_a_szigoru_abortusztorvenybol_a_lengyel_parlament","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8257cbc3-11bd-4e0f-91ad-256fa132ce1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7d53d-785c-469e-b0aa-aea77d604fd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_nem_enged_a_szigoru_abortusztorvenybol_a_lengyel_parlament","timestamp":"2018. január. 11. 11:25","title":"Nem enged a szigorú abortusztörvényből a lengyel parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6925e292-6aa1-4580-aec6-0efbf9399a8b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig vannak olyan országok az EU-ban, ahol kevesebbet költenének a beteg munkavállalókra, mint nálunk.","shortLead":"Alig vannak olyan országok az EU-ban, ahol kevesebbet költenének a beteg munkavállalókra, mint nálunk.","id":"20180111_Csoda_hogy_nem_mernek_betegszabadsagra_menni_a_magyarok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6925e292-6aa1-4580-aec6-0efbf9399a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f9a13-929f-4350-a873-5e6b718293af","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_Csoda_hogy_nem_mernek_betegszabadsagra_menni_a_magyarok","timestamp":"2018. január. 11. 17:06","title":"Csoda, hogy nem mernek betegszabadságra menni a magyarok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57887db-be04-4d80-9339-7883cc1d7cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt közös miniszterelnök-jelöltje is lesz – mondta az MSZP elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón egy kérdésre válaszolva.","shortLead":"Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, a névsort Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke vezeti, aki a két párt...","id":"20180111_Kozos_listat_allit_az_MSZP_es_a_Parbeszed_Karacsony_a_listavezeto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57887db-be04-4d80-9339-7883cc1d7cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d10d1a-1dd7-45a2-83ff-de6f9ba7a5d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Kozos_listat_allit_az_MSZP_es_a_Parbeszed_Karacsony_a_listavezeto","timestamp":"2018. január. 11. 14:28","title":"Közös listát állít az MSZP és a Párbeszéd, Karácsony a listavezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d17a108-d070-4917-b6ae-6868af38efbc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A középpályás 12 és fél év után tér vissza Magyarországra.","shortLead":"A középpályás 12 és fél év után tér vissza Magyarországra.","id":"20180111_Visszater_Huszti_Szabolcs_a_Videotonban_folytatja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d17a108-d070-4917-b6ae-6868af38efbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57444b70-eef3-4e27-b123-ddd87d141aa9","keywords":null,"link":"/sport/20180111_Visszater_Huszti_Szabolcs_a_Videotonban_folytatja","timestamp":"2018. január. 11. 15:06","title":"Visszatér Huszti Szabolcs, a Videotonban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd126347-014b-4129-8411-db405686ffcb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180111_Ujjaeledo_fegyverkultusz_a_szocializmusbol__igy_lesz_egy_harci_helikopterbol_emlekmu_Szolnokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd126347-014b-4129-8411-db405686ffcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec4ad49-76f3-405b-8e02-db0ae0ce4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Ujjaeledo_fegyverkultusz_a_szocializmusbol__igy_lesz_egy_harci_helikopterbol_emlekmu_Szolnokon","timestamp":"2018. január. 11. 13:25","title":"Újjáéledő fegyverkultusz a szocializmusból? – így lesz egy harci helikopterből emlékmű Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e55fba3-ee3b-421d-aafb-6bf97ccf266c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsaptak a nyomozók Békásmegyeren egy dílerre, akinek kábítószerkereső kutyával vizsgálták át a házát.","shortLead":"Lecsaptak a nyomozók Békásmegyeren egy dílerre, akinek kábítószerkereső kutyával vizsgálták át a házát.","id":"20180112_vito_kutya_kiszagolta_a_kokaint_bekasmegyeren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e55fba3-ee3b-421d-aafb-6bf97ccf266c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbd24b-427b-45ce-85f9-2d0aff477953","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_vito_kutya_kiszagolta_a_kokaint_bekasmegyeren","timestamp":"2018. január. 12. 07:33","title":"Vito kutya kiszagolta a kokaint Békásmegyeren – akciódús videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]