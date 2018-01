[{"available":true,"c_guid":"ed02076b-0ee5-49d5-b667-3b2e4f5d000b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A gond az, hogy az uniós pályázatok benyújtásakor becsült költségek az építőipari árrobbanás miatt mostanra jelentősen megnövekedtek, a különbözet kifizetésére pedig nincs pénze az önkormányzatoknak. De ha lenne, vagy adna nekik a kormány, az EU-nak is jóvá kellene hagynia a módosításokat, addig viszont nem tudnak büdzsét készíteni, amiért meg az Államkincstárral gyűlhet meg a bajuk.","shortLead":"A gond az, hogy az uniós pályázatok benyújtásakor becsült költségek az építőipari árrobbanás miatt mostanra jelentősen...","id":"20180112_Gaz_van_a_TOPos_palyazatokkal_sok_penzt_bukhatnak_az_onkormanyzatok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed02076b-0ee5-49d5-b667-3b2e4f5d000b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8af901-91d3-46ce-8810-d9d0e035a5c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_Gaz_van_a_TOPos_palyazatokkal_sok_penzt_bukhatnak_az_onkormanyzatok","timestamp":"2018. január. 12. 17:00","title":"Nagy bajba kerültek a települések, miután nyertek egy halom pénzt fejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beszóltak neki. Ugyanis az Együtt elnöke azt mondta korábban, a szocialisták nem hajlandóak elősegíteni azt a helyzetet, hogy mindenhol a legesélyesebb egyetlen ellenzéki jelölt álljon szemben a Fidesszel kihívóként.","shortLead":"Beszóltak neki. Ugyanis az Együtt elnöke azt mondta korábban, a szocialisták nem hajlandóak elősegíteni azt...","id":"20180112_Ovodasnak_nevezte_az_MSZPs_Bangone_Juhasz_Petert__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce8e9c20-9f8a-4fe7-84cf-5fec5ef33977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41828da1-555f-49b7-9804-03ba835b23cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180112_Ovodasnak_nevezte_az_MSZPs_Bangone_Juhasz_Petert__video","timestamp":"2018. január. 12. 06:04","title":"Óvodásnak nevezte az MSZP-s Bangóné Juhász Pétert – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sok volt a panasz a 40-es számokra, mert a hívások sokszor többe kerültek, mint egy belföldi hívás. Az internet és a mobiltelefonok elterjedése is megpecsételte a kék számok sorsát.","shortLead":"Sok volt a panasz a 40-es számokra, mert a hívások sokszor többe kerültek, mint egy belföldi hívás. Az internet és...","id":"20180112_veget_ert_egy_korszak_mar_nem_hasznalhatoak_itthon_a_kek_szamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068844d9-cfef-423e-b982-2a49c302e601","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180112_veget_ert_egy_korszak_mar_nem_hasznalhatoak_itthon_a_kek_szamok","timestamp":"2018. január. 12. 09:25","title":"Véget ért egy korszak, már nem használhatóak itthon a kék számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9935aac-6e87-42bf-9fbd-021fca23877c","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Slágereit eddig több mint ötszázmilliószor hallgatták meg a Spotify-on. És ez csak a kezdet, gyanítjuk. Startfotó egy ígéretesen induló karrierről. ","shortLead":"Slágereit eddig több mint ötszázmilliószor hallgatták meg a Spotify-on. És ez csak a kezdet, gyanítjuk. Startfotó...","id":"20180111_A_csucsok_fele_tor_az_uj_Despacito_Camila_Cabello_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9935aac-6e87-42bf-9fbd-021fca23877c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd2901-47bd-44de-82b4-ff4a3226162b","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_A_csucsok_fele_tor_az_uj_Despacito_Camila_Cabello_video","timestamp":"2018. január. 11. 15:40","title":"A csúcsok felé tör az új Despacito – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután, hogy felszólalt egy pécsi tüntetésen, amelynek résztvevői a városvezetést kritizálták.","shortLead":"Egy üzletember ajánlott állást P. Horváth Tamásnak, akit zavaros indokkal rúgtak ki az állásából azután...","id":"20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de6a300b-2c1a-403b-a899-e2c1ae5a79ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bc5463-2930-48df-b3d9-b6ff6bdc7181","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_p_horvath_tamas_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. január. 11. 13:23","title":"Munkát kapott a férfi, akit kirúgtak, mert részt vett egy pécsi tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Felház három vezetőjéből kettő – Orbán Gáspár mellett Ember Illés – interjút adott a Business Class Magazinnak, amiben arról beszéltek, mit jelenthet a hipszter, milyen a viszonyuk a Hit Gyülekezetével és mennyibe kerülnek rendezvényeik.","shortLead":"A Felház három vezetőjéből kettő – Orbán Gáspár mellett Ember Illés – interjút adott a Business Class Magazinnak...","id":"20180111_Orban_Gaspar_A_magyar_nemzetnek_nincs_mas_eselye_mint_Jezus_Krisztus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d79c5e3-0d09-4c6d-95bb-d4fd79dc939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be5d706-90cb-4005-881f-133aea9af720","keywords":null,"link":"/itthon/20180111_Orban_Gaspar_A_magyar_nemzetnek_nincs_mas_eselye_mint_Jezus_Krisztus","timestamp":"2018. január. 11. 16:28","title":"Orbán Gáspár: A magyar nemzetnek nincs más esélye, mint Jézus Krisztus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e8ad57-a7be-43a9-8d80-7f35f3a89539","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádlottak narancssárga, Shariah Police feliratú láthatósági mellényben \"járőröztek\", felszólították az embereket, hogy ne igyanak alkoholt, valamint szórakozóhelyek bejáratánál megpróbáltak vendégeket a belépésről lebeszélni. ","shortLead":"A vádlottak narancssárga, Shariah Police feliratú láthatósági mellényben \"járőröztek\", felszólították az embereket...","id":"20180111_ujratargyaljak_az_onjelolt_muzulman_vallasrendorseg_ugyet_nemetorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63e8ad57-a7be-43a9-8d80-7f35f3a89539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79f6a4d-e6fe-4688-84ac-08a1ce3918ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_ujratargyaljak_az_onjelolt_muzulman_vallasrendorseg_ugyet_nemetorszagban","timestamp":"2018. január. 11. 17:54","title":"Újratárgyalják az önjelölt muzulmán vallásrendőrség ügyét Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1c9f27-b394-47a9-992e-aae496b69d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pár napja jelentette be Peter Kwong kínai üzletember, hogy megvette a bordeaux-i régió egyik legnagyobb becsben tartott szőlészetét, amely, mint minden borgazdaság, egy kastély körül jött létre. A mesés építmény neve: Chateau Bellefont-Belcier.","shortLead":"Pár napja jelentette be Peter Kwong kínai üzletember, hogy megvette a bordeaux-i régió egyik legnagyobb becsben tartott...","id":"20180111_Kinai_toketol_bodorodik_a_Bordeauxi_szolo_levele_de_attol_a_bor_meg_francia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1c9f27-b394-47a9-992e-aae496b69d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd42fc1-eaef-4b52-a6ba-b59605d642b2","keywords":null,"link":"/kkv/20180111_Kinai_toketol_bodorodik_a_Bordeauxi_szolo_levele_de_attol_a_bor_meg_francia","timestamp":"2018. január. 11. 11:48","title":"Kínai tőkétől bodorodik a bordeaux-i szőlő levele, de attól a bor még francia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]