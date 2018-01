[{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni Hódmezővásárhelyen. Sokan megdöbbentek a szentmise végén lezajlott tízperces politikai kinyilatkoztatás hatására. Márky-Zay Péter ellenzéki jelöltet is elkeserítette az ügy, szerinte az egyház tekintélyén óriási csorba esett.\r

Megígérte, betartotta: a hódmezővásárhelyi plébános a fideszes jelölt támogatásra szólította fel a híveket

Liam Neeson: boszorkányüldözésbe csap át a zaklatási botrány - A színész szerint félreértett mozdulatokért, vagy épp csak a vádakat hallgatva nem kéne büntetni.

Jön a hó, öt megyére adták ki a figyelmeztetést - Több helyen is havazást várnak szombatra, ez a hó pedig meg is maradhat.

Hatalmas nyereséget hoztak a magánnyugdíjpénztárak - Átlagosan 70 százalékkal nőtt 2011 óta a nyugdíjra félretett pénzük azoknak, akik nem léptek ki a magánnyugdíjpénztárból.

Az év egyik havas napjára ébredtünk, az utóbbi időben nem sok ilyet szokhattunk meg egy tél alatt, becsüljük meg!

Időjárás: hó van, emberek!

83 országba került a Lactalis szalmonellával fertőzött babatejporából, hozzánk nem - A francia Lactalis a világ egyik legnagyobb tejfeldolgozó cége, az éves üzleti forgalma meghaladja a 17 milliárd eurót. A cég főnöke kénytelen volt beismerni: több mint 12 millió doboz babatejport vonnak ki a forgalomból, mely szalmonellával fertőzött lehet. Magyarországra a Nébih decemberi tájékoztatása szerint nem szállítottak a problémás termékből.

Üzent a "vörös Bécs", több tízezren tiltakoztak a Kurz-kormány ellen - Több tízezren vonultak az utcára az osztrák fővárosban rendezett kormányellenes tüntetésre, arra szólítva föl Európát, hogy bojkottálja az új jobboldali kabinet szabadságpárti minisztereit.

75 éve történt a doni katasztrófa - Körülbelül százezer katona és munkaszolgálatos esett el, került fogságba vagy fagyott meg a doni harcokban