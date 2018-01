[{"available":true,"c_guid":"d9a9d1c4-c5da-43f6-946d-cb1d3366157d","c_author":"Szalai Anna","category":"kkv","description":"Magával ragadta az építési láz a fővárosban évekig üresen omladozó emblematikus épületek – a Hotel Wien, a SZOT-szálló, a Balettintézet, a Tőzsde- és a Postapalota – tulajdonosait is. ","shortLead":"Magával ragadta az építési láz a fővárosban évekig üresen omladozó emblematikus épületek – a Hotel Wien, a SZOT-szálló...","id":"201750__waberer_gyorgy__garancsi_istvan__katari_uralkodocsalad__csontvaz_hazak_ujkontosben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a9d1c4-c5da-43f6-946d-cb1d3366157d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ee4a95-0b15-433e-b423-59c5f71c1cff","keywords":null,"link":"/kkv/201750__waberer_gyorgy__garancsi_istvan__katari_uralkodocsalad__csontvaz_hazak_ujkontosben","timestamp":"2018. január. 13. 17:30","title":"Budapest emblematikus épületeit is elérte az ingatlanboom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több gyógyszerész közül válogathatnak a magyarok, mint a németek vagy az osztrákok. Európai összehasonlításban így is kevesen vannak a mi gyógyszerészeink.","shortLead":"Sokkal több gyógyszerész közül válogathatnak a magyarok, mint a németek vagy az osztrákok. Európai összehasonlításban...","id":"20180113_Jobban_allunk_gyogyszereszekkel_mint_a_nemetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39f3f09-ba0d-40c0-9f89-6bfb15906b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a386e4ef-0de1-4317-b41b-340c60461ca8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Jobban_allunk_gyogyszereszekkel_mint_a_nemetek","timestamp":"2018. január. 13. 09:09","title":"Jobban állunk gyógyszerészekkel, mint a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1f2ba-4087-488d-91ea-2851729e3598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat hajnalban elfogták azt a szintén 23 éves férfit, akit a késeléssel gyanúsítanak. ","shortLead":"Még szombat hajnalban elfogták azt a szintén 23 éves férfit, akit a késeléssel gyanúsítanak. ","id":"20180113_megkeseltek_egy_23_eves_ferfit_angyalfoldon_a_korhazban_meghalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1f2ba-4087-488d-91ea-2851729e3598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da1ad5c-3ab9-4aa8-aff3-ed7ffa5af7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_megkeseltek_egy_23_eves_ferfit_angyalfoldon_a_korhazban_meghalt","timestamp":"2018. január. 13. 14:10","title":"Megkéseltek egy 23 éves férfit Angyalföldön, a kórházban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587363ba-5a4a-4193-8beb-5b51c5d798a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A osztrák sípályák mellett egyre népszerűbbek a távoli tengerparti vakációk is a téli szünetben.","shortLead":"A osztrák sípályák mellett egyre népszerűbbek a távoli tengerparti vakációk is a téli szünetben.","id":"20180113_Mar_nem_csak_a_szomszedba_mennek_sielni_telente_a_magyarok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=587363ba-5a4a-4193-8beb-5b51c5d798a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d004907-4d24-453d-9624-d282a2deeb5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Mar_nem_csak_a_szomszedba_mennek_sielni_telente_a_magyarok","timestamp":"2018. január. 13. 09:51","title":"Már nem csak a szomszédba mennek síelni telente a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök az interjú szerint egy elég értelmetlen mondatot mondott Kim Dzsong Unról, a Fehér Ház szerint az álhírgyárosok ármányáról van szó, a kijelentő helyett feltételes mód a valóság. A különbség egy d betű. A lap szerint nincs szó semmiféle feltételes módról.\r

\r

","shortLead":"Az elnök az interjú szerint egy elég értelmetlen mondatot mondott Kim Dzsong Unról, a Fehér Ház szerint...","id":"20180114_Trump_es_EszakKorea__mikor_egy_d_betu_politikai_botranyt_kavar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a58de6-e2ed-448d-bfc4-902f1630083c","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_Trump_es_EszakKorea__mikor_egy_d_betu_politikai_botranyt_kavar","timestamp":"2018. január. 14. 08:48","title":"Trump és Észak-Korea - mikor egy d betű politikai botrányt kavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"177be90b-a9db-4abb-a8a1-54e567215945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt a nem éppen hétköznapi meghívót a délkelet-franciaországi Drome megye egyik kormánypárti parlamenti képviselője küldte Nicolas Hulot környezetvédelmi miniszternek.","shortLead":"Ezt a nem éppen hétköznapi meghívót a délkelet-franciaországi Drome megye egyik kormánypárti parlamenti képviselője...","id":"20180113_Miniszter_ur_csapjon_fol_pasztornak_es_vedje_meg_a_nyajat_a_farkasoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=177be90b-a9db-4abb-a8a1-54e567215945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e514f9ff-c98d-479f-a438-eeb9936f2fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Miniszter_ur_csapjon_fol_pasztornak_es_vedje_meg_a_nyajat_a_farkasoktol","timestamp":"2018. január. 13. 10:29","title":"„Miniszter úr, csapjon föl pásztornak és védje meg a nyájat a farkasoktól!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c77b218-578c-453c-ad20-039be9fe68c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20180114_Ez_a_focista_kihagyta_amit_meg_Dzurjak_Csopi_sem_hagyott_volna_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c77b218-578c-453c-ad20-039be9fe68c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8f1a84-0860-4a23-af58-9b8546390aa4","keywords":null,"link":"/sport/20180114_Ez_a_focista_kihagyta_amit_meg_Dzurjak_Csopi_sem_hagyott_volna_ki","timestamp":"2018. január. 14. 10:33","title":"Ez a focista kihagyta, amit még Dzurják Csöpi sem hagyott volna ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c89f8ee-ebf4-4fad-afde-4cf06058ea8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy a HTC visszahozná az „eye” márkanevet. A most kikerült meghívó éppen ezt támasztja alá.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy a HTC visszahozná az „eye” márkanevet. A most kikerült meghívó éppen ezt támasztja...","id":"20180114_htc_u11eyes_kozepkategorias_okostelefon_erkezik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c89f8ee-ebf4-4fad-afde-4cf06058ea8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc6af24-301a-48c0-9856-149bb12689ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_htc_u11eyes_kozepkategorias_okostelefon_erkezik","timestamp":"2018. január. 14. 10:12","title":"Újabb okostelefon érkezik, itt a HTC meghívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]