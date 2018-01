[{"available":true,"c_guid":"0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump kénytelen volt megint aláírni az általa sokat bírált iráni atomalkut, ezen örömködik most a perzsa állam.\r

\r

","shortLead":"Donald Trump kénytelen volt megint aláírni az általa sokat bírált iráni atomalkut, ezen örömködik most a perzsa...","id":"20180114_Iran_nyiltan_kineveti_az_USAt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f5dca71-9deb-4224-827d-a43a21b12d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee65fb3-00df-421a-9961-449e08193953","keywords":null,"link":"/vilag/20180114_Iran_nyiltan_kineveti_az_USAt","timestamp":"2018. január. 14. 10:41","title":"Irán nyíltan kineveti az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon dolgozói.\r

","shortLead":"Szexpózokban fotózkodtak egy idős beteg mellett a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett szeretetotthon...","id":"20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07d8446b-7662-429e-be05-42045d6a12f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b32553-3712-47ce-a0e6-fbf0534e1bee","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_magatehetetlen_beteg_mellett_imitaltak_szexet_a_pecsi_apolok","timestamp":"2018. január. 14. 21:53","title":"Magatehetetlen beteg mellett imitáltak szexet a pécsi ápolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is átadja ügyfeleinek az áfacsökkentés árelőnyét a Telenor – közölte a társaság. Az internetszolgáltatásokra vonatkozó általános forgalmi adó mértéke január 1-jétől 18%-ról 5%-ra módosul, ami minden mobilnetes vagy azt is tartalmazó szolgáltatás árára hatással van. Mutatjuk a pontos összegeket.","shortLead":"Idén is átadja ügyfeleinek az áfacsökkentés árelőnyét a Telenor – közölte a társaság. Az internetszolgáltatásokra...","id":"20180115_telenor_internetafa_afacsokkentes_tarifacsomagok_dijcsomagok_havidijak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb70eae-3a59-4e08-9d69-4fca4dd151b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_telenor_internetafa_afacsokkentes_tarifacsomagok_dijcsomagok_havidijak","timestamp":"2018. január. 15. 07:02","title":"Közzétett a Telenor egy nagy táblázatot: ebben kikeresheti, önnek mennyivel csökken a mobilszámlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","id":"20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bcba09-12b0-48dd-adfb-f36d11c4aae1","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2018. január. 14. 08:19","title":"Bevásárlókocsival lopott mobilt a nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mindenki saját terepén érzi magát a legjobban, a hazai pálya előnye még a felcsúti focicsapat teljesítményén is meglátszik. De mit csináljon akkor a miniszterelnök-jelölt, ha a hazai pályát is alig ismeri? Tűnjön magabiztosnak. És miért szereti a permanens háborút a miniszterelnök? Mert ott nincs kérdés, csak parancs. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Mindenki saját terepén érzi magát a legjobban, a hazai pálya előnye még a felcsúti focicsapat teljesítményén is...","id":"20180114_Orban_haborut_Karacsony_magabiztossagot_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d15a70-9b85-434c-9c17-cf965b2ad9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Orban_haborut_Karacsony_magabiztossagot_akar","timestamp":"2018. január. 14. 17:30","title":"Orbán háborút, Karácsony magabiztosságot akar, de mindenki egy alfahímről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a9a5f-63fb-4329-85d4-f3253517a07a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 2016 őszén szenvedett balesetet egy érdi bevásárlóközpontban, legurult a lépcsőn. Peren kívül nem tudtak megegyezni a céggel, ezért mennek bíróságra.","shortLead":"Az énekesnő 2016 őszén szenvedett balesetet egy érdi bevásárlóközpontban, legurult a lépcsőn. Peren kívül nem tudtak...","id":"20180115_blikk_mar_nyolcmilliot_kovetel_balesete_miatt_zalatnay_sarolta_egy_bevasarlokozponttol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=538a9a5f-63fb-4329-85d4-f3253517a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52994bc5-5aff-4c98-b782-22e5ad04ce5c","keywords":null,"link":"/elet/20180115_blikk_mar_nyolcmilliot_kovetel_balesete_miatt_zalatnay_sarolta_egy_bevasarlokozponttol","timestamp":"2018. január. 15. 05:25","title":"Blikk: már nyolcmilliót követel balesete miatt Zalatnay Sarolta egy bevásárlóközponttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát az iPhone-lassítási botrányt követően. Várható volt, hogy előbb-utóbb készletgondok lehetnek.","shortLead":"Sok iPhone-os szalad most akkumulátort cseréltetni, különösen mivel az Apple jelentősen lecsökkentette a csere árát...","id":"20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fd06bb-8f43-45d1-bb9e-396ec7e22b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f603a-e627-4e7c-8630-e6a25cbe2c6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180113_keszlethiany_az_egyesult_allamokban_az_iphone_csereakkumulatoroknal","timestamp":"2018. január. 13. 17:00","title":"Gond az Apple akkucsere programjánál: kifogyóban a készletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Facebook részvényeinek értéke négy és fél százalékot esett arra a hírre, hogy az alapító nagy változásokat tervez a hírfolyamban.","shortLead":"A Facebook részvényeinek értéke négy és fél százalékot esett arra a hírre, hogy az alapító nagy változásokat tervez...","id":"20180113_Zuckerberg_egy_nap_alatt_bukott_770_milliardot_a_Facebookhirfolyam_atalakitasai_tervevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38aef28-7d0b-40da-b982-fd004df034e3","keywords":null,"link":"/kkv/20180113_Zuckerberg_egy_nap_alatt_bukott_770_milliardot_a_Facebookhirfolyam_atalakitasai_tervevel","timestamp":"2018. január. 13. 17:39","title":"Zuckerberg egy nap alatt bukott 770 milliárdot a Facebook-hírfolyam átalakítási tervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]