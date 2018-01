[{"available":true,"c_guid":"e152b02b-ede4-4fac-861d-51093d9b60a3","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"itthon","description":"Bódis Krisztát mindig a szegénységgel, az etnikai megbélyegzettséggel, kirekesztettséggel bizonyos ponton összefüggő deviáns életformák érdekelték. Úttörő jellegű közösségszervezést végzett az ózdi Hétes-telepen, most roma fiatalok oktatásával foglalkozik. "Odadobnak morzsákat a rászorulóknak, így nem azonnal halnak éhen, csak lassacskán"

Három és fél hét múlva kezdődik a „békeolimpia" a dél-koreai Phjongcshangban. A remények szerint csak a petárdák pukkannak a nyitóünnepségen.

Dél-Korea felkészült a téli olimpiára, de Észak is Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. ","shortLead":"Lezárult a belső vizsgálat, az ápolók megbánták tettüket. Bocsánatot kértek a beteg mellett szexet imitáló ápolók

Érkeznek az első képek a havas Magyarországról.

Nézegessen behavazott Magyarországot!

A Digi eddig háromszor módosította a mobilszolgáltatás indításának időpontját, amit indoklás nélkül megtehet. A Világgazdaságnak sem árulták el a csúszás okát.

A Digi most június 15-ére ígéri mobilszolgáltatása indítását

Marad a következő napokban a fagyos időjárás, de hétfőn sokfelé kisüt a nap és újabb csapadék is csak keddtől valószínű. Sokfelé már napsütés teszi kellemesebbé a fagyos időt

A Netflix korszakalkotó sorozata, a Black Mirror Crocodile című részében egy önvezető pizzaszállító furgon sorozatgyilkossá válik. A Pizza Hutnál és a Toyotánál nyilván nem netflixeznek, mert jó ötletnek gondolták, hogy megépítsenek egy ilyet.

Pont olyanra sikerült a Pizza Hut önvezető autója, mint a Black Mirror gyilkos furgonja

A Mercedes kitett magáért a Detroiti Autószalonon, ilyen őrült ötletet már régen nem láttunk.

Így néz ki egy autó, amit 50 tonna gyantával öntöttek körbe