[{"available":true,"c_guid":"e7a2fb3f-b01b-43af-b01b-e88c1d26efcf","c_author":"M.L. - Gy.Zs.","category":"elet","description":" A tél egyik legvonzóbb kilátása a kocsonyára nyílik, amely vaskos pillére a magyar gasztronómiának, bár elkészítése eléggé időigényes. De mikor érnénk rá jobban, mint mostanság, amikor úgyis a konyhába kerget a hideg.\r

\r

","shortLead":" A tél egyik legvonzóbb kilátása a kocsonyára nyílik, amely vaskos pillére a magyar gasztronómiának, bár elkészítése...","id":"20180112_Ideje_a_kocsonyanak__tokeletes_teli_etek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a2fb3f-b01b-43af-b01b-e88c1d26efcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc5ee8a-63db-49a1-8f61-eeddfdfee303","keywords":null,"link":"/elet/20180112_Ideje_a_kocsonyanak__tokeletes_teli_etek","timestamp":"2018. január. 13. 10:19","title":"Ideje a kocsonyának – tökéletes téli étek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86463d3-9227-41cc-b9e8-503c2a3d51ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar síző a szombati szuperóriás-műlesiklásnál szenvedett keresztszalag-szakadást az ausztriai Bad Kleinkirchheimben.","shortLead":"A magyar síző a szombati szuperóriás-műlesiklásnál szenvedett keresztszalag-szakadást az ausztriai Bad...","id":"20180113_miklos_edit_nem_lesz_ott_a_teli_olimpian","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f86463d3-9227-41cc-b9e8-503c2a3d51ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148453f9-69a6-40cf-9ad1-72db78f813b3","keywords":null,"link":"/sport/20180113_miklos_edit_nem_lesz_ott_a_teli_olimpian","timestamp":"2018. január. 13. 22:29","title":"Miklós Edit nem lesz ott a téli olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f1f2ba-4087-488d-91ea-2851729e3598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még szombat hajnalban elfogták azt a szintén 23 éves férfit, akit a késeléssel gyanúsítanak. ","shortLead":"Még szombat hajnalban elfogták azt a szintén 23 éves férfit, akit a késeléssel gyanúsítanak. ","id":"20180113_megkeseltek_egy_23_eves_ferfit_angyalfoldon_a_korhazban_meghalt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2f1f2ba-4087-488d-91ea-2851729e3598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da1ad5c-3ab9-4aa8-aff3-ed7ffa5af7f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_megkeseltek_egy_23_eves_ferfit_angyalfoldon_a_korhazban_meghalt","timestamp":"2018. január. 13. 14:10","title":"Megkéseltek egy 23 éves férfit Angyalföldön, a kórházban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08cf77f-797c-46b6-ab9f-ed79aa73f6e3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":"Aki eddig két megyében is a nap lánya. ","shortLead":"Aki eddig két megyében is a nap lánya. ","id":"20180114_A_nap_eddigi_gyoztese_Szandi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08cf77f-797c-46b6-ab9f-ed79aa73f6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672a71f3-44e5-4e7b-9588-0eae2ced8a42","keywords":null,"link":"/elet/20180114_A_nap_eddigi_gyoztese_Szandi","timestamp":"2018. január. 14. 08:29","title":"A nap eddigi győztese: Szandi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De épp ezért nem sokat. ","shortLead":"De épp ezért nem sokat. ","id":"20180114_sokan_nyertek_a_hatos_lotton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6568d8d3-3fd3-4b97-9c9f-45f3d9017fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180114_sokan_nyertek_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. január. 14. 17:56","title":"Sokan nyertek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7a8f6-7b00-428d-97a3-c9309bbedb19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha Orbánék korábban a megfelelő adatvédelmi intézkedések után nyilvánosságra hozták az OLAF-jelentéseket, akkor most is tegyék meg, követeli Ujhelyi István. 12 milliárd forint forrás visszafizetése a tét.\r

\r

","shortLead":"Ha Orbánék korábban a megfelelő adatvédelmi intézkedések után nyilvánosságra hozták az OLAF-jelentéseket, akkor most is...","id":"20180114_Az_MSZPs_EPkepviselo_a_kormany_hozza_nyilvanossagra_az_OLAFjelentest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12d7a8f6-7b00-428d-97a3-c9309bbedb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb26e1d-9b32-4d62-aa64-aa5bfee4c155","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Az_MSZPs_EPkepviselo_a_kormany_hozza_nyilvanossagra_az_OLAFjelentest","timestamp":"2018. január. 14. 14:53","title":"Az MSZP-s EP-képviselő: a kormány hozza nyilvánosságra az OLAF-jelentést!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni Hódmezővásárhelyen. Sokan megdöbbentek a szentmise végén lezajlott tízperces politikai kinyilatkoztatás hatására. Márky-Zay Péter ellenzéki jelöltet is elkeserítette az ügy, szerinte az egyház tekintélyén óriási csorba esett.\r

\r

","shortLead":"Megtörtént, amit Németh László plébános már beharangozott: elmondta, kire kell és nem szabad szavazni...","id":"20180114_Megigerte_betartotta_a_hodmezovasarhelyi_plebanos_a_fideszes_jelolt_tamogatasra_szolitotta_fel_a_hiveket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605b3d1-37ed-4199-9f47-0c1dc0371692","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Megigerte_betartotta_a_hodmezovasarhelyi_plebanos_a_fideszes_jelolt_tamogatasra_szolitotta_fel_a_hiveket","timestamp":"2018. január. 14. 14:02","title":"Megígérte, betartotta: a hódmezővásárhelyi plébános a fideszes jelölt támogatásra szólította fel a híveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b7d4d-3334-4703-a0ae-a8601877ff55","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Saját embereivel és újraírt eljárási szabályokkal veszi be a Fidesz a közigazgatási bíróságokat. ","shortLead":"Saját embereivel és újraírt eljárási szabályokkal veszi be a Fidesz a közigazgatási bíróságokat. ","id":"201802__kozigazgatasi_birosagok__politikai_befolyas__jogfosztas__lojalis_justitia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=780b7d4d-3334-4703-a0ae-a8601877ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a25e64-b171-4293-bf13-f3caf8cf0268","keywords":null,"link":"/itthon/201802__kozigazgatasi_birosagok__politikai_befolyas__jogfosztas__lojalis_justitia","timestamp":"2018. január. 14. 10:00","title":"Ejtőernyősökkel töltheti fel a Fidesz az államügyi bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]