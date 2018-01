[{"available":true,"c_guid":"5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is átadja ügyfeleinek az áfacsökkentés árelőnyét a Telenor – közölte a társaság. Az internetszolgáltatásokra vonatkozó általános forgalmi adó mértéke január 1-jétől 18%-ról 5%-ra módosul, ami minden mobilnetes vagy azt is tartalmazó szolgáltatás árára hatással van. Mutatjuk a pontos összegeket.","shortLead":"Idén is átadja ügyfeleinek az áfacsökkentés árelőnyét a Telenor – közölte a társaság. Az internetszolgáltatásokra...","id":"20180115_telenor_internetafa_afacsokkentes_tarifacsomagok_dijcsomagok_havidijak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2b6751-cc5b-4d70-9bbb-e73097596b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb70eae-3a59-4e08-9d69-4fca4dd151b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_telenor_internetafa_afacsokkentes_tarifacsomagok_dijcsomagok_havidijak","timestamp":"2018. január. 15. 07:02","title":"Közzétett a Telenor egy nagy táblázatot: ebben kikeresheti, önnek mennyivel csökken a mobilszámlája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai tudósok megfejtették, hogy hódították meg a Földet a virágos növények, melyek a ma élő növények 90 százalékát teszik ki.","shortLead":"Amerikai tudósok megfejtették, hogy hódították meg a Földet a virágos növények, melyek a ma élő növények 90 százalékát...","id":"20180114_megfejtettek_a_viragos_novenyek_terhoditasanak_titkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15570993-da68-4c1c-a588-87e1280e2467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ba4a9f-10bf-4c53-8e9e-bbf7848796ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_megfejtettek_a_viragos_novenyek_terhoditasanak_titkat","timestamp":"2018. január. 14. 18:54","title":"Megfejtették a virágos növények térhódításának titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780b7d4d-3334-4703-a0ae-a8601877ff55","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Saját embereivel és újraírt eljárási szabályokkal veszi be a Fidesz a közigazgatási bíróságokat. ","shortLead":"Saját embereivel és újraírt eljárási szabályokkal veszi be a Fidesz a közigazgatási bíróságokat. ","id":"201802__kozigazgatasi_birosagok__politikai_befolyas__jogfosztas__lojalis_justitia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780b7d4d-3334-4703-a0ae-a8601877ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a25e64-b171-4293-bf13-f3caf8cf0268","keywords":null,"link":"/itthon/201802__kozigazgatasi_birosagok__politikai_befolyas__jogfosztas__lojalis_justitia","timestamp":"2018. január. 14. 10:00","title":"Ejtőernyősökkel töltheti fel a Fidesz az államügyi bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen frissíthetnek Windows 10-re a felhasználók. Néhány nap van még hátra belőle.

","shortLead":"A Microsoft kitolta azt a határidőt, amíg egy félig-meddig szándékosan nyitva hagyott kiskaput kihasználva ingyenesen...","id":"201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a03cc0-9ff9-4db8-9c68-3783ac9f6fa7","keywords":null,"link":"/tudomany/201801015_microsoft_windows_10_frissites_ingyen_letoltes_verziovaltas","timestamp":"2018. január. 15. 08:03","title":"Siessen, már csak 2 napig lehet ingyen váltani Windows 10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ff47b-bc47-4638-a721-3647f381e98e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.","shortLead":"Saját kriptopénzt vezet be a Kodak, s ez néhány szakértőt már a dot.com-lufira emlékeztet.","id":"20180115_eastmen_kodak_sajat_kriptopenz_blokklanc_szolgaltatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da0ff47b-bc47-4638-a721-3647f381e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90003114-222c-4938-957e-89e99159479d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180115_eastmen_kodak_sajat_kriptopenz_blokklanc_szolgaltatas","timestamp":"2018. január. 15. 19:00","title":"Kriptopénze lesz a Kodaknak is, de nem biztos, hogy ez jót jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639a76c0-de60-41a0-bf81-f3f149f78ddb","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az Újbudai Babszem Táncegyüttes életét feldolgozó könyv jelent meg az elmúlt hetekben, melyben Knap Zoltán fotóriporter csaknem kétszáz képén keresztül mutatja be a társulat mindennapjait. A gyerekek Tímár Sándor módszere alapján tanulnak, így a tánc számukra inkább játék és szórakozás. A könyvben látható képek, az együttes elmúlt öt évének fellépésein készültek.","shortLead":"Az Újbudai Babszem Táncegyüttes életét feldolgozó könyv jelent meg az elmúlt hetekben, melyben Knap Zoltán fotóriporter...","id":"20180115_tancolo_babszemek_nagyitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=639a76c0-de60-41a0-bf81-f3f149f78ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab1e303-3200-4d8a-bd91-704d81aacc48","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180115_tancolo_babszemek_nagyitas","timestamp":"2018. január. 15. 12:45","title":"Knap Zoltán: Táncoló babszemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4679b0-f72a-48a5-97bc-ff1f1a4449c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez már az a kategória, ami Európába túl nagy, pedig nagyon látványos lesz az újdonságuk. ","shortLead":"Ez már az a kategória, ami Európába túl nagy, pedig nagyon látványos lesz az újdonságuk. ","id":"20180115_telluride","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4679b0-f72a-48a5-97bc-ff1f1a4449c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e23318-1ed0-47a2-b0e6-6e7eae17bccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180115_telluride","timestamp":"2018. január. 15. 16:41","title":"Megérett az elhatározás: beszáll a legnagyobb SUV-k közé a KIA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi harcok és újabb külföldi szankciók fenyegethetik a rezsim sorsát.","shortLead":"Repedezik az iráni vallási rendszer, amely erőszakkal gyűrte le a 2009 óta legnagyobb tiltakozóhullámot. Belső hatalmi...","id":"201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b67c1d44-e3c1-485e-b325-4435703f3bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f15080-5796-4b21-af8c-2c9fef602404","keywords":null,"link":"/vilag/201802__irani_kirakos__tuntetes_es_megtorlas__trumpkartya__utcan_es_eterben","timestamp":"2018. január. 14. 17:30","title":"Példátlan támadás ez a legfőbb hatalmat kézben tartó Khamenei ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]