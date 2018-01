[{"available":true,"c_guid":"8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mindenki saját terepén érzi magát a legjobban, a hazai pálya előnye még a felcsúti focicsapat teljesítményén is meglátszik. De mit csináljon akkor a miniszterelnök-jelölt, ha a hazai pályát is alig ismeri? Tűnjön magabiztosnak. És miért szereti a permanens háborút a miniszterelnök? Mert ott nincs kérdés, csak parancs. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Mindenki saját terepén érzi magát a legjobban, a hazai pálya előnye még a felcsúti focicsapat teljesítményén is...","id":"20180114_Orban_haborut_Karacsony_magabiztossagot_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d15a70-9b85-434c-9c17-cf965b2ad9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Orban_haborut_Karacsony_magabiztossagot_akar","timestamp":"2018. január. 14. 17:30","title":"Orbán háborút, Karácsony magabiztosságot akar, de mindenki egy alfahímről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","shortLead":"A biztonsági kamera viszont éber volt most is. A tolvajt keresik.\r

\r

","id":"20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f7c7064-f638-4600-aed0-aa74ed7ab89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bcba09-12b0-48dd-adfb-f36d11c4aae1","keywords":null,"link":"/itthon/20180114_Bevasarlokocsival_lopott_mobilt_a_nyiregyhazi_ferfi","timestamp":"2018. január. 14. 08:19","title":"Bevásárlókocsival lopott mobilt a nyíregyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most is érdemes figyelni az árakra, mert a kutak árai között literenként akár 70-80 forint különbség is lehet.","shortLead":"Már most is érdemes figyelni az árakra, mert a kutak árai között literenként akár 70-80 forint különbség is lehet.","id":"20180113_heteken_belul_visszaterhet_a_400_forintos_benzinar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34582d96-635b-4d37-8544-4cc8d20509bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_heteken_belul_visszaterhet_a_400_forintos_benzinar","timestamp":"2018. január. 13. 20:47","title":"Heteken belül visszatérhet a 400 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c89f8ee-ebf4-4fad-afde-4cf06058ea8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy a HTC visszahozná az „eye” márkanevet. A most kikerült meghívó éppen ezt támasztja alá.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy a HTC visszahozná az „eye” márkanevet. A most kikerült meghívó éppen ezt támasztja...","id":"20180114_htc_u11eyes_kozepkategorias_okostelefon_erkezik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c89f8ee-ebf4-4fad-afde-4cf06058ea8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc6af24-301a-48c0-9856-149bb12689ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180114_htc_u11eyes_kozepkategorias_okostelefon_erkezik","timestamp":"2018. január. 14. 10:12","title":"Újabb okostelefon érkezik, itt a HTC meghívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választások jönnek Olaszországban, a menekültek ügye is kampánytéma. Silvio Berlusconi volt miniszterelnök pártjának egyik szenátora szerint Ők Berlusconival és Orbán Viktorral akarnak fordulatot teremteni Európában.","shortLead":"Választások jönnek Olaszországban, a menekültek ügye is kampánytéma. Silvio Berlusconi volt miniszterelnök pártjának...","id":"20180115_osszeborult_berlusconi_partja_orban_viktorral_a_migracio_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc5fb95-3ba0-4ffc-81c9-eee88f89fc7e","keywords":null,"link":"/vilag/20180115_osszeborult_berlusconi_partja_orban_viktorral_a_migracio_ugyeben","timestamp":"2018. január. 15. 06:25","title":"Összeborult Berlusconi pártja Orbán Viktorral a migráció ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói vendégmunkások száma. 2017-ben már több mint 14 ezren kapáltak, kötöztek, szüreteltek az ültetvényeken.","shortLead":"Egy év alatt harmadával nőtt a Kaliforniában, jellemzően a mezőgazdaságban legálisan foglalkoztatott mexikói...","id":"20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a46860c4-a665-4600-9452-e051afde38f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3946d62c-aa7b-46e7-a4b6-24bda17600a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180113_Hiaba_kemenykedik_Trump_a_mexikoiakkal_valakinek_kapalni_is_kell_a_kaliforniai_szolokben","timestamp":"2018. január. 13. 18:28","title":"Hiába keménykedik Trump a mexikóiakkal, valakinek kapálni is kell a kaliforniai szőlőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik között orvos, fizikatanár és egy volt kardvívó. ","shortLead":"Vona Gábor szerint testi-lelki-szellemi megújulásra van szüksége az országnak, ezért is van a budapesti jelöltjeik...","id":"20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2b3c3-9ee7-4dd0-959d-287faf1d7368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2197427-752e-49b2-9778-364d3aa92459","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_vona_a_jobbik_felkeszult_a_kormanyzasra","timestamp":"2018. január. 13. 15:28","title":"Vona: A Jobbik felkészült a kormányzásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak tilalmi listájára. ","shortLead":"A DK már attól tart, hogy nemcsak a Fidesz emberei, hanem később már bármelyik állampolgár felkerülhetne az amerikaiak...","id":"20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=264fa797-7aac-454e-b3d6-9396e60aaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ef616-d046-425f-9b4e-a1854363f024","keywords":null,"link":"/itthon/20180113_orbanek_miatt_ujra_kitilthatnak_magyar_koztisztviseloket_az_egyesult_allamokbol","timestamp":"2018. január. 13. 18:35","title":"DK: Orbánék miatt újra kitilthatnak magyar köztisztviselőket az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]