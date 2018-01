[{"available":true,"c_guid":"3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész saját bevallása szerint támogatja a szexuális zaklatások elleni mozgalmat, de most a Twitteren állt ki a rendező mellett.","shortLead":"A színész saját bevallása szerint támogatja a szexuális zaklatások elleni mozgalmat, de most a Twitteren állt ki...","id":"20180117_Alec_Baldwin_hisz_Woody_Allen_artatlansagaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9225d9-acf1-4bf5-a8e0-4346e54c4192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7efa823-4bdc-4469-ae8d-13ab978797e3","keywords":null,"link":"/kultura/20180117_Alec_Baldwin_hisz_Woody_Allen_artatlansagaban","timestamp":"2018. január. 17. 16:01","title":"Alec Baldwin hisz Woody Allen ártatlanságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És arra jutott, hogy nem az ideológia, hanem a pénz határozza meg ezeket a kvázi-autokráciákat. David Frum könyve nemrég jelent meg Donald Trumpról – magyar párhuzamokkal. A szerző nem az a kifejezett balos Soros-bérenc: George W. Bush amerikai republikánus elnök mellett dolgozott, a politikai elemző oldal Atlantic szerkesztője.\r

","shortLead":"És arra jutott, hogy nem az ideológia, hanem a pénz határozza meg ezeket a kvázi-autokráciákat. David Frum könyve...","id":"20180116_Orban_rendszeret_is_tanulmanyozta_egy_masik_Trumpkonyv_szerzoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2edc93-4022-4f48-8467-54b8fe9e62f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Orban_rendszeret_is_tanulmanyozta_egy_masik_Trumpkonyv_szerzoje","timestamp":"2018. január. 16. 17:05","title":"Orbán rendszerét is tanulmányozta egy másik Trump-könyv szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szatmáry Kristóf szerint csak adminisztrációs hiba történt. ","shortLead":"Szatmáry Kristóf szerint csak adminisztrációs hiba történt.","id":"20180117_Feketemunkas_miatt_buntettek_meg_a_Fidesz_kereskedelempolitikusanak_ceget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a48fa8a-7fc7-43f7-91a1-b5765025f021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f22894-009e-40b1-a234-ccb7608aedde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_Feketemunkas_miatt_buntettek_meg_a_Fidesz_kereskedelempolitikusanak_ceget","timestamp":"2018. január. 17. 08:52","title":"Feketemunkás miatt büntették meg a Fidesz kereskedelempolitikusának cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2d274d-5191-4a6f-bad0-717b7e6dd67c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél magával ragadóbb multimédiás tartalmak készülhetnek az Intel új stúdiójában.","shortLead":"Minden eddiginél magával ragadóbb multimédiás tartalmak készülhetnek az Intel új stúdiójában.","id":"20180116_intel_studios_megnyitasa_los_angelesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d2d274d-5191-4a6f-bad0-717b7e6dd67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0f666e-f25a-4329-9906-95958419dfa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180116_intel_studios_megnyitasa_los_angelesben","timestamp":"2018. január. 16. 13:00","title":"És akkor az Intel Hollywoodba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban és Magyarországon is volt nyomozás, de az áldozatok hozzátartozói még mindig nem kaptak hivatalos tájékoztatást.","shortLead":"Olaszországban és Magyarországon is volt nyomozás, de az áldozatok hozzátartozói még mindig nem kaptak hivatalos...","id":"20180116_hamarosan_vademeles_johet_a_veronai_buszbaleset_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554c4a0-7417-41eb-8ed8-1e6b96ff4b07","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_hamarosan_vademeles_johet_a_veronai_buszbaleset_ugyeben","timestamp":"2018. január. 16. 21:40","title":"Hamarosan vádemelés jöhet a veronai buszbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5798ad-2f2d-4609-9bea-423df0deb851","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Soha ilyen rosszul nem szerepelt kontinenstornán a férfi csapat.","shortLead":"Soha ilyen rosszul nem szerepelt kontinenstornán a férfi csapat.","id":"20180117_kezilabda_eb_pontot_sem_szerezve_hullott_ki_a_magyar_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5798ad-2f2d-4609-9bea-423df0deb851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de001c-b7f4-46df-9c69-3f37144be688","keywords":null,"link":"/sport/20180117_kezilabda_eb_pontot_sem_szerezve_hullott_ki_a_magyar_valogatott","timestamp":"2018. január. 17. 20:01","title":"Kézilabda-Eb: pontot sem szerezve hullott ki a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834782a2-e9be-491b-bc08-20d84824cf87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Zoom.hu tulajdonos-alapítóját – írja a kormányközeli Pesti Srácok. A lap szerint a Fővárosi Törvényszék a múlt hét csütörtökön egy közel 2010-es, 440 milliós csalási ügyben mondta ki bűnösnek Tarjányit és két társát.","shortLead":"Első fokon két év, öt évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon Tarjányi Péter biztonságpolitikai...","id":"20180115_csalas_miatt_ket_ev_felfuggesztett_a_zoom_tulajdonosanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834782a2-e9be-491b-bc08-20d84824cf87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ec4897-3e98-49dd-9494-95add4f418a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180115_csalas_miatt_ket_ev_felfuggesztett_a_zoom_tulajdonosanak","timestamp":"2018. január. 15. 22:22","title":"Csalás miatt két év felfüggesztett a Zoom.hu tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Februártól lehet foglalni a viszonylatra.","shortLead":"Februártól lehet foglalni a viszonylatra.","id":"20180117_ryanair_budapest_marseille","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5fbe7a-e95c-47a8-9ca2-1b2a61b95d6a","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_ryanair_budapest_marseille","timestamp":"2018. január. 17. 17:06","title":"Új városba repül Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]