[{"available":true,"c_guid":"e6e0dedc-3008-4d4a-9d8c-1b91b512ac02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt követelt tőlük, de olyan is, amikor pogácsa miatt fenyegetőzött veréssel. ","shortLead":"Régóta terrorizálhatta diáktársait egy debreceni iskolás, aki rendszerint meg is lopta áldozatait. Volt, hogy pénzt...","id":"20180116_Felelemben_tartotta_tarsait_egy_12_eves_iskolas_Debrecenben_ki_is_rabolta_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6e0dedc-3008-4d4a-9d8c-1b91b512ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7112496c-5a3f-4eba-8a55-fba3715bb624","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Felelemben_tartotta_tarsait_egy_12_eves_iskolas_Debrecenben_ki_is_rabolta_oket","timestamp":"2018. január. 16. 20:44","title":"Félelemben tartotta társait egy 12 éves iskolás Debrecenben, ki is rabolta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újságíró belelapozott gyermeke földrajztankönyvébe. Közkeletű szófordulattal élve: amit ott látott, arra senki sem számított.","shortLead":"Egy újságíró belelapozott gyermeke földrajztankönyvébe. Közkeletű szófordulattal élve: amit ott látott, arra senki sem...","id":"20180117_Azt_tanitjak_nyolcadikban_Olaszorszagrol_hogy_sok_a_menekult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7adec6e-2064-4a37-83f4-343349d16669","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Azt_tanitjak_nyolcadikban_Olaszorszagrol_hogy_sok_a_menekult","timestamp":"2018. január. 17. 10:43","title":"Azt tanítják nyolcadikban Olaszországról, hogy sok a menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4597f43e-c121-4c2d-ac0c-415a134aa25a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetesbe kerülhet az a férfi, aki egy veszekedés után meggyilkolta a féltestvérét.","shortLead":"Előzetesbe kerülhet az a férfi, aki egy veszekedés után meggyilkolta a féltestvérét.","id":"20180116_Halalos_verekedes_lett_a_feltestverek_vitajabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4597f43e-c121-4c2d-ac0c-415a134aa25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1108957-f864-4f35-9c90-f218c3380e09","keywords":null,"link":"/itthon/20180116_Halalos_verekedes_lett_a_feltestverek_vitajabol","timestamp":"2018. január. 16. 09:55","title":"Halálos verekedés lett a féltestvérek vitájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7891f1e7-fcb0-47fa-8ad2-50031a56cb0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új Ideas készletet mutatott be a Lego: a \"Hajó a palackban\"-t kezdők számára is ajánlják, azzal együtt is, hogy közel ezer darabból áll.","shortLead":"Új Ideas készletet mutatott be a Lego: a \"Hajó a palackban\"-t kezdők számára is ajánlják, azzal együtt is, hogy közel...","id":"20180117_lego_ideas_hajo_a_palackban_keszlet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7891f1e7-fcb0-47fa-8ad2-50031a56cb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2c476e-6118-4e1e-879a-4f0c7d462f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20180117_lego_ideas_hajo_a_palackban_keszlet","timestamp":"2018. január. 17. 15:03","title":"Újabb rajongó álmából csinált készletet a Lego: itt a 962 darabos Hajó a palackban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház szerelmesei örülhetnek, hogy Jordán Tamásból nem pap lett, hanem színész – üzente a miniszterelnök.","shortLead":"A színház szerelmesei örülhetnek, hogy Jordán Tamásból nem pap lett, hanem színész – üzente a miniszterelnök.","id":"20180117_Orban_Viktor_levelben_koszontotte_Jordan_Tamast_akit_nemreg_meg_le_akart_valtani_a_fideszes_varosvezetes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f462b2-a2fb-4a80-96e2-5214b688ca21","keywords":null,"link":"/kultura/20180117_Orban_Viktor_levelben_koszontotte_Jordan_Tamast_akit_nemreg_meg_le_akart_valtani_a_fideszes_varosvezetes","timestamp":"2018. január. 17. 16:59","title":"Nemrég még el akarták távolítani, most Orbán Viktor köszöntötte levélben Jordán Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab12f23-0203-442d-b739-bacc6c72009e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételt az egyik lánglovag sisakkamerája rögzítette.","shortLead":"A felvételt az egyik lánglovag sisakkamerája rögzítette.","id":"20180116_tuzolto_elkapja_a_langolo_hazbol_kidobott_gyereket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab12f23-0203-442d-b739-bacc6c72009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafae92f-d6e5-4064-ae08-ad73c703f933","keywords":null,"link":"/elet/20180116_tuzolto_elkapja_a_langolo_hazbol_kidobott_gyereket","timestamp":"2018. január. 16. 16:08","title":"Drámai videón, ahogy egy tűzoltó elkapja a lángoló házból kimentett gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892f9500-c573-4817-a391-2aae8422144a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csökkenti a Magyarországon jelen levő külföldi cégek értékét az állam, hogy aztán olcsón megvehesse őket, és csak a havercégek kapnak állami megrendelést – derül ki két angol egyetem kutatásából.","shortLead":"Csökkenti a Magyarországon jelen levő külföldi cégek értékét az állam, hogy aztán olcsón megvehesse őket, és csak...","id":"20180116_A_magyar_allam_maffiamodszereitol_felnek_a_menedzserek_egy_kulfoldi_kutatas_szerint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892f9500-c573-4817-a391-2aae8422144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc24a5d5-bcaa-4dc1-b6e7-2f1808ae4d2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180116_A_magyar_allam_maffiamodszereitol_felnek_a_menedzserek_egy_kulfoldi_kutatas_szerint","timestamp":"2018. január. 16. 11:53","title":"A magyar állam maffiamódszereitől félnek a menedzserek egy külföldi kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hoppál Péter államtitkár: A múzeumok is jól teljesítettek.","shortLead":"Hoppál Péter államtitkár: A múzeumok is jól teljesítettek.","id":"20180116_Vegre_egy_jo_hir_egyre_tobben_jarnak_konyvtarba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc080c0-e44f-4cab-888e-6f2a8693fa7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147e1fe0-65ca-42bd-bcbc-1de365b6e1cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180116_Vegre_egy_jo_hir_egyre_tobben_jarnak_konyvtarba","timestamp":"2018. január. 16. 08:51","title":"Végre egy jó hír: egyre többen járnak könyvtárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]