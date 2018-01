[{"available":true,"c_guid":"1821d9d9-e327-4e91-80c1-593fc7b81dbb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Eduarda Amorim keze védekezés közben beleakadt egyik ellenfele mezébe szerdán, a Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzésen.","shortLead":"Eduarda Amorim keze védekezés közben beleakadt egyik ellenfele mezébe szerdán, a Békéscsaba elleni bajnoki mérkőzésen.","id":"20180118_kezet_torte_a_gyoriek_brazil_balatlovoje_eduarda_amorim_nem_jatszik_egy_ideig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1821d9d9-e327-4e91-80c1-593fc7b81dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864aa8c0-0ff6-48d1-8dea-3e766ac903c3","keywords":null,"link":"/sport/20180118_kezet_torte_a_gyoriek_brazil_balatlovoje_eduarda_amorim_nem_jatszik_egy_ideig","timestamp":"2018. január. 18. 16:52","title":"Kezét törte a győriek brazil balátlövője, Eduarda Amorim nem játszik egy ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823e86ae-f4d3-42ab-b9ec-475a53be2f52","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező életében másodszor nyert Grand Slam-főtáblán, most a nála a világranglistán 67 hellyel előrébb rangsorolt amerikai Sam Querrey-t verte meg négy játszmában.","shortLead":"A magyar teniszező életében másodszor nyert Grand Slam-főtáblán, most a nála a világranglistán 67 hellyel előrébb...","id":"20180118_fucsovics_querrey_meccs_osszefoglalo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=823e86ae-f4d3-42ab-b9ec-475a53be2f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118b1d9f-fbf1-48ef-9139-dd3d8f3ee86a","keywords":null,"link":"/sport/20180118_fucsovics_querrey_meccs_osszefoglalo","timestamp":"2018. január. 18. 12:48","title":"Így aratta korszakos győzelmét Fucsovics Márton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan anyagot fedezett fel egy japán kutató, amelynek mindenki örülhet: a leginkább szuperhősök képességeit idéző üveg \"gyógyulási folyamata\" még csak emberi beavatkozást sem igényel.","shortLead":"Olyan anyagot fedezett fel egy japán kutató, amelynek mindenki örülhet: a leginkább szuperhősök képességeit idéző üveg...","id":"20180119_ongyogyito_anyag_uveg_telefon_kepernyo_kijelzo_karcolodas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14e9350-85fc-429f-aa1a-765f35962f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3823b0e1-34d1-45f7-91cb-d39f4311b50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180119_ongyogyito_anyag_uveg_telefon_kepernyo_kijelzo_karcolodas","timestamp":"2018. január. 19. 07:02","title":"Vége a mobilosok rémálmának? A tudósok véletlenül felfedezték a képernyőt, ami meggyógyítja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424f634a-e35e-4dc4-9478-2d8640b810ee","c_author":"Papp Bojána","category":"elet","description":"Az underground szubkultúra a 80-as években fontos rendszerellenes megnyilvánulási formává vált a kommunista kultúrpolitika keretein kívül. Kevesebb szó esik arról, hogy a rendszerváltás utáni időszakban hogyan és mivé formálódott a budapesti underground. BP Underground címmel a 90-es és 2000-es évek földalatti zenei szubkultúráiról készül dokumentumfilm-sorozat, amelynek első, a hardcore-punk irányzatot bemutató része után a hiphop és a rock is témája lesz. Turán Eszter producer-rendezővel beszélgettünk. A film ugyanezen az oldalon megtekinthető.","shortLead":"Az underground szubkultúra a 80-as években fontos rendszerellenes megnyilvánulási formává vált a kommunista...","id":"20180118_Beleszulettunk_a_szabad_vilagba_megis_sokan_csalodottak_voltak_Turan_Eszter_Bp_Underground","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424f634a-e35e-4dc4-9478-2d8640b810ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde3af30-de6e-4703-9f19-3bccd8024b40","keywords":null,"link":"/elet/20180118_Beleszulettunk_a_szabad_vilagba_megis_sokan_csalodottak_voltak_Turan_Eszter_Bp_Underground","timestamp":"2018. január. 18. 16:20","title":"\"Beleszülettünk a szabad világba, mégis, sokan csalódottak voltak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30cdf88-7e30-4fc4-89bc-5db83f74bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub Fókusz című műsorának riporterei örökbefogadásra váró házasoknak adták ki magukat és feladtak egy hirdetés az interneten, így jutott el az első gyermekét váró vidéki párhoz.","shortLead":"Az RTL Klub Fókusz című műsorának riporterei örökbefogadásra váró házasoknak adták ki magukat és feladtak egy hirdetés...","id":"20180118_otmillioert_eladta_volna_gyermeket_egy_terhes_no_de_egyelore_nincs_nyomozas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f30cdf88-7e30-4fc4-89bc-5db83f74bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da1e0a64-713e-43b1-b0ef-24e713e0c887","keywords":null,"link":"/elet/20180118_otmillioert_eladta_volna_gyermeket_egy_terhes_no_de_egyelore_nincs_nyomozas","timestamp":"2018. január. 18. 20:54","title":"Ötmillióért eladta volna gyermekét egy terhes nő, de egyelőre nincs nyomozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést a fővárosban.","shortLead":"Tavaly több tucat kutya gazdája választott azt a megoldást, hogy utólag, vagyis nem a helyszínen rendezte a büntetést...","id":"20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24411b73-838a-42df-a8d8-a58e0a19a883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26222caf-3647-411d-8fb6-0eb1adf63199","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180117_A_BKK_ellenore_lecsaptak_a_bliccelo_kutyakra_ennyiszer_buntettek_tavaly_a_gazdakat","timestamp":"2018. január. 17. 15:05","title":"A BKK ellenőrei lecsaptak a bliccelő kutyákra, ennyiszer büntették tavaly a gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a belső válságokról író, távozott kommunikációs igazgató csak egy sértődött búcsúlevelet hagyott maga után, erről írt a sajtó. A jelenlegi vezetés ezért fontosnak tartotta, hogy közleményben ismertesse álláspontját.","shortLead":"A párt szerint a belső válságokról író, távozott kommunikációs igazgató csak egy sértődött búcsúlevelet hagyott maga...","id":"20180117_Reagal_a_Momentum_a_szivarogtatasra_Az_elet_akkor_jo_ha_zajlik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf29f887-38bb-4050-abe3-bb357c799473","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Reagal_a_Momentum_a_szivarogtatasra_Az_elet_akkor_jo_ha_zajlik","timestamp":"2018. január. 17. 11:22","title":"Reagál a Momentum a szivárogtatásra: Az élet akkor jó, ha zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta dübörög a \"Soros az illegális migrációt támogatja\" mantra – a belügyminiszter pedig azt mondta, nem így van. Orbán Viktor is erre hivatkozva kért pénzt híveitől – átverné őket? Ön mit gondol?","shortLead":"Hónapok óta dübörög a \"Soros az illegális migrációt támogatja\" mantra – a belügyminiszter pedig azt mondta, nem...","id":"20180118_Kamumeter_Orban_Viktor_es_Soros_Gyorgy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc394ba7-c128-490a-88ac-fffcf7e12f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc67be25-17f8-4ace-acca-078ac0b704f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_Kamumeter_Orban_Viktor_es_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. január. 18. 09:37","title":"Kamuméter: Orbán Viktor és Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]