[{"available":true,"c_guid":"e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 24-én már a magyar mozikba is megnézhetjük, hogy találkozott Solo kapitány Chewie-val, és hogy tett szert a Millenium Falconra. De sehol egy trailer. Most a sztoriról csöpögtetettek némi információt.\r

\r

","shortLead":"Május 24-én már a magyar mozikba is megnézhetjük, hogy találkozott Solo kapitány Chewie-val, és hogy tett szert...","id":"20180117_Sok_mindent_meg_mindig_nem_lehet_tudni_a_Han_Solofilmrol_pedig_mindjart_bemutatjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68d7c3f-a458-4aa5-87f7-176bb9ce7bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e04407-50f5-40ff-aaf9-4b56d30a7c2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180117_Sok_mindent_meg_mindig_nem_lehet_tudni_a_Han_Solofilmrol_pedig_mindjart_bemutatjak","timestamp":"2018. január. 17. 14:02","title":"Sok mindent még mindig nem lehet tudni a Han Solo-filmről, pedig mindjárt bemutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","shortLead":"Nagy turisztikai álmokkal van tele a fejlesztési miniszter városa.","id":"20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92fafc60-0884-4fc2-a555-d457bc74e408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afa3104-2b31-4ed1-8f07-a62dbcdd72c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_Egzotikus_szegenynegyedet_es_sarkanyvarost_is_terveznek_Kisvardara","timestamp":"2018. január. 17. 15:02","title":"Egzotikus szegénynegyedet és sárkányvárost is terveznek Kisvárdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5fb03-a112-48c1-a50f-ad391dbc39d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 35 éves brit férfi még előállítása közben is megpróbálta elgáncsolni az egyik rendőrt. A bíróság bűnösnek mondta ki, az ítélet jogerős.","shortLead":"A 35 éves brit férfi még előállítása közben is megpróbálta elgáncsolni az egyik rendőrt. A bíróság bűnösnek mondta ki...","id":"20180118_reszeg_brit_ferfi_tamadt_a_rendorokre_ferihegyen_felfuggesztett_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b5fb03-a112-48c1-a50f-ad391dbc39d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42d21f6-67a6-477a-9972-ee9eeabd8037","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_reszeg_brit_ferfi_tamadt_a_rendorokre_ferihegyen_felfuggesztett_kapott","timestamp":"2018. január. 18. 13:55","title":"Részeg brit férfi támadt a rendőrökre Ferihegyen, felfüggesztett kapott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"","category":"elet","description":"Több színész megbánta már, hogy együtt dolgozott a rendezővel. Most sokan a fizetésből sem kérnek, amit a szerepért kaptak.

","shortLead":"Több színész megbánta már, hogy együtt dolgozott a rendezővel. Most sokan a fizetésből sem kérnek, amit a szerepért...","id":"20180116_Egyre_tobben_visszadobjak_Woody_Allen_penzet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56fef004-1f8d-405b-95ef-d69e86495315","keywords":null,"link":"/elet/20180116_Egyre_tobben_visszadobjak_Woody_Allen_penzet","timestamp":"2018. január. 17. 12:40","title":"Egyre többen visszadobják Woody Allen pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e406618-e4ff-4a76-9ae3-b75ccda53273","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit fogolyszökés miatt is körözték. ","shortLead":"A férfit fogolyszökés miatt is körözték. ","id":"20180117_Hosszan_uldoztek_a_rendorok_egy_ferfit_kiderult_hogy_10_elfogatoparancs_is_van_ellene","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e406618-e4ff-4a76-9ae3-b75ccda53273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16964854-6293-46b8-9dd3-eeb1984c43cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Hosszan_uldoztek_a_rendorok_egy_ferfit_kiderult_hogy_10_elfogatoparancs_is_van_ellene","timestamp":"2018. január. 17. 12:29","title":"Hosszan üldöztek a rendőrök egy férfit, kiderült, hogy 10 elfogatóparancs is van ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6bf56d-deb7-403f-a85b-b15f411d681f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy sajtónyilvános eseményen csak a meghívóval rendelkező szerkesztőségek vehetnek részt – ezt magyarázta bőszen, nagy műmosollyal az arcán a dunaújvárosi polgármester egyik munkatársa a Hír TV stábjának. ","shortLead":"Egy sajtónyilvános eseményen csak a meghívóval rendelkező szerkesztőségek vehetnek részt – ezt magyarázta bőszen, nagy...","id":"20180118_igy_hajitottak_ki_a_hirtvt_a_dunaujvarosi_polgarmester_sajtotajekoztatojarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6bf56d-deb7-403f-a85b-b15f411d681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca05da8-f426-4dd7-a00f-c1c1cd688888","keywords":null,"link":"/itthon/20180118_igy_hajitottak_ki_a_hirtvt_a_dunaujvarosi_polgarmester_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2018. január. 18. 17:28","title":"Így hajították ki a Hír TV-t a dunaújvárosi polgármester sajtótájékoztatójáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","shortLead":"Altusz Kristóf államtitkár most nem lehet büszke magára.","id":"20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b42a1b-9f62-402b-96ba-1d6000b17c10","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Egyetlen_szammal_reagalt_az_MSZP_arra_hogy_a_kormany_megallitana_Sorost","timestamp":"2018. január. 17. 15:46","title":"Egyetlen számmal reagált az MSZP arra, hogy a kormány megállítaná Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vagy mondjuk hibrideket.","shortLead":"Vagy mondjuk hibrideket.","id":"20180118_Nagy_terveket_szo_a_PeugeotCitroen_2025tol_csak_elektromos_autokat_gyartananak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53176009-cf6b-463c-8ad7-68f8b65688df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c17d91-d4a3-4cf2-bcd5-0a0e42bdd961","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180118_Nagy_terveket_szo_a_PeugeotCitroen_2025tol_csak_elektromos_autokat_gyartananak","timestamp":"2018. január. 18. 13:12","title":"Nagy terveket sző a Peugeot–Citroen: 2025-től csak elektromos autókat gyártanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]