[{"available":true,"c_guid":"d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyugalomra intette és támogatásáról biztosította a koszovói szerbeket Aleksandar Vucic szerb államfő, aki szombaton a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba látogatott.","shortLead":"Nyugalomra intette és támogatásáról biztosította a koszovói szerbeket Aleksandar Vucic szerb államfő, aki szombaton...","id":"20180120_No_a_feszultseg_EszakKoszovoban_ahol_Vucic_szerb_elnok_nyugtat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99f0de1-17f5-4e36-96ed-459fadd7be3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4044e7-21da-4f8d-9bf0-6abd6b638384","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_No_a_feszultseg_EszakKoszovoban_ahol_Vucic_szerb_elnok_nyugtat","timestamp":"2018. január. 20. 15:55","title":"Nő a feszültség Észak-Koszovóban, ahol Vucic szerb elnök nyugtat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katonanőkből álló csoport 62 nap alatt gyűrte le az 1700 kilométeres távot. ","shortLead":"A katonanőkből álló csoport 62 nap alatt gyűrte le az 1700 kilométeres távot. ","id":"20180121_Eloszor_szelte_at_az_Antarktiszt_egy_csak_nokbol_allo_expedicio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6668328f-f8a8-4036-aca0-51e58be7e9fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180121_Eloszor_szelte_at_az_Antarktiszt_egy_csak_nokbol_allo_expedicio","timestamp":"2018. január. 21. 15:53","title":"Először szelte át az Antarktiszt egy csak nőkből álló expedíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd öngyilkos lett. Egy új személy került most a rendőrség látókörébe, de egyelőre semmit sem árultak el róla.","shortLead":"Steve Paddock tavaly októberben hidegvérrel mészárolt le fesztiválozókat egy Las Vegas-i szálloda 32. emeletéről, majd...","id":"20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48152b5-ca5f-46ff-bd1d-1f186b2d0377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c58f4f5-4af5-42f1-9d51-8497e176efc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_ujra_nyomoznak_a_las_vegasi_tomeggyilkos_ugyeben_akinek_pedofilkepek_is_voltak_a_gepen","timestamp":"2018. január. 20. 16:52","title":"Újra nyomoznak a Las Vegas-i tömeggyilkos ügyében, akinek pedofilképek is voltak a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d32806-038c-4daa-a690-7e3f644d6ae3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész tavaly októberben hunyt el. Szívrohamot kapott. 66 éves volt.","shortLead":"A zenész tavaly októberben hunyt el. Szívrohamot kapott. 66 éves volt.","id":"20180120_Kiderult_hogy_mi_okozta_Tom_Petty_halalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53d32806-038c-4daa-a690-7e3f644d6ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5dc78-f9cd-425d-a6b2-530a4a3cd7c1","keywords":null,"link":"/kultura/20180120_Kiderult_hogy_mi_okozta_Tom_Petty_halalat","timestamp":"2018. január. 20. 09:27","title":"Kiderült, hogy mi okozta Tom Petty halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d40bdf5-ff05-4a14-bf28-a05855c0ed7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarország első blokklánc (blockchain) versenyét rendezik meg tavasszal a Blockchaineum alapítói a Corvinus Fintech Centerrel közösen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közreműködésével.","shortLead":"Magyarország első blokklánc (blockchain) versenyét rendezik meg tavasszal a Blockchaineum alapítói a Corvinus Fintech...","id":"20180120_Elso_izben_rendeznek_orszagos_blokklancversenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d40bdf5-ff05-4a14-bf28-a05855c0ed7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3940a765-117c-40aa-98f6-b315f2b9dd09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_Elso_izben_rendeznek_orszagos_blokklancversenyt","timestamp":"2018. január. 20. 09:47","title":"Első ízben rendeznek országos blokkláncversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A DK az MSZP-vel kötött tavalyi megállapodás alapján 46 körzetben állíthat jelöltet, akiket szombaton mutattak be Budapesten. Van köztük orvos, szülésznő és szakszervezeti vezető is.","shortLead":"A DK az MSZP-vel kötött tavalyi megállapodás alapján 46 körzetben állíthat jelöltet, akiket szombaton mutattak be...","id":"20180120_gyurcsany_orbanek_negy_eve_nem_kormanyoznak_es_eppen_most_buktak_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea82b253-a76c-4acb-8861-4f736bec1d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a5e5d8-bd3b-481c-a50f-963684bf5c94","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_gyurcsany_orbanek_negy_eve_nem_kormanyoznak_es_eppen_most_buktak_le","timestamp":"2018. január. 20. 15:38","title":"Gyurcsány: Orbánék négy éve nem kormányoznak és éppen most buktak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér holló. De a fényezése nem fehér. ","shortLead":"Ez a Lancia a sorozat legerősebb szériából való, alig van benne kilométer és lényegében olyan ritka, mint a fehér...","id":"20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6f927fc-358c-461a-ac78-d0b417fe3e0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be9b929e-1ca1-45ac-bade-ea5f71cb94dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180121_elkepesztoen_ritka_olasz_ralipalya_szokeveny_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2018. január. 21. 08:31","title":"Elképesztően ritka olasz ralipálya-szökevény várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045715b5-10e4-4b84-9e74-f674681fba99","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint Magyarországra nem egy \"távoli, idős bácsi\", hanem \"Orbán Viktor oligarchái\" jelentenek veszélyt.","shortLead":"Itt az MSZP válasza a kormány Stop Soros néven emlegetett javaslatára. A szocialisták képviselője szerint...","id":"20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=045715b5-10e4-4b84-9e74-f674681fba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bb625d-f0c3-4bbb-8761-ae8e744af308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_az_mszp_75_szazalekos_kulonadoval_sujtana_az_elmult_nyolc_ev_haracsoloit","timestamp":"2018. január. 20. 14:51","title":"Az MSZP 75 százalékos különadóval sújtaná az \"elmúlt nyolc év harácsolóit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]