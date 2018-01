[{"available":true,"c_guid":"d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román Királysághoz csatolásáról.","shortLead":"Politikai csatározásokkal és pénzlenyúlási manőverekkel indult Romániában a megemlékezés éve, Erdélynek a Román...","id":"201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3f0733e-93a7-4cbb-9ba8-38692c39bad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c039f589-bd23-4f33-843b-c5529865f0ba","keywords":null,"link":"/vilag/201751__romania__centenariumi_keszulodes__vetelkedes__szazszorszepek","timestamp":"2018. január. 21. 18:00","title":"Pénz nem számít – Románia Erdély hozzácsatolásának centenáriumát ünnepli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török hadsereg szombaton újabb csapásokat mért észak-szíriai kurd célpontokra az afríni hadművelete keretében. ","shortLead":"A török hadsereg szombaton újabb csapásokat mért észak-szíriai kurd célpontokra az afríni hadművelete keretében. ","id":"20180120_Kuszobon_a_torokkurd_haboru_A_tuzerseg_folyamatosan_lovi_Afrint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24723d5d-391c-400d-93dc-576316583757","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_Kuszobon_a_torokkurd_haboru_A_tuzerseg_folyamatosan_lovi_Afrint","timestamp":"2018. január. 20. 13:51","title":"Küszöbön a török-kurd háború? A tüzérség folyamatosan lövi Afrínt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c6035b-2c84-480a-be6d-297cc21d3ae3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentősen csökkent 2017-ben a menedékkérelmek száma az EU-ban, így Magyarországon is. Nálunk viszont a többszörösére nőtt a pozitív elbírálás aránya.","shortLead":"Jelentősen csökkent 2017-ben a menedékkérelmek száma az EU-ban, így Magyarországon is. Nálunk viszont a többszörösére...","id":"20180120_Kevesebb_volt_tavaly_a_menedekkerok_szama_az_EUban_Magyarorszag_felemas_kepet_mutat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4c6035b-2c84-480a-be6d-297cc21d3ae3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888b401b-2b65-4ff3-bda8-2e51d4aecf9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180120_Kevesebb_volt_tavaly_a_menedekkerok_szama_az_EUban_Magyarorszag_felemas_kepet_mutat","timestamp":"2018. január. 20. 10:55","title":"Kevesebb volt tavaly a menedékkérők száma az EU-ban. Magyarország felemás képet mutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448781d1-d1af-4e60-bc6a-7255c433f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönbüntetésre ítélt szülésznő egykori betegei fejezték ki gyermekeikkel szolidaritásukat Geréb Ágnes mellett Budapesten és Szegeden is.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt szülésznő egykori betegei fejezték ki gyermekeikkel szolidaritásukat Geréb Ágnes mellett...","id":"20180120_gereb_agnesert_borult_viragba_a_szabadsag_hid","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=448781d1-d1af-4e60-bc6a-7255c433f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97933035-8354-4488-8f2c-a195c9c9ff3b","keywords":null,"link":"/elet/20180120_gereb_agnesert_borult_viragba_a_szabadsag_hid","timestamp":"2018. január. 20. 20:57","title":"Geréb Ágnesért borult virágba a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalábbis a klubelnök nem ragaszkodik hozzá.","shortLead":"Legalábbis a klubelnök nem ragaszkodik hozzá.","id":"20180121_Ronaldo_tenyleg_mehet_a_Realbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578c6305-f003-4c53-974e-56a7fe3e66f1","keywords":null,"link":"/sport/20180121_Ronaldo_tenyleg_mehet_a_Realbol","timestamp":"2018. január. 21. 14:19","title":"Ronaldo tényleg mehet a Realból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d40bdf5-ff05-4a14-bf28-a05855c0ed7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyarország első blokklánc (blockchain) versenyét rendezik meg tavasszal a Blockchaineum alapítói a Corvinus Fintech Centerrel közösen, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem közreműködésével.","shortLead":"Magyarország első blokklánc (blockchain) versenyét rendezik meg tavasszal a Blockchaineum alapítói a Corvinus Fintech...","id":"20180120_Elso_izben_rendeznek_orszagos_blokklancversenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d40bdf5-ff05-4a14-bf28-a05855c0ed7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3940a765-117c-40aa-98f6-b315f2b9dd09","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_Elso_izben_rendeznek_orszagos_blokklancversenyt","timestamp":"2018. január. 20. 09:47","title":"Első ízben rendeznek országos blokkláncversenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fda315-eff5-4517-8b2e-0e11850b84ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elegáns és nagyon fekete.","shortLead":"Elegáns és nagyon fekete.","id":"20180120_IMSA_tuning_Mercedes_AMG_S63","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fda315-eff5-4517-8b2e-0e11850b84ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d452b8-a157-41ea-b30b-952f6e085194","keywords":null,"link":"/cegauto/20180120_IMSA_tuning_Mercedes_AMG_S63","timestamp":"2018. január. 20. 19:09","title":"Visszafogott, de nagyon gonosz ez a 720 lóerősre húzott új S-oszályú Merci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a korábbi kifogások ellenére egy szűk körben rendezett ünnepségen mégis átvette a metrópótlásra szánt első két magyar buszt.","shortLead":"A BKV a korábbi kifogások ellenére egy szűk körben rendezett ünnepségen mégis átvette a metrópótlásra szánt első két...","id":"20180120_Megis_forgalomba_allnak_a_fapados_buszok_Ebben_is_erdekelt_Meszaros_Lorinc","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274b8fcf-70f8-4650-b92b-4f1f767a0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed1534a-8a8d-42f1-8a08-b89f800864ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Megis_forgalomba_allnak_a_fapados_buszok_Ebben_is_erdekelt_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. január. 20. 10:09","title":"Mégis forgalomba állnak a fapados buszok. Ebben is érdekelt Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]