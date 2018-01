[{"available":true,"c_guid":"b41192f5-68b9-4e34-bf09-095f06a2803f","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Folytatja a harcot Vlagyimir Putyin rendszere ellen az egykori leggazdagabb orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszkij. A sokmilliárd dollárt érő Jukosz olajipari vállalattól megfosztott, száműzetésben élő üzletember esélyei nem túl fényesek.","shortLead":"Folytatja a harcot Vlagyimir Putyin rendszere ellen az egykori leggazdagabb orosz oligarcha, Mihail Hodorkovszkij...","id":"20180120_Mihail_Hodorkovszkij__az_uzletben_mindig_esznel_volt_de_Putyinnal_elszamitotta_magat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b41192f5-68b9-4e34-bf09-095f06a2803f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e2daa0-b941-4edf-9c4b-2bae981ffb6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_Mihail_Hodorkovszkij__az_uzletben_mindig_esznel_volt_de_Putyinnal_elszamitotta_magat","timestamp":"2018. január. 20. 15:00","title":"Mihail Hodorkovszkij – az üzletben mindig észnél volt, de Putyinnal elszámította magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448781d1-d1af-4e60-bc6a-7255c433f9e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönbüntetésre ítélt szülésznő egykori betegei fejezték ki gyermekeikkel szolidaritásukat Geréb Ágnes mellett Budapesten és Szegeden is.","shortLead":"A börtönbüntetésre ítélt szülésznő egykori betegei fejezték ki gyermekeikkel szolidaritásukat Geréb Ágnes mellett...","id":"20180120_gereb_agnesert_borult_viragba_a_szabadsag_hid","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=448781d1-d1af-4e60-bc6a-7255c433f9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97933035-8354-4488-8f2c-a195c9c9ff3b","keywords":null,"link":"/elet/20180120_gereb_agnesert_borult_viragba_a_szabadsag_hid","timestamp":"2018. január. 20. 20:57","title":"Geréb Ágnesért borult virágba a Szabadság híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d4ab81-4163-4290-bd0c-af6e320cbe8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette, hogy egy 2003-as brutális gyilkosság elkövetője gyilkolt ismét, most a saját apjával végzett.","shortLead":"A rendőrség megerősítette, hogy egy 2003-as brutális gyilkosság elkövetője gyilkolt ismét, most a saját apjával végzett.","id":"20180120_feltekenysegbol_gyilkolt_mar_22_evesen_az_apjaval_vegzo_tornyospalcai_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2d4ab81-4163-4290-bd0c-af6e320cbe8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237130ef-5482-4dfe-a1f4-38f81c2d83a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_feltekenysegbol_gyilkolt_mar_22_evesen_az_apjaval_vegzo_tornyospalcai_ferfi","timestamp":"2018. január. 20. 18:34","title":"Féltékenységből gyilkolt már 22 évesen az apjával végző tornyospálcai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf83b56-6078-4d5c-aeb8-3ce4c6bf5aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elektromos kábelek gyulladtak meg az egyik Hős utcai ház tetőterében, az épületet kiürítették.","shortLead":"Elektromos kábelek gyulladtak meg az egyik Hős utcai ház tetőterében, az épületet kiürítették.","id":"20180120_Tuz_volt_a_Hos_utca_egyik_hazaban_szaz_embert_koltoztettek_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf83b56-6078-4d5c-aeb8-3ce4c6bf5aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8674dcc2-c3df-485e-893f-fe1a848f3c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_Tuz_volt_a_Hos_utca_egyik_hazaban_szaz_embert_koltoztettek_ki","timestamp":"2018. január. 20. 10:36","title":"Videó: Tűz volt a Hős utca egyik házában, száz embert költöztettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bea3b42-e836-4e19-825f-36ac2a6bb8b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, amelyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. A decemberi adatokból kiderül, hogy az elmúlt hetekben egy viszonylag újfajta kártevő vezet utcahosszal.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, amelyből megtudhatjuk...","id":"20180120_eset_virustoplista_coinminer_kriptovaluta_banyaszat_trojai_virus_fertozo_virusok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bea3b42-e836-4e19-825f-36ac2a6bb8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cff9fa5-1857-48cf-bba2-b0fc07defc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_eset_virustoplista_coinminer_kriptovaluta_banyaszat_trojai_virus_fertozo_virusok","timestamp":"2018. január. 20. 08:03","title":"Ha ez a vírus rámegy a számítógépére, ne csodálkozzon, ha belassul a pc és még zúgni is kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"Nógrádi Gábor","category":"velemeny.nyuzsog","description":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","shortLead":"A kormány választási gyűlöletkampányát nem érdekli a magyar jellem lezúzása, tönkretétele. Vélemény.","id":"20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0dd45-7c5f-40e9-a795-e94e10ef4437","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180120_Nogradi_Gabor_lelekpusztitas_menekultek_migracio_kampany_szolidaritas","timestamp":"2018. január. 20. 17:18","title":"A lélekpusztítás gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151bff72-8730-42b8-ba61-16ea8192a9ec","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok sikeresen elindította szombatra virradóra GEO-4 katonai műholdját egy Atlas V hordozórakéta fedélzetén a floridai Cape Canaveralnél lévő űrállomásról.","shortLead":"Az Egyesült Államok sikeresen elindította szombatra virradóra GEO-4 katonai műholdját egy Atlas V hordozórakéta...","id":"20180120_Katonai_muholdat_lott_fel_az_USA_ballisztikus_raketak_eszlelesere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=151bff72-8730-42b8-ba61-16ea8192a9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c5471a-8242-4bbb-b59c-040a99e9aeaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_Katonai_muholdat_lott_fel_az_USA_ballisztikus_raketak_eszlelesere","timestamp":"2018. január. 20. 13:08","title":"Katonai műholdat lőtt fel az USA ballisztikus rakéták észlelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel létezett már.","shortLead":"A csillagászoknak olyan galaxisról sikerült képet készíteniük, amely az ősrobbanás után mindössze 500 millió évvel...","id":"20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a551c149-b3a6-4be1-8963-8a7ceb5d1d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf51d45-4934-4378-a97d-966c892b7904","keywords":null,"link":"/tudomany/20180120_legregebbi_ismert_galaxis_spt0615_jd_a_tejutrendszerben_hubble_kozeli_felvetel","timestamp":"2018. január. 20. 09:03","title":"Különlegesen közeli felvételt készített a Hubble űrteleszkóp a legrégebbi ismert galaxisról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]